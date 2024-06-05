Гуллит о де Йонге в «Барсе»: «Играет плохо, зависит от команды. Если ты только пасуешь мяч дальше, ты не важен для команды. Кройфф говорил: «Делай так, чтобы другие играли лучше»

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд Барселона Ла Лига Йохан Кройфф Руд Гуллит Френки де Йонг Футбол

Руд Гуллит критически оценил игру Френки де Йонга за «Барселону».

«Все всегда ждут от Френки де Йонга многого. Все радуются, что у него есть важная роль, но если ты только отдаешь пас и передаешь мяч дальше, то ты не важен.

Это показывает, что ты зависишь от команды. Ты можешь играть хорошо только тогда, когда команда играет хорошо? Я скажу кое-что и скажу это Френки лично: я начинал в «Фейеноорде» как правый вингер.

В конце сезона Йохан Кройфф сказал мне: «Рууд, ты должен делать так, чтобы другие игроки играли лучше». Почему он это сказал? Потому что если ты делаешь других игроков лучше, то сам никогда не играешь плохо.

Он играет плохо, он не играет на своем уровне. Я считаю его слишком хорошим футболистом, чтобы просто пасовать мяч дальше», – сказал бывший игрок и главный тренер «Фейеноорда» и «Челси» Руд Гуллит.

В минувшем сезоне де Йонг провел 20 матчей за «Барселону» в Ла Лиге и забил 2 гола. 

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17 комментариев
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Хорошо сказал..
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Де Йонг действительно переоценён и даже от Сейду Кейта было больше пользы в опорной зоне.Не способен Френки быть движком клуба уровня Барсы
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Ответ Tristan...
Как будто игру Крооса описал. Тут весь сайт за это его на ЗМ выдвигает
Как много вас дилетантов от футбола на сайте. Полнейшие нули. Если ты пасы Кроосы считаешь простыми, ты даже до уровня 0 (ноль) не дотягиваешь.
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Если ты только передаешь мяч дальше...... ну да, недавно тут один парень карьеру заканчивал, с процентом точных передач типа за 90.

Диспетчер всея Мадрида. Трофеев там под 30 штук. Тони Кроос его зовут.

Очень важно передавать мяч точно и дальше, оказывается
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Руд всё чётко сказал.я тоже часто критикую Френки,из за чего многие спорят со мной.но его критикуют не поточу что он плохой игрок,а совсем наоборот,Де йонг очень одарённый от природы футболист,и нам хочется что бы он делал на поле нечто большее,чем как Гуллит говорит,<<просто пасовать мяч дальше»
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Ответ deadjoker
Ну т.е. по его мнению выходит что Бускетс был плохим футболистом
В плане качества и осмысленности пасов, между Бускетсом и Де Йонгом определенная пропасть существовала.
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Зато как предан, не хочет уходить)
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Ответ deadjoker
Ну т.е. по его мнению выходит что Бускетс был плохим футболистом
Там ни слова про Бускетса.)))
Ну фантазер.
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Ответ Sergey
А ты профессионал от футбола?
По крайней мере достаточно играл и тренировал детские команды ( 12-14 лет)
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