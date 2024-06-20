Помазун близок к переходу в «Атлетико» из ЦСКА на правах аренды. Он станет сменщиком Облака (Тибо Везириан)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Ян Облак Илья Помазун Футбол

Вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к переходу в «Атлетико».

О возможном трансфере 27-летнего российского голкипера сообщает журналист Тибо Везириан.

Отмечается, что «Атлетико» и Помазун уже договорились. Однако с ЦСКА сделка еще не согласована.

Ожидается, что Помазун станет сменщиком Яна Облака.

Последние три сезона вратарь провел в «Урале» на правах аренды. Его статистика – здесь.

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136 комментариев
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Что началось-то?
+415
-6
+409
Лещук переходит в Манчестер Сити. Его сменщиком будет Эдерсон
+334
-9
+325
Ответ corazon blanco
Что началось-то?
Капитуляция Запада. Санкции не сработали.
+352
-33
+319
Ответ Bartez1986
Лещук переходит в Манчестер Сити. Его сменщиком будет Эдерсон
Нет. Лещук переходит в Манчестер Сити и будет дублером Шунина
+115
-2
+113
Скауты поняли, что российские вратари тащат в НХЛ, подумали так прокатит и футболе
+73
-1
+72
Ответ corazon blanco
Что началось-то?
Уже вышло опровержение этой информации от агента Ильи, который даже ни сном ни духом о таком развитии ситуации.
+64
-3
+61
Ответ Bartez1986
Лещук переходит в Манчестер Сити. Его сменщиком будет Эдерсон
трансфер ведет Полина Лысенко
+40
-2
+38
Срочная новость: Песьяков свободным агентом переходит в Баварию Мюнхен. Будет создавать конкуренцию Мануэлю Нойеру
+39
-5
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Отлично, если правда
+36
-3
+33
Ответ Moffo
Отлично, если правда
После перехода Сафонова можно писать любую дичь и ее будут обсуждать на серьезных щах.
+35
-2
+33
Агент Помазуна уже опроверг эту информацию.
Да и про журналиста, который дал эту информацию, уже написали что он очень часто кидает левую информацию )

Хотя было бы круто: от борьбы за выживание в РПЛ с Уралом до Атлетико )
+23
-1
+22
Ответ Moffo
Отлично, если правда
Там Максименка переходит в Баварию, Ноеру ищут замену
+23
-5
+18
Сенсация в перерыве матча Англия - Дания: Гарет Саутгейт покидает пост тренера сборной

В перерыве матча Англия - Дания, неожиданно для всех, было принято решение расстаться с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом. Футбольная Ассоциация Англии (ФАА) выразила благодарность кавалеру ордена Британской империи за его многолетний вклад и профессионализм.

Новым наставником "Трех Львов" станет Сергей Абуезидович Ташуев, который уже приступит к своим обязанностям во втором тайме. Контракт с новым тренером рассчитан на два года.

Болельщики и эксперты с нетерпением ждут, как эта смена руководства скажется на игре и дальнейших результатах команды.
+17
0
+17
Ответ corazon blanco
Что началось-то?
Вратарская реформа Третьяка в действии!
+17
0
+17
Такие утки еще сюда не залетали.
+18
-1
+17
Этим летом трансферы из РПЛ просто как из футбольного менеджера
+14
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Ждем Мишу Кержакова в Баварии
+12
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+11
Атлетико Помазуна !? ))
+14
-4
+10
Фейк. Из Лучшей Лиги Мира в какое-то задрипаное Атлетико? Да только после 38 лет.
+10
0
+10
Ответ Аюр Баев
Срочная новость: Песьяков свободным агентом переходит в Баварию Мюнхен. Будет создавать конкуренцию Мануэлю Нойеру
А что, Пися ногами играет почти на уровне Мануэля😼
+11
-2
+9
Ответ BURNA21
Где вышло?
На Чемпионате, Панков связывался с агентом:
«Первый раз слышу об «Атлетико». Илья только приехал на сборы ЦСКА. Если бы был интерес от мадридцев, я бы знал. Я с ними в хороших отношениях. Кто-то придумывает.

Илья хочет быть первым номером, но у него долгий контракт с ЦСКА. Посмотрим, что будет. В идеале бы в Европу уехать», — Алексей Сафонов (Чемпионат)
+9
0
+9
Вот это бомба. Без фото с «Эль Бабаевым» не поверю
+9
-2
+7
Ответ usen
Этим летом трансферы из РПЛ просто как из футбольного менеджера
Даже там подобной дичи не происходит)
+5
0
+5
Вот это новость, это самое неожиданное что я прочел, наверное за последнии пол года точно
+5
0
+5
А Атлетико об этом знает?
+5
0
+5
Ответ Антон Шипилов
Сенсация в перерыве матча Англия - Дания: Гарет Саутгейт покидает пост тренера сборной В перерыве матча Англия - Дания, неожиданно для всех, было принято решение расстаться с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом. Футбольная Ассоциация Англии (ФАА) выразила благодарность кавалеру ордена Британской империи за его многолетний вклад и профессионализм. Новым наставником "Трех Львов" станет Сергей Абуезидович Ташуев, который уже приступит к своим обязанностям во втором тайме. Контракт с новым тренером рассчитан на два года. Болельщики и эксперты с нетерпением ждут, как эта смена руководства скажется на игре и дальнейших результатах команды.
Хорош!
+5
0
+5
Ответ igor.igorev
Какой же бред.
Про трансфер Сафонова в ПСЖ также говорили
+5
-1
+4
Сегодня 1 апреля что ли?)
+3
0
+3
Ответ Bartez1986
Лещук переходит в Манчестер Сити. Его сменщиком будет Эдерсон
Тогда уж сразу в Нью-Йорк Сити. Поближе к любимым билбордам😎
+3
0
+3
Ответ Дима Карелин
Атлетико Помазуна !? ))
Атлетико Тюкавина-Помазуна
+2
0
+2
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