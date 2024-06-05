Гуллит о де Йонге в «Барсе»: «Играет плохо, зависит от команды. Если ты только пасуешь мяч дальше, ты не важен для команды. Кройфф говорил: «Делай так, чтобы другие играли лучше»
Руд Гуллит критически оценил игру Френки де Йонга за «Барселону».
«Все всегда ждут от Френки де Йонга многого. Все радуются, что у него есть важная роль, но если ты только отдаешь пас и передаешь мяч дальше, то ты не важен.
Это показывает, что ты зависишь от команды. Ты можешь играть хорошо только тогда, когда команда играет хорошо? Я скажу кое-что и скажу это Френки лично: я начинал в «Фейеноорде» как правый вингер.
В конце сезона Йохан Кройфф сказал мне: «Рууд, ты должен делать так, чтобы другие игроки играли лучше». Почему он это сказал? Потому что если ты делаешь других игроков лучше, то сам никогда не играешь плохо.
Он играет плохо, он не играет на своем уровне. Я считаю его слишком хорошим футболистом, чтобы просто пасовать мяч дальше», – сказал бывший игрок и главный тренер «Фейеноорда» и «Челси» Руд Гуллит.
В минувшем сезоне де Йонг провел 20 матчей за «Барселону» в Ла Лиге и забил 2 гола.
Диспетчер всея Мадрида. Трофеев там под 30 штук. Тони Кроос его зовут.
Очень важно передавать мяч точно и дальше, оказывается
Ну фантазер.