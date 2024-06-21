Король Испании про 1:0 с Италией: «Количество голов не соответствует качеству игры. Мы доминировали и владели мячом»

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Король Испании прокомментировал победу над Италией (1:0) на Евро-2024.

«Количество голов не соответствовало качеству игры. Казалось, мы забьем много голов. Мы доминировали на поле и владели мячом.

Эта команда может добиться больших успехов на чемпионате Европы. Послание де ла Фуэнте? Давайте продолжать в том же духе», – сказал Филипп VI.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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8 комментариев
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Сегодня вообще было много королей и принцесс на матчах.
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Всё могут короли
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У испанцев везде одни сплошные доминаторы?)
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Конечно, количество голов Хорватов в матче с Испанией так же не соответствовало тому что должно было быть по окончании матча их с Испанией(они должны были забивать как минимум два)
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Согласен, но такие очевидные подарки от буков пропускать не стоит
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Ответ vtsch4svws
Соболезную тем, кто не зацепил халявные 2,3 на Испанию
Соболезную тем, кто думает что ставки это халявный заработок
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