Хейбьерг признан лучшим игроком матча Дания – Англия

Объявлен лучший игрок матча Дания – Англия.

Награду получил хавбек датчан .

Футболист, представляющий « », не отметился результативными действиями, но пасовал с точностью 92%, а также пробежал 10,5 километра (максимальная скорость – 30,5 км/ч).

Игра завершилась со счетом 1:1.

Изображение: twitter.com/EURO2024

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