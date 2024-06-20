Хейбьерг признан лучшим игроком матча Дания – Англия
Объявлен лучший игрок матча Дания – Англия.
Награду получил хавбек датчан Пьер-Эмиль Хейбьерг.
Футболист, представляющий «Тоттенхэм», не отметился результативными действиями, но пасовал с точностью 92%, а также пробежал 10,5 километра (максимальная скорость – 30,5 км/ч).
Игра завершилась со счетом 1:1.
Изображение: twitter.com/EURO2024
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Причем тут голы вообще?
В том и дело, что его сватают в «лучшие игроки» из-за мусорных голов против аутсайдеров, которых он наклепал в начале сезоне в лол-лиге. А в топовых матчах его не видно «вообще».