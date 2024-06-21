Де ла Фуэнте про 1:0 с Италией: «Испания доминировала во всех фазах игры. Нет никого лучше нас – надо продолжать работать с этой мыслью»

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте рад выходу Испании в плей-офф Евро после победы над Италией.

«Я счастлив и горжусь этими игроками. На днях я сказал, что они никогда не устают играть и побеждать, и они снова это доказали.

Матч получился сложным. Мы доминировали во всех фазах игры, создали много моментов, однако разница в счете невелика.

Каждая игра на чемпионате Европы отличается от другой. Надо продолжать работать с той же скромностью, понимая, что есть куда расти. Следующие игры потребуют улучшения, и футболиста на это способны.

Надо продолжать работать как прежде. Нет никого лучше нас. Мы уважаем все команды, но должны продолжать работать с этой мыслью. Если мы продолжим делать то, что делаем, ожидания оптимистичные», – сказал главный тренер сборной Испании.

Испания досрочно стала 1-й в группе В и вышла в плей-офф, всухую обыграв Италию и Хорватию

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33 комментария
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По игре пока что, как по мне, Германия и Испания прям в огне. Основные фавориты.
+52
-3
+49
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
По игре пока что, как по мне, Германия и Испания прям в огне. Основные фавориты.
Жаль, что по сетке уже в 1/4 встречаются.
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Счет обманчив, уже второго крепкого соперника практически перекусили. Запас прочности у этой команды, похоже, есть.
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Ответ h4ww7xkqkz
Комментарий скрыт
Ну в целом командная игра нравится. Но яж не истина в последней инстанции. А про Морату да, сказали б мне лет 5 назад, что он капитанить будет- вызвал бы скорую собеседнику)
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+8
Вот это доминатор, настоящий доминатор. Доминирует он обычно из пределов штрафной
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Ответ Xell
Это все хорошо. Но что будет делать Испания если первая пропустит.
Сравняет
+5
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+3
Победили благодаря автоголу, доминаторы 🤣🤣🤣
И не говорите про кучу моментов, реализация то нулевая.
Уильямс и Ямаль могут сколько угодно обыгрывать на флангах, но если это не приносит голов, то как бы не считается…

Испания вылетит от любой прагматичной топ-сборной. Типа Франции, Германии, Англии.
Даже сегодня Италия в концовке чуть не забила.
А будь это матч плей-офф то там Италия бы обязательно сравняла, заковыряв ковыряшку.
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Ответ Tristan...
Мощные матчи в исполнении испанцев. Яркий матч от Ямала
А в чем Ямал блистал ? Кроме одного удара по воротам
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Громкие конечно слова. Не думаю что так можно вообще говорить и это правильный настрой, но у каждого своя психология. Мне больше по нраву философия Мазулы из баскетбольного Бостона: «Молодец такое же опасное слово как неудачник»
+2
0
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вспомнился Евро-2008, когда Голландия в группе прям катком прошлась по финалистам ЧМ-2006, и наткнулась в 1/4 на сами знаете кого)
Сами знаете кого нету в этот раз(
+2
0
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Сколько раз было такое, что сборная выигрывала у всех в группе, а потом сгорала на первых стадиях плей-офф. Поэтому, поменьше тщеславия, тренер.
Вспомнился Евро-2008, когда Голландия в группе прям катком прошлась по финалистам ЧМ-2006, и наткнулась в 1/4 на сами знаете кого)
+6
-4
+2
Ответ Владимир Владимирович
Италия вообще ноль, хотя состав не сказать что слабые, вполне добротный состав у скуадры, Спалетти тоже тот ещё оборонщик, не сильно далеко ушёл от Моура
Там не то чтобы Италия ноль, там просто Испания котком проехала, причем уже по второй команде. Хотя Италия конечно пока вообще ничего не показала.
+3
-2
+1
Ответ Кино Музыка
Счет обманчив, уже второго крепкого соперника практически перекусили. Запас прочности у этой команды, похоже, есть.
Это все хорошо. Но что будет делать Испания если первая пропустит.
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Мощные матчи в исполнении испанцев. Яркий матч от Ямала
Педри тоже блистал в матче!
+7
-6
+1
Ответ NartApsua
Жаль, что по сетке уже в 1/4 встречаются.
Как же несправедливо, такие топари играют в 1/4 и выходят в полуфинале на Португалию)
+4
-4
0
Мне Испания нравится, наверное они и Германия пока показывают самую интересную игру. Я вот только немножко его не понял, нужно продолжать работать со скромностью или с мыслью о том, что мы лучше всех? Требует уточнения.)
Ну это так, просто к слову.
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Ответ Старый Сухи
Там не то чтобы Италия ноль, там просто Испания котком проехала, причем уже по второй команде. Хотя Италия конечно пока вообще ничего не показала.
*катком
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Ответ Бониффаций
*катком
Спасибо. Школу кончал 100 лет назад и по русскому была троичка.
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Ответ Старый Сухи
Спасибо. Школу кончал 100 лет назад и по русскому была троичка.
*троечка
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
По игре пока что, как по мне, Германия и Испания прям в огне. Основные фавориты.
да так и есть. ИМХО тот кто выиграет их поединок в 1/4 возьмет Евро.
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Заслуженная победа, Италия совсем не понравилась.
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Ответ 嘉納-治五郎 嘉納-治五郎
А в чем Ямал блистал ? Кроме одного удара по воротам
В свои 16 за счёт дриблинга наводил суету в защите Италии
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Какие клоуны из контор мертвую Англию фаворитами рисовали ? 🤣🤣🤣
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Испания отлично начинает, но какой же ужасный гейм-менеджмент у ДЛФ. Большинство замен невероятно странные, не вовремя и мимо. Изменений по ходу встречи внести не получается адекватно. Если с этим наладить, то пока что играют на уровень одного из претендентов.
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