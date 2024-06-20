Помазун близок к переходу в «Атлетико» из ЦСКА на правах аренды. Он станет сменщиком Облака (Тибо Везириан)
Вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к переходу в «Атлетико».
О возможном трансфере 27-летнего российского голкипера сообщает журналист Тибо Везириан.
Отмечается, что «Атлетико» и Помазун уже договорились. Однако с ЦСКА сделка еще не согласована.
Ожидается, что Помазун станет сменщиком Яна Облака.
Последние три сезона вратарь провел в «Урале» на правах аренды. Его статистика – здесь.
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Да и про журналиста, который дал эту информацию, уже написали что он очень часто кидает левую информацию )
Хотя было бы круто: от борьбы за выживание в РПЛ с Уралом до Атлетико )
В перерыве матча Англия - Дания, неожиданно для всех, было принято решение расстаться с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом. Футбольная Ассоциация Англии (ФАА) выразила благодарность кавалеру ордена Британской империи за его многолетний вклад и профессионализм.
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Болельщики и эксперты с нетерпением ждут, как эта смена руководства скажется на игре и дальнейших результатах команды.
«Первый раз слышу об «Атлетико». Илья только приехал на сборы ЦСКА. Если бы был интерес от мадридцев, я бы знал. Я с ними в хороших отношениях. Кто-то придумывает.
Илья хочет быть первым номером, но у него долгий контракт с ЦСКА. Посмотрим, что будет. В идеале бы в Европу уехать», — Алексей Сафонов (Чемпионат)