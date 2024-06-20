Стойкович отказался обсуждать кричащих «Убей серба!» фанатов Албании и Хорватии и возможное снятие с Евро: «Пожалуйста, давайте поговорим о матче со Словенией»

Драган Стойкович не стал комментировать возможность снятия Сербии с Евро-2024.

Сообщалось, что такой вариант рассматривается в связи с выкриками «Убей серба!», звучавшими со стороны болельщиков сборных и .

«Спасибо за вопрос, но, пожалуйста, давайте поговорим о матче со Словенией», – сказал главный тренер сборной Сербии после ничьей со счетом 1:1.

Глава МИД Сербии: «Крики «Убей серба» говорят о плохом климате, созданном экстремистскими политиками. Давление пробудит в наших ребятах злобу и желание бороться, надеюсь»

Сербия готова сняться с Евро, если Албанию и Хорватию не накажут за кричалку «Убей серба»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?