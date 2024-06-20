Агент Помазуна: «Первый раз слышу об «Атлетико». Если бы был интерес от мадридцев, я бы знал. Кто-то придумывает»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Алексей Сафонов Илья Помазун агенты Футбол

Агент Ильи Помазуна не знает об интересе «Атлетико».

Ранее появилась информация, что вратарь ЦСКА близок к переходу в «Атлетико» на правах аренды.

«Первый раз слышу об «Атлетико». Илья только приехал на сборы ЦСКА. Если бы был интерес от мадридцев, я бы знал. Я с ними в хороших отношениях. Кто-то придумывает.

Илья хочет быть первым номером, но у него долгий контракт с ЦСКА. Посмотрим, что будет. В идеале бы в Европу уехать», – сказал Алексей Сафонов.

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22 комментария
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Прикольный вброс получился. Тогда следующая новость: Кепа возвращается в Челси а Лунин не продлевает контракт и покидает клуб. Реал в срочном порядке связался с Акинфеевым, он станет сменщиком Куртуа.
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+39
Ответ Peter Parker
До такого вброса еще надо додуматься или, как минимум, заморочиться с просмотром вратарей рпл
Ну да, Сафонов же не перешел в ПСЖ
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Алло, агент Помазуна?- Это Атлетико, по поводу трансфера. Слушай, мы его хотим купить, у меня деньги на мобиле заканчиваются, не могу продолжить разговор, скинь пару тысяч евро для продолжения переговоров...
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Ответ Egidio Arevalo
Возможно ты сам и придумал)
Так это написал то «инсайдер» из Франции вообще, а не кто-то из российских )
И у этого «инсайдера» сомнительная репутация - выкидывает много фейковой информации.
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На заметку: "Записать Тибо Везириана в список "Эль врунов в грубой форме"".
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Возможно ты сам и придумал)
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Эх, жаль конечно. А то там ростовский в стиле Захаровой настрочил тираду.
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Акция. Купите вратаря, сжиженный газ за полцены!
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Цену набивает, понятно же!
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До такого вброса еще надо додуматься или, как минимум, заморочиться с просмотром вратарей рпл
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Ответ Peter Parker
А Сафонов и Помазун игроки одного калибра? Или Урал и Краснодар команды одного масштаба? Если Сафонов относительно на слуху среди наших игроков, то чтобы найти Помазуна надо прям полистать составы
Так его и берут на вторую роль, Атлетико взял Молдована из чемпионата Румынии, чем помазун хуже?
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Норм им компания "интересуется": Рубин, Химки и Атлетико
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Не Атлетико а Атлетика из Курска из 3й лиги ,будьте точнее . Еще год ,два и Памазун закончит играть. Он все хуже и хуже играет.
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Ответ Pucheslav
Ну да, Сафонов же не перешел в ПСЖ
А Сафонов и Помазун игроки одного калибра? Или Урал и Краснодар команды одного масштаба? Если Сафонов относительно на слуху среди наших игроков, то чтобы найти Помазуна надо прям полистать составы
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Надо быстрее начинать чемпионат страны , а то "желтушники" уже задолбали своими тупыми фантастическими вбросами .
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Со стороны Атлети, это не было бы так уж удивительно. Они брали хорвата Грбича на роль сменщика для словенца Облака, в прошлом сезоне подписали румына Молдована на ту же роль. Так что при желании можно и в Помазуна поверить. Другое дело, что Симеоне про 2го вратаря вспоминает только когда Облак получает травму, что случается раз в N лет, и даже в кубке против почтальонов запасной кипер почти не выходит.
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Агент вратаря ивановского Текстильщика: "В первый раз слышу про интерес "Манчестер Юнайтед".
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Полюбому утка от карпова
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В обход тебя пошли, пока ты на дачке на шашлыках со Спириком
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Ответ Папа Футбола
Прикольный вброс получился. Тогда следующая новость: Кепа возвращается в Челси а Лунин не продлевает контракт и покидает клуб. Реал в срочном порядке связался с Акинфеевым, он станет сменщиком Куртуа.
https://www.facebook.com/share/p/tHMoKR2CpejSSfQR/

Французский агент Грегуар Аксельрод что-то обещает
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Ответ Папа Футбола
Прикольный вброс получился. Тогда следующая новость: Кепа возвращается в Челси а Лунин не продлевает контракт и покидает клуб. Реал в срочном порядке связался с Акинфеевым, он станет сменщиком Куртуа.
Прикольно будет, если опять сбудется и все это из истории в духе Сафонова, который не любит круасаны
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