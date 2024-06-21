Де ла Фуэнте про 1:0 с Италией: «Испания доминировала во всех фазах игры. Нет никого лучше нас – надо продолжать работать с этой мыслью»

Луис де ла Фуэнте рад выходу Испании в плей-офф Евро после победы над Италией.

«Я счастлив и горжусь этими игроками. На днях я сказал, что они никогда не устают играть и побеждать, и они снова это доказали.

Матч получился сложным. Мы доминировали во всех фазах игры, создали много моментов, однако разница в счете невелика.

Каждая игра на чемпионате Европы отличается от другой. Надо продолжать работать с той же скромностью, понимая, что есть куда расти. Следующие игры потребуют улучшения, и футболиста на это способны.

Надо продолжать работать как прежде. Нет никого лучше нас. Мы уважаем все команды, но должны продолжать работать с этой мыслью. Если мы продолжим делать то, что делаем, ожидания оптимистичные», – сказал главный тренер сборной Испании.

Испания досрочно стала 1-й в группе В и вышла в плей-офф, всухую обыграв Италию и Хорватию

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