Нико Уильямс признан лучшим игроком матча Испания – Италия
Объявлен лучший игрок матча Испания – Италия.
Награда досталась испанскому вингеру Нико Уильямсу. Он не совершил результативных действий, но нанес два удара (в том числе в крестовину) и пробежал 8,6 километра (максимальная скорость – 33,8 км/ч).
Также Уильямс предпринял 11 попыток обвести соперника (успешных – 4) – больше всех на Евро-2024.
Испания одержала победу со счетом 1:0.
Фото: uefa.com
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