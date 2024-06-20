Стойкович отказался обсуждать кричащих «Убей серба!» фанатов Албании и Хорватии и возможное снятие с Евро: «Пожалуйста, давайте поговорим о матче со Словенией»

Теги Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Словении по футболу болельщики Сборная Албании по футболу Драган Стойкович Политика Футбол

Драган Стойкович не стал комментировать возможность снятия Сербии с Евро-2024.

Сообщалось, что такой вариант рассматривается в связи с выкриками «Убей серба!», звучавшими со стороны болельщиков сборных Албании и Хорватии.

«Спасибо за вопрос, но, пожалуйста, давайте поговорим о матче со Словенией», – сказал главный тренер сборной Сербии после ничьей со счетом 1:1.

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5 комментариев
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Правильный подход.
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Хладнокровно и разумно. Большой выдержки человек
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Правильно. Сербам лучше бы на игре сосредоточиться, а не прислушиваться к крикам с трибун. А то в третьем туре очень крепкий соперник и если так же будут против него играть как сегодня, впору действительно найти повод и "достойно" сняться с турнира
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Я хотел бы посмотреть на реакцию УЕФА если кто-то не дай Бог крикнул «убей еврея» расправа не заставила себя долго ждать, это другое
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