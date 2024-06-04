Ван Бастен и Гуллит – лучший дуэт форвардов по версии FourFourTwo. Пеле и Вава – на 2-м месте, Анри и Бергкамп – на 5-м, Роналдо и Ривалдо – на 11-м

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Руд Гуллит и Марко ван Бастен заняли 1-е место в списке лучших дуэтов форвардов.

Нападающие, представлявшие «Милан» и сборную Нидерландов, возглавили рейтинг из 32 пар, составленный FourFourTwo.

В первую половину перечня вошли:

1. Марко ван Бастен и Руд Гуллит («Милан» и Нидерланды).

2. Пеле и Вава (Бразилия).

3. Энди Коул и Дуайт Йорк («Манчестер Юнайтед»).

4. Кенни Далглиш и Иан Раш («Ливерпуль»).

5. Тьерри Анри и Деннис Бергкамп («Арсенал»).

6. Ромарио и Христо Стоичков («Барселона»).

7. Рауль и Фернандо Морьентес («Реал»).

8. Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги («Ювентус»).

9. Кевин Киган и Джон Тошак («Ливерпуль»).

10. Ференц Пушкаш и Шандор Кочиш (Венгрия).

11. Роналдо и Ривалдо (Бразилия).

12. Пеле и Тостао (Бразилия).

13. Андрей Шевченко и Филиппо Индзаги («Милан»).

14. Алан Ширер и Крис Саттон («Блэкберн»).

15. Рауль и Роналдо («Реал»).

16. Диего Форлан и Серхио Агуэро («Атлетико»).

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28 комментариев
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Ван Бастен и Гуллит на пару были просто монстрами, и в сборной и в клубе, заслуженно!
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Коул + Йорк = Магия АПЛ
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Руд Гуллит уникум, мог сыграть в защите, полузащите, атаке, таких игроков - единицы🔥
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Сапогов, потому что сапогов обычно пара
+3
0
+3
Барса и Эвребе самая сильная связка.
+4
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Первое место - железобетонное и даже не обсуждается!
По остальным - можно спорить
Я бы на второе место поставил дуэт Энди Коула и Дуайта Йорка. Очень убойная была парочка.
И поднял бы гораздо выше в рейтинге дуэты Ромарио и Христо Стоичкова, Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги, Роналдо и Ривалдо, а также Андрея Шевченко и Филиппо Индзаги
+2
0
+2
без Ширко и Робсона этот список - не список вовсе!
+1
0
+1
Роналду - Бензема ?
+1
0
+1
Ответ Vertex Fanky
Руд Гуллит уникум, мог сыграть в защите, полузащите, атаке, таких игроков - единицы🔥
да вспомнить бы еще одного хотя бы) Топово играл везде
+1
0
+1
FourFourTwo продолжает постить странные рейтинги. Сейчас почти никто не играет в 2 форварда, поэтому многие известные тройки не учитывались. Но разве условные Месси и Суарес смотрелись в атаке хуже выше названных? Наверное, тройки будут следующими в этом бесконечном топе рейтингов.
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Руни и роналду ? Почему не в топе ? Они же лч без единого поражения ыиграли и апл тоже ?
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При таком напарнике как Гуллит страшно представить, сколько бы назабивал Кокорин
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Не одной пары из Челси, Сити и ПСГ. А они обижаются когда говоришь правду
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Мамаев с Кокорином выехали
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Месси - Суарес
Ибрагимович - Кавани
Клаттенбург - Кашшай
Де Куйперс - Чакыр
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Месси - Суарез где ?
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дель Пьеро и Трезеге,какой еще инзаги...
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Ответ Анатолий Бабкин
да вспомнить бы еще одного хотя бы) Топово играл везде
Не видел в деле, но еще Лоран Блан вроде перешел с атакующего полузащитника на ЦЗ.
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Ответ Tsamourlidis_mufc
Коул + Йорк = Магия АПЛ
Нестареющая классика АПЛ
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Ответ Анатолий Бабкин
При таком напарнике как Гуллит страшно представить, сколько бы назабивал Кокорин
На футбол или косяков?
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Ответ Вадим Гамза
Первое место - железобетонное и даже не обсуждается! По остальным - можно спорить Я бы на второе место поставил дуэт Энди Коула и Дуайта Йорка. Очень убойная была парочка. И поднял бы гораздо выше в рейтинге дуэты Ромарио и Христо Стоичкова, Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги, Роналдо и Ривалдо, а также Андрея Шевченко и Филиппо Индзаги
Первое что пришло в голову ДП10 и Инзаги
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