Евро-2024. Испания против Италии, Англия сыграет с Данией, Сербия – со Словенией

В Германии проходят матчи 2-го тура группового этапа Евро-2024.

сыграет со Словенией, встретится с Данией, сразится с Италией.

Евро-2024

2-й тур

Группа C

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024