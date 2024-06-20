Трент создал больше всех моментов (3) в составе Англии в матче с Данией. Его заменили на 54-й минуте

Трент Александер-Арнолд создал больше всех моментов в составе Англии в матче с Данией.

Защитник сборной Англии создал больше всех моментов (3) и отдал больше всех проникающих передач в финальную треть (5) против (1:1).

Примечательно, что был заменен на 54-й минуте.

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