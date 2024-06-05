Гуллит о де Йонге в «Барсе»: «Играет плохо, зависит от команды. Если ты только пасуешь мяч дальше, ты не важен для команды. Кройфф говорил: «Делай так, чтобы другие играли лучше»

Руд Гуллит критически оценил игру Френки де Йонга за «Барселону».

«Все всегда ждут от Френки де многого. Все радуются, что у него есть важная роль, но если ты только отдаешь пас и передаешь мяч дальше, то ты не важен.

Это показывает, что ты зависишь от команды. Ты можешь играть хорошо только тогда, когда команда играет хорошо? Я скажу кое-что и скажу это Френки лично: я начинал в « » как правый вингер.

В конце сезона сказал мне: «Рууд, ты должен делать так, чтобы другие игроки играли лучше». Почему он это сказал? Потому что если ты делаешь других игроков лучше, то сам никогда не играешь плохо.

Он играет плохо, он не играет на своем уровне. Я считаю его слишком хорошим футболистом, чтобы просто пасовать мяч дальше», – сказал бывший игрок и главный тренер «Фейеноорда» и «Челси» .

В минувшем сезоне де Йонг провел 20 матчей за «Барселону» в и забил 2 гола.