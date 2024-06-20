Евро-2024. Испания против Италии, Англия сыграет с Данией, Сербия – со Словенией

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В Германии проходят матчи 2-го тура группового этапа Евро-2024.

Сборная Сербии сыграет со Словенией, Англия встретится с Данией, Испания сразится с Италией.

Евро-2024

2-й тур

Группа C

Словения – Сербия
Дата проведения
20 июня, 16.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дания – Англия
Дата проведения
20 июня, 19.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа B

Испания – Италия
Дата проведения
20 июня, 22.00, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

27 комментариев
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С 2008 года на Евро постоянно играют друг с другом Италия и Испания, интересно, конечно. И надо заметить, что Италия провалилась только в одном матче, правда, важнейшем, в финале 12 года. За исключением этого матча Италия не проигрывала Испании в основное время, а порой и выигрывала. За это время - золото и серебро, у Испании золото и золото. Испания, Испания, Португалия (в отсутствие в своей сетке этих двух команд), Италия.
В общем, богатая история и заслуги на Евро у обеих команд и достойный спор.
+13
0
+13
Лучший матч в прайм-тайм! Порадовали
+6
0
+6
Forza Italia!
+4
0
+4
Искренне надеюсь и верю, что сербы со словенцами закосплеят величайший (с моей точки зрения) матч в истории евро, который сыграли на евро-2000. Больше не знаю случаев, когда на таком уровне в меньшинстве отыгрывали 3 мяча за 7 минут. Спортс, мог бы и выкатить какое-то полотно для непросвещенных про ту игру.
+3
0
+3
Большой футбольный вечер. Может хоть сейчас Англия футбол нормальный покажет.
+3
-1
+2
Ответ Carasa
Искренне надеюсь и верю, что сербы со словенцами закосплеят величайший (с моей точки зрения) матч в истории евро, который сыграли на евро-2000. Больше не знаю случаев, когда на таком уровне в меньшинстве отыгрывали 3 мяча за 7 минут. Спортс, мог бы и выкатить какое-то полотно для непросвещенных про ту игру.
Как сейчас помню тот момент, когда я профукал эти самые три гола югославов. Счёт 0-3, мама просит за молоком и хлебом сходить, магазин рядом, думаю что за 10 минут произойдёт, всё ясно. Прихожу... 3:3. Сначала не поверил, подумал что это может статистика какая, типа угловые. А нет... Вот тогда прям больно стало😀
+2
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сегодня топ матчи
+2
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За сербскую ракию 🍷🍾 датский гаммель 🍷🍾 и итальянский кампари 🍷🍾
+2
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Опять гениальный Беллингем будет тащить Англию со всякими фодэнами)
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Желаю удачи моей любимой Италии🇮🇹🇮🇹🇮🇹, Дании🇩🇰, и Словении🇸🇮
+1
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Удачи братушкам!
+2
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Балканцы, романцы и германцы будут играть друг против друга
+1
0
+1
Сегодня интересные игры. Балканское дерби, потом два топ-матча.
+2
-1
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Блин с работы уходить что-ли для просмотра супер матча 😁
+1
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первый топ матч Евро, при всём уважении престарелым хорватам
+1
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+1
Дания – Англия официально ни за кого не болею.
в остальных матчах - удачи Словении и Италии
+1
0
+1
ну сегодня надеюсь англичанам вернуться тот нырок с прошлого евро
+1
-1
0
За Испанию и Сербию!
+1
-1
0
Словения-Сербия:1:3
Англия-Дания: 4:0
Италия:Испания: 2:1
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Сколько сегодня на трибунах будет российских флагов, замаскированных под словенский и сербский🤣
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Ответ Pertinax Gandi
Сегодня интересные игры. Балканское дерби, потом два топ-матча.
Главное под топ-матч Англия-Дания не впасть в летаргический сон)
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За Италию, братушек сербов и Данию!
+2
-2
0
Ответ Dimon62 77
Как сейчас помню тот момент, когда я профукал эти самые три гола югославов. Счёт 0-3, мама просит за молоком и хлебом сходить, магазин рядом, думаю что за 10 минут произойдёт, всё ясно. Прихожу... 3:3. Сначала не поверил, подумал что это может статистика какая, типа угловые. А нет... Вот тогда прям больно стало😀
Закон мерфи в действии:) но я даже не берусь представить, какая была вероятность того камбэка, до сих пор тяжело поверить, что такое действительно было)
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