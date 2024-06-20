Аке о фанатах Нидерландов, покрасивших лица в темный цвет в подражание Гуллиту: «Не стоит раздувать проблему. Руд сказал, что считает это честью»

Натан Аке высказался о болельщиках, покрасивших лица в темный цвет.

На матче первого тура группового этапа Евро-2024 Польша – (1:2) группа болельщиков изобразили бывшего полузащитника Нидерландов Руда Гуллита. Они выкрасили лица в темный цвет, надели парики с дредами и форму сборной периода выступлений Гуллита.

Гуллит положительно воспринял задумку болельщиков, но некоторые обвинили их в расизме.

«Честно говоря, я не думаю, что это большая проблема. Обсуждения зашли слишком далеко. Считаю, что люди могут просто делать такие вещи.

Сам Гуллит тоже сказал, что для него это часть, так что не думаю, что стоит раздувать из этого проблему», – сказал защитник сборной Нидерландов.

Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon/Global Look Press