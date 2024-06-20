Помазун близок к переходу в «Атлетико» из ЦСКА на правах аренды. Он станет сменщиком Облака (Тибо Везириан)

Вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к переходу в «Атлетико».

О возможном трансфере 27-летнего российского голкипера сообщает журналист Тибо Везириан.

Отмечается, что « » и Помазун уже договорились. Однако с сделка еще не согласована.

Ожидается, что станет сменщиком .

Последние три сезона вратарь провел в «Урале» на правах аренды. Его статистика – здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?