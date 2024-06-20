Кейн про 1:1 с Данией: «Признак хорошей команды – это когда играешь не лучшим образом, но добиваешься результата. Не совсем понимаем, что делать, когда соперники опускаются глубже»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн прокомментировал ничью с Данией (1:1) на Евро-2024.

«Думаю, перед началом турнира мы говорили, что легких игр не будет. Так и есть.

Мы можем стать лучше как с мячом, так и без него. Признак хорошей команды – когда ты играешь не лучшим образом, но все равно находишь способ добиться результата, как мы сделали в последних двух матчах.

Мы занимаем первое место в группе. Знаем, что можем прибавить. Да, у нас на родине будет много шума и разочарования, но мы пережили это и на прошлом Евро, когда сыграли вничью с Шотландией.

Думаю, мы хорошо начинаем матчи, но когда команды опускаются глубже, мы не совсем понимаем, как оказывать давление и кто идет вперед.
Во втором тайме мы попытались немного измениться, но было сложно.

Надо отдать должное Дании, они создали несколько моментов. В целом мы должны оглянуться назад и посмотреть, в чем можно прибавить», – сказал капитан сборной Англии.

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24 комментария
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Глубже? Да вы иногда из обороны выйти не могли, так вас прессинговали.
+62
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+61
В лоб сказал о тренерской мысли Гарета
+32
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+32
89 минута матча 5 датчан пресингует англичан у углового флага англичан )
+21
0
+21
Ответ lampard4ever
Глубже? Да вы иногда из обороны выйти не могли, так вас прессинговали.
Да, вот это вообще в глаза бросалось во втором тайме, их на их половине накрывали а они из обороны выйти не могли, одни потери))))
+11
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+11
Англия как всегда. Классный подбор игроков и тренер физрук.
+5
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А результат где ?
+3
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ого Хари решил Саутгейта слить? методика вскрытия автобусов это прямая обязанность тренерского штаба. Англия не ожидала что против них будут закрываться??
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Что делать? Возьмите хорошего тренера. Можно итальянского.
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В атаке пошире, в защите поуже (с)
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В чем смысл погружения Кейна в полузащиту, если там и без него созидателей хватает, зато атака пустеет без девятки.
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Ответ ss_podonok
Комментарий удален модератором
Да уже только ради этого нужно чтоб они выиграли ))
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Ответ madaev
А результат где ?
цифры на табло
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Дания сегодня опустилась в глубокий прессинг, получается
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Конечно, чтобы найти ответ на этот вопрос нужен тренер.
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саутгейт просто туповатый тренер для работы с топ-игроками. никаких мыслей и нулевой рисунок игры
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Глубже уже некуда, особенно во втором тайме. Забыли где в автобусе двери открываются?)
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Второй тур показал что Англия не только играет скучно но еще и не умеет противостоять более упорному сопернику
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Пока в обоих матчах соперники Англии не играли глубже в обороне, так как проигрывали. Не знаю, какой матч он имеет ввиду
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Разве старина Гарет вас не учил? В атаке пошире, делов то...))))
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Кто опускается вниз? Англичане отскочили, у датчан было больше шансов...
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Комментарий удален модератором
Если ничья с Данией это результат, то это говорит о лузерском менталитете Англии
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