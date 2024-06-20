Хейбьерг признан лучшим игроком матча Дания – Англия

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу рейтинги Тоттенхэм Евро-2024 Пьер-Эмиль Хейбьерг Футбол

Объявлен лучший игрок матча Дания – Англия.

Награду получил хавбек датчан Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Футболист, представляющий «Тоттенхэм», не отметился результативными действиями, но пасовал с точностью 92%, а также пробежал 10,5 километра (максимальная скорость – 30,5 км/ч).

Игра завершилась со счетом 1:1.

Изображение: twitter.com/EURO2024

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10 комментариев
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Лучшим был Саутгейт, это надо умудриться с таким подбором игроков такую игру показывать! Просто топ!
+34
-1
+33
Представляю в каком шоке от физрука сейчас Фоден который от Пепа приехал или Беллингем который с доном Карло работают)))).... Тут им физрук такие установки наверное дает, а-ля в атаке пошире в защите по уже)))) Или типа сзади не пропустим а впереди моменты будут, играем все на станиу Харри))))
+17
-3
+14
Какое же вырвиглазное днище - игра Беллингхема. Довелось посмотреть все топ матчи Реала и две игры на Евро, во всех играх он никчёмный, что в полуфиналах и финале ЛЧ, что тут, на евро - кто в здравом уме будет ставить его даже в топ10 на ЗМ???
+15
-12
+3
Ответ Магомед Саид Амирханов
🤣
Че ты смееся? ))) Топарь лютый! Тикитака отдыхает! Лютое говно от Саутгейта вот это тактика!
+2
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+2
Хейбьерг красавец! Выдал шикарный матч!
+1
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+1
Очень рада за него. Молодец, смог Выделиться против звёздного состава англии!!
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Ответ Митрандир цвета хаки
Какое же вырвиглазное днище - игра Беллингхема. Довелось посмотреть все топ матчи Реала и две игры на Евро, во всех играх он никчёмный, что в полуфиналах и финале ЛЧ, что тут, на евро - кто в здравом уме будет ставить его даже в топ10 на ЗМ???
Серкан Болбой, Ограничил возможность себе отвечать, а другим отвечаешь, и при этом выставляешь свое ограниченно мышление и скудный ум.
Причем тут голы вообще?
В том и дело, что его сватают в «лучшие игроки» из-за мусорных голов против аутсайдеров, которых он наклепал в начале сезоне в лол-лиге. А в топовых матчах его не видно «вообще».
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Ответ Сергей Лютый
Лучшим был Саутгейт, это надо умудриться с таким подбором игроков такую игру показывать! Просто топ!
🤣
0
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0
Ответ Сергей Лютый
Представляю в каком шоке от физрука сейчас Фоден который от Пепа приехал или Беллингем который с доном Карло работают)))).... Тут им физрук такие установки наверное дает, а-ля в атаке пошире в защите по уже)))) Или типа сзади не пропустим а впереди моменты будут, играем все на станиу Харри))))
Наверное Райса тоже в шоке когда ему на пару поставили правого защитника
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