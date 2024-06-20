Аке о фанатах Нидерландов, покрасивших лица в темный цвет в подражание Гуллиту: «Не стоит раздувать проблему. Руд сказал, что считает это честью»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия фото Руд Гуллит Евро-2024 Натан Аке Футбол

Натан Аке высказался о болельщиках, покрасивших лица в темный цвет.

На матче первого тура группового этапа Евро-2024 Польша – Нидерланды (1:2) группа болельщиков изобразили бывшего полузащитника Нидерландов Руда Гуллита. Они выкрасили лица в темный цвет, надели парики с дредами и форму сборной периода выступлений Гуллита.

Гуллит положительно воспринял задумку болельщиков, но некоторые обвинили их в расизме.

«Честно говоря, я не думаю, что это большая проблема. Обсуждения зашли слишком далеко. Считаю, что люди могут просто делать такие вещи.

Сам Гуллит тоже сказал, что для него это часть, так что не думаю, что стоит раздувать из этого проблему», – сказал защитник сборной Нидерландов.

Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon/Global Look Press

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26 комментариев
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Аке сам косплей Гуллита)
+137
0
+137
Адекватная реакция от Аке и Гуллита. Многим взять бы пример с них. Винисиус бы заплакал
+84
-15
+69
Ответ Папа Футбола
Только что открыл его фотку в тегах, это просто копия молодого Гуллита.
Папа футбола все это время не видел основного заща Ман Сити?)
+35
0
+35
Ответ Этот Райола хочет денег
Аке сам косплей Гуллита)
Только что открыл его фотку в тегах, это просто копия молодого Гуллита.
+29
-4
+25
Ответ Tristan...
Адекватная реакция от Аке и Гуллита. Многим взять бы пример с них. Винисиус бы заплакал
Месси бы завершил очередной раз карьеру в сборной .
+44
-33
+11
Запретите белым ещё чёрные шмотки носить, это хоть ещё не блекфейс, но уже блекбади.
+8
-1
+7
"Сам Гуллит тоже сказал, что для него это часть"
Часть чего? 3 строчки напишут, из которых 2 строчки скопированы и то перечитать не могут ((
+7
0
+7
еще один расист......
+4
0
+4
Модераторы вы читаете хоть что пишите, на орфографию ? В начале статьи «честь» , а потом «часть»
+4
0
+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Запретите белым ещё чёрные шмотки носить, это хоть ещё не блекфейс, но уже блекбади.
хреново, я в основном чёрное ношу. Чёрная одежда подходит к моей белой коже
+4
0
+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Запретите белым ещё чёрные шмотки носить, это хоть ещё не блекфейс, но уже блекбади.
Никто им не запрещает
Просто мнение высказали, зачем обращать внимание на мнение недалеких людей
+2
0
+2
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Но если только тебе .
+8
-6
+2
Ответ Дороф
Плевался Райкард в волосы Фёллера, а не Гуллит
Чувак всю жизнь не того презирал, Акелла промахнулся:)
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Ответ Дороф
Плевался Райкард в волосы Фёллера, а не Гуллит
Да они все на одно лицо
+1
0
+1
Ответ Armbull
Гуллита не очень уважал за плевки, но тут прям респектую. Классная и достойная реакция. Нет смысла на что-то обижаться, если посыл у этого исключительно доброжелательный
Плевался Райкард в волосы Фёллера, а не Гуллит
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А почему в этой новости "бывший полузащитник сборной Нидерландов", а не "экс-тренер Терека" как в первой?))
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Ответ Reanimation
Папа футбола все это время не видел основного заща Ман Сити?)
Всё что надо знать о подобных персонажах Спортса😁
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Почему он своего отца называет по имени
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Хулли ты..
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А если еще надели бы очки и резинки для волос - получился бы Давидс))
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Классные челы, это респект
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Гуллита не очень уважал за плевки, но тут прям респектую. Классная и достойная реакция. Нет смысла на что-то обижаться, если посыл у этого исключительно доброжелательный
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Нашли что обсуждать. Ищут расизм там, где его нет
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