Трент создал больше всех моментов (3) в составе Англии в матче с Данией. Его заменили на 54-й минуте

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд создал больше всех моментов в составе Англии в матче с Данией.

Защитник сборной Англии создал больше всех моментов (3) и отдал больше всех проникающих передач в финальную треть (5) против Дании (1:1).

Примечательно, что Трент был заменен на 54-й минуте.

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20 комментариев
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Правильно! Что это атаковать вздумал? Держать мяч, контроль, защита, пасовать назад, в крайнем случае ближнему поперек. А он что себе позволил?!
+114
-4
+110
Иксперды называли восьмёрку Трента слабым звеном, а он оказывается создает больше всех. За что и был наказан гениальным тренером и заменен.
+112
-4
+108
Конечно! Ишь что выдумал моменты создавать! Гарет приехал на евро вату катать и мучать болельщиков а не голы забивать!
+34
-3
+31
Трент единственный кто не понимает игру саутгейта. Пытается играть нестандартно.
+22
-1
+21
Ответ AprasidzE
Иксперды называли восьмёрку Трента слабым звеном, а он оказывается создает больше всех. За что и был наказан гениальным тренером и заменен.
Это не иксперды, а обычная хейтерня. У них и в Египте самое слабое звено Салах
+25
-6
+19
Пособие о том как провиниться перед Саутгейтом и быть замененым.
+13
-1
+12
Это было не в планах Аутгея
+11
-3
+8
Как по мне, ему неудобно играть слева. Хотя он и так старается справляться. Что то мне кажется, что если их с Беллингемом поменять местами - толку с Трента в созидании будет еще больше. В первом матче они еще менялись местами по ходу игры, но в этой Светоч видно запретил это делать.
Ну а в общем - Кейн все правильно сказал, команде «пока» не объяснили, во что и как играть
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+7
Саутгейт ставил Дания не проиграет и тотал меньше, а Трент мог всё обломать.
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Ибо не ###… подумал великий Саутгейт…
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Логично, там так не принято.
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Трижды подвёл тренера
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Не знаю, что он там создавал, но как по мне был одним из худших на поле
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Саутгейт сумасшедший
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Всё правильно. Тренерскую установку не выполнял. Голы— не главное.
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