Де ла Фуэнте про 1:0 с Италией: «Испания доминировала во всех фазах игры. Нет никого лучше нас – надо продолжать работать с этой мыслью»
Луис де ла Фуэнте рад выходу Испании в плей-офф Евро после победы над Италией.
«Я счастлив и горжусь этими игроками. На днях я сказал, что они никогда не устают играть и побеждать, и они снова это доказали.
Матч получился сложным. Мы доминировали во всех фазах игры, создали много моментов, однако разница в счете невелика.
Каждая игра на чемпионате Европы отличается от другой. Надо продолжать работать с той же скромностью, понимая, что есть куда расти. Следующие игры потребуют улучшения, и футболиста на это способны.
Надо продолжать работать как прежде. Нет никого лучше нас. Мы уважаем все команды, но должны продолжать работать с этой мыслью. Если мы продолжим делать то, что делаем, ожидания оптимистичные», – сказал главный тренер сборной Испании.
Испания досрочно стала 1-й в группе В и вышла в плей-офф, всухую обыграв Италию и Хорватию
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И не говорите про кучу моментов, реализация то нулевая.
Уильямс и Ямаль могут сколько угодно обыгрывать на флангах, но если это не приносит голов, то как бы не считается…
Испания вылетит от любой прагматичной топ-сборной. Типа Франции, Германии, Англии.
Даже сегодня Италия в концовке чуть не забила.
А будь это матч плей-офф то там Италия бы обязательно сравняла, заковыряв ковыряшку.
Ну это так, просто к слову.