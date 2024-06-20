Агент Помазуна: «Первый раз слышу об «Атлетико». Если бы был интерес от мадридцев, я бы знал. Кто-то придумывает»

Агент Ильи Помазуна не знает об интересе «Атлетико».

Ранее появилась информация, что вратарь близок к переходу в « » на правах аренды.

«Первый раз слышу об «Атлетико». только приехал на сборы ЦСКА. Если бы был интерес от мадридцев, я бы знал. Я с ними в хороших отношениях. Кто-то придумывает.

Илья хочет быть первым номером, но у него долгий контракт с ЦСКА. Посмотрим, что будет. В идеале бы в Европу уехать», – сказал .

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