ЦСКА выложил фото Помазуна на фоне слухов об «Атлетико»: «Илья под облаком»

ЦСКА пошутил на фоне слухов о переходе Ильи Помазуна в «Атлетико».

«Илья Помазун под облаком 😉», – написали в телеграм-канале ЦСКА, прикрепив фото вратаря на поле.

Ранее журналист Тибо Везириан сообщил, что Помазун близок к переходу в «Атлетико» на правах аренды. Агент игрока сообщил, что ничего не знает об интересе мадридского клуба.

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