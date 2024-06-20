Агент Помазуна: «Первый раз слышу об «Атлетико». Если бы был интерес от мадридцев, я бы знал. Кто-то придумывает»
Агент Ильи Помазуна не знает об интересе «Атлетико».
Ранее появилась информация, что вратарь ЦСКА близок к переходу в «Атлетико» на правах аренды.
«Первый раз слышу об «Атлетико». Илья только приехал на сборы ЦСКА. Если бы был интерес от мадридцев, я бы знал. Я с ними в хороших отношениях. Кто-то придумывает.
Илья хочет быть первым номером, но у него долгий контракт с ЦСКА. Посмотрим, что будет. В идеале бы в Европу уехать», – сказал Алексей Сафонов.
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