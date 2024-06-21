Нико Уильямс признан лучшим игроком матча Испания – Италия

Теги Атлетик Сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу рейтинги Евро-2024 Нико Уильямс Футбол

Объявлен лучший игрок матча Испания – Италия.

Награда досталась испанскому вингеру Нико Уильямсу. Он не совершил результативных действий, но нанес два удара (в том числе в крестовину) и пробежал 8,6 километра (максимальная скорость – 33,8 км/ч).

Также Уильямс предпринял 11 попыток обвести соперника (успешных – 4) – больше всех на Евро-2024.

Испания одержала победу со счетом 1:0.

Фото: uefa.com

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49 комментариев
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Весь матч следил за Родри. Ощущение, что взрослый мужик вышел во двор попинать мяч с детьми.
+91
-6
+85
Будет в кошмарных снах снится Ди Лоренцо
+54
-2
+52
Ответ Batitotti
Весь матч следил за Родри. Ощущение, что взрослый мужик вышел во двор попинать мяч с детьми.
Родри уже пару лет на таком уровне. Но опорников вечно недооценивают
+37
-3
+34
Знатно отвозил, но Испания не смогла забить, потому что Доннарумма играл безошибочно. Ему бы дать.
+33
-5
+28
Ответ Batitotti
Весь матч следил за Родри. Ощущение, что взрослый мужик вышел во двор попинать мяч с детьми.
Притом, что видно, насколько Родри уставший после тяжелейшего сезона.
+26
-2
+24
ну тут по факту, просто издевался над итальяшками
+18
-2
+16
Весь матч терзал оборону итальянцев на своем фланге, вполне заслуженно, Донарумма тоже безупречный матч провёл
+12
0
+12
Не по теме, но первый раз вижу футболиста не с айфоном
+14
-2
+12
Ответ Эмиль Джафаров
Не по теме, но первый раз вижу футболиста не с айфоном
Так это от спонсора Vivo, как я понимаю

Складной подарили
+10
0
+10
Ответ Wiley Fox
Это Vivo спонсор? Ещё и телефон дарят?
И сим карту Мегафон
+7
0
+7
Таки красава. жаль что в девятину не забил, после того как накрутил макароны, стало бы украшением турнира.
+5
0
+5
В этом матче был шикарен
+5
0
+5
Заслуженно. Помимо него выделил бы Доннаруму, Родри и Фабиана Руиса. Ввиду того, что Италия была просто мертвая, то я бы выбрал Доннаруму.
+4
0
+4
Я бы Кукурелью выбрал.
+4
0
+4
Кукурелья был лучшим, при всём уважении..
+4
0
+4
Решил в этом матче показать, как сильно хочет в Барсу.
+3
0
+3
Кукурелья - какой-то микс Пуйоля и Каннаваро. Лучший в матче
+3
0
+3
Лучший - Доннарумма)
+2
0
+2
Это Vivo спонсор? Ещё и телефон дарят?
+2
0
+2
Ответ Roman
Родри уже пару лет на таком уровне. Но опорников вечно недооценивают
Помню, как то же самое писали про Канте. Потом резко перестали. Опорники очень сильно зависят от схемы игры и силы партнëров. Родри отличный винтик, но если при всех дифирамбах, что ему поют, Вы говорите о недооценке, то Вы его переоцениваете)
+3
-1
+2
Ответ Эмиль Джафаров
Не по теме, но первый раз вижу футболиста не с айфоном
У сона Самсунг
+3
-1
+2
Учитывая что итальянцев просто размазали, а испанцы не забили ни одного, вполне очевидно, что мвп должен достаться Доннаруме
+3
-1
+2
Ответ samatzakirzyanov
Знатно отвозил, но Испания не смогла забить, потому что Доннарумма играл безошибочно. Ему бы дать.
В конце лучше допишите после слова "дать" фразу - "приз лучшему игроку матча".
+2
-1
+1
Ответ NartApsua
Притом, что видно, насколько Родри уставший после тяжелейшего сезона.
Как раз отдохнёт против Албании✌️
+2
-1
+1
Ответ Pelerin
Помню, как то же самое писали про Канте. Потом резко перестали. Опорники очень сильно зависят от схемы игры и силы партнëров. Родри отличный винтик, но если при всех дифирамбах, что ему поют, Вы говорите о недооценке, то Вы его переоцениваете)
С Канте очень странный пример, учитывая, что он был лучшим опорником мира почти 5 лет(может одним из двух, наравне с Каземиро). И от системы не зависел, потому что отлично себя чувствовал и у Раньери в Лестере, и у Конте и Сарри в Челси, и у Дешама. Все их команды играли в совершенно разный футбол с разными ролями Канте. Говорить о нем перестали потому, что в какой-то момент его замучили травмы и он перестал справляться с тем конским объемом работы, который тянул на пике формы. При этом даже сейчас приехал на Евро с пенсии и отлично смотрелся в первом матче
+1
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)
после такого приличный мужчина должен жениться на Ди Лоренцо.
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Доннарума больше заслужил
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Ответ vtsch4svws
Речь не про беленгема с худшим балом 5,8 и наибольшим количеством потерь в матче 🤣
Верно, речь про Ямаля, мы это и без тебя поняли.
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Чё за смартфон у Нико, кто знает?
Весь стенд сзади пестрит VIVO
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Как раз отдохнёт против Албании✌️
Дада, ему очень нужен отдых. Как и Ямалу. Ещё интересно было бы посмотреть на Гримальдо. При том, что Кукурелья уже два матча очень даже неплох.
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