Ван Бастен и Гуллит – лучший дуэт форвардов по версии FourFourTwo. Пеле и Вава – на 2-м месте, Анри и Бергкамп – на 5-м, Роналдо и Ривалдо – на 11-м
Руд Гуллит и Марко ван Бастен заняли 1-е место в списке лучших дуэтов форвардов.
Нападающие, представлявшие «Милан» и сборную Нидерландов, возглавили рейтинг из 32 пар, составленный FourFourTwo.
В первую половину перечня вошли:
1. Марко ван Бастен и Руд Гуллит («Милан» и Нидерланды).
2. Пеле и Вава (Бразилия).
3. Энди Коул и Дуайт Йорк («Манчестер Юнайтед»).
4. Кенни Далглиш и Иан Раш («Ливерпуль»).
5. Тьерри Анри и Деннис Бергкамп («Арсенал»).
6. Ромарио и Христо Стоичков («Барселона»).
7. Рауль и Фернандо Морьентес («Реал»).
8. Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги («Ювентус»).
9. Кевин Киган и Джон Тошак («Ливерпуль»).
10. Ференц Пушкаш и Шандор Кочиш (Венгрия).
11. Роналдо и Ривалдо (Бразилия).
12. Пеле и Тостао (Бразилия).
13. Андрей Шевченко и Филиппо Индзаги («Милан»).
14. Алан Ширер и Крис Саттон («Блэкберн»).
15. Рауль и Роналдо («Реал»).
16. Диего Форлан и Серхио Агуэро («Атлетико»).
По остальным - можно спорить
Я бы на второе место поставил дуэт Энди Коула и Дуайта Йорка. Очень убойная была парочка.
И поднял бы гораздо выше в рейтинге дуэты Ромарио и Христо Стоичкова, Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги, Роналдо и Ривалдо, а также Андрея Шевченко и Филиппо Индзаги
Ибрагимович - Кавани
Клаттенбург - Кашшай
Де Куйперс - Чакыр