Король Испании про 1:0 с Италией: «Количество голов не соответствует качеству игры. Мы доминировали и владели мячом»
Король Испании прокомментировал победу над Италией (1:0) на Евро-2024.
«Количество голов не соответствовало качеству игры. Казалось, мы забьем много голов. Мы доминировали на поле и владели мячом.
Эта команда может добиться больших успехов на чемпионате Европы. Послание де ла Фуэнте? Давайте продолжать в том же духе», – сказал Филипп VI.
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