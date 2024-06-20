Трент создал больше всех моментов (3) в составе Англии в матче с Данией. Его заменили на 54-й минуте
Трент Александер-Арнолд создал больше всех моментов в составе Англии в матче с Данией.
Защитник сборной Англии создал больше всех моментов (3) и отдал больше всех проникающих передач в финальную треть (5) против Дании (1:1).
Примечательно, что Трент был заменен на 54-й минуте.
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