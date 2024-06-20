Кейн про 1:1 с Данией: «Признак хорошей команды – это когда играешь не лучшим образом, но добиваешься результата. Не совсем понимаем, что делать, когда соперники опускаются глубже»

Харри Кейн прокомментировал ничью с Данией (1:1) на Евро-2024.

«Думаю, перед началом турнира мы говорили, что легких игр не будет. Так и есть.

Мы можем стать лучше как с мячом, так и без него. Признак хорошей команды – когда ты играешь не лучшим образом, но все равно находишь способ добиться результата, как мы сделали в последних двух матчах.

Мы занимаем первое место в группе. Знаем, что можем прибавить. Да, у нас на родине будет много шума и разочарования, но мы пережили это и на прошлом , когда сыграли вничью с Шотландией.

Думаю, мы хорошо начинаем матчи, но когда команды опускаются глубже, мы не совсем понимаем, как оказывать давление и кто идет вперед.

Во втором тайме мы попытались немного измениться, но было сложно.

Надо отдать должное , они создали несколько моментов. В целом мы должны оглянуться назад и посмотреть, в чем можно прибавить», – сказал капитан сборной Англии.

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