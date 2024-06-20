Тренер Дании Юлманд про 1:1 с Англией: «Жаль, мы могли добиться результата, но такая игра важнее. Хейбьерг выдал прекрасный матч»

Каспер Юлманд удовлетворен игрой Дании с Англией (1:1) на Евро-2024.

– Вы разочарованы результатом после такого матча?

– Не могу сказать, что мы разочарованы. Но да, жаль. Мы могли добиться результата. Немного разочарованы, потому что хорошо сыграли и могли выиграть. Но самое важное – то, что мы показали вот такую игру перед предстоящими матчами. Можно выиграть или проиграть, но вот такая игра важнее. Мы отлично справились.

Пьер выдал прекрасную игру. Когда он выдает такие матчи, то тащит всю команду.

– После 1:1 со Словенией вы поздравили их. А в этот раз поздравляют вас. В чем разница по сравнению с первым матчем, за который вас много критиковали?

– Я слышал критику и разговоры о том, что мы недостаточно хороши. После игры со Словенией мы были разочарованы. Сегодня мы делали то, что не удавалось в первой игре. Но сходства между этими матчами тоже были. Мы некоторое время искали вот такую игру, я никогда этого не отрицал.

Мы можем выиграть или проиграть, но вот так и хочется играть.

– Бить издалека – это установка?

– Я никому не говорил так бить. Но на тренировках игроки почувствовали, что способны на это. Пьер нанес удар, который был очень близок.

– Что скажете про забитый гол?

– Попав в сборную, [Мортен] показал, что действительно хочет здесь находиться. Играет со страстью. Он развивается не только здесь, но и на клубном уровне. Они с Пьером очень хороши вместе. Они делают игру более живой. Благодаря этому у нас были длительные отрезки контроля над игрой, – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова главного тренера сборной .

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