ЦСКА выложил фото Помазуна на фоне слухов об «Атлетико»: «Илья под облаком»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ян Облак Илья Помазун соцсети ахахаха Футбол

ЦСКА пошутил на фоне слухов о переходе Ильи Помазуна в «Атлетико».

«Илья Помазун под облаком 😉», – написали в телеграм-канале ЦСКА, прикрепив фото вратаря на поле.

Ранее журналист Тибо Везириан сообщил, что Помазун близок к переходу в «Атлетико» на правах аренды. Агент игрока сообщил, что ничего не знает об интересе мадридского клуба.

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11 комментариев
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Норм)
Когда молодцы, тогда молодцы 😄
+100
-4
+96
Классно обыграно - не отнять!
+61
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)))
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Ну это реально годно обыграли ))
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Учиться на своих же ошибках очень ценно, pr сработали здорово
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Карпов Шайхутдинов переходит в Волгу: 20-летний голкипер ЦСКА едет арендоваться в Ульяновск до конца сезона без права выкупа, — докладывает Карп.
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Карпов Айссауи переходит из ЦСКА в Шериф на правах аренды — это правда. От себя добавлю, что без права выкупа. За молдован Саид будет играть 10-ку и там он получит игровую практику.
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Атлетико Паранаэнсе
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Ответ Netto Brutto
Комментарий скрыт
чушь, 10 лет на одном цыгане Бикфалви не выиграть ни чего
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