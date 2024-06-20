Евро-2024. Испания против Италии, Англия сыграет с Данией, Сербия – со Словенией
В Германии проходят матчи 2-го тура группового этапа Евро-2024.
Сборная Сербии сыграет со Словенией, Англия встретится с Данией, Испания сразится с Италией.
Евро-2024
2-й тур
Группа C
- Дата проведения
- 20 июня, 16.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 20 июня, 19.00, «Дойче банк Парк»
Группа B
- Дата проведения
- 20 июня, 22.00, «Фелтинс-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В общем, богатая история и заслуги на Евро у обеих команд и достойный спор.
в остальных матчах - удачи Словении и Италии
Англия-Дания: 4:0
Италия:Испания: 2:1