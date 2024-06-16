Невилл призвал Англию играть в 2 опорника: «У «Реала» за Беллингемом Кроос, Камавинга и Вальверде. «Сити» иногда играл с Родри и Ковачичем, «Арсенал» – с Жоржиньо и Райсом. У топ-команд 2-3 игрока в центре»

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Гари Невилл призвал Гарета Саутгейта играть прагматичнее.

Сборная Англии начнет Евро-2024 матчем с командой Сербии. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Он (Саутгейт – Спортс) 100% выберет Галлахера или Майну, Уортона или Александер-Арнольда вместе с Декланом Райсом. Вариант с Беллингемом и Палмером или Беллингемом и Фоденом перед Райсом, не имеет смысла.

Лучшая команда «Реал Мадрид» выигрывает финал Лиги чемпионов. У них Беллингем поддерживает нападение, а Кроос, Камавинга и Вальверде – стоят за ним.

«Манчестер Сити» иногда играли с Родри и Ковачичем в полузащите, в качестве поддержки.

«Арсеналу» пришлось приставить Жоржиньо, чтобы помочь Деклану Райсу, потому что он не мог справляться в одиночку, и их легко вскрывали. Каждая топ-команда имеет двух или трех игроков в центре.

Эта идея, что Гарет должен играть с одним опорником, а Райс не является опорным полузащитником, потому что он иногда отходит от своей позиции, для меня не кажется нелепой. Я считаю, что логично играть с двумя», – сказал бывший защитник «МЮ» в интервью ITV Sport.

8 комментариев
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3айбал, иди на xep… будь тренером и тогда делай свои установки
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так, это мнение мы услышали, а что его писклявая жена каррагер ответит?
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Гари, знаешь почему на Красной Площади трахаться неудобно? Советчиков дохрена!
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так если столько хороших исполнителей в атаке не логичнее делать акцент изходя из сильных качеств?
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Джуд ведь большую сезона играл больше оборонительного полузащитника - или Гарри ещё смотрит матчи Мадрида до поражения от Атлетов в сентябре 2023го (где он действительно был на вершине ромба)
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Ответ parquelis
так, это мнение мы услышали, а что его писклявая жена каррагер ответит?
Он сейчас развлекается с твоими двумя отцами
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Ответ kaha_exe
3айбал, иди на xep… будь тренером и тогда делай свои установки
Так он был тренером, не зашло как видишь
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Ответ kaha_exe
3айбал, иди на xep… будь тренером и тогда делай свои установки
Это цитата фанов Валенсии по окончании его работы 🤣
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