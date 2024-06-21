Нико Уильямс признан лучшим игроком матча Испания – Италия

Объявлен лучший игрок матча Испания – Италия.

Награда досталась испанскому вингеру . Он не совершил результативных действий, но нанес два удара (в том числе в крестовину) и пробежал 8,6 километра (максимальная скорость – 33,8 км/ч).

Также Уильямс предпринял 11 попыток обвести соперника (успешных – 4) – больше всех на Евро-2024.

одержала победу со счетом 1:0.

Фото: uefa.com

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