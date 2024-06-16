Невилл призвал Англию играть в 2 опорника: «У «Реала» за Беллингемом Кроос, Камавинга и Вальверде. «Сити» иногда играл с Родри и Ковачичем, «Арсенал» – с Жоржиньо и Райсом. У топ-команд 2-3 игрока в центре»

Гари Невилл призвал Гарета Саутгейта играть прагматичнее.

Сборная Англии начнет Евро-2024 матчем с командой Сербии. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 22:00 по московскому времени.



«Он ( – Спортс) 100% выберет или Майну, или Александер-Арнольда вместе с Декланом Райсом. Вариант с и Палмером или Беллингемом и перед Райсом, не имеет смысла.

Лучшая команда «Реал Мадрид» выигрывает финал Лиги чемпионов. У них Беллингем поддерживает нападение, а Кроос, Камавинга и Вальверде – стоят за ним.

«Манчестер Сити» иногда играли с Родри и Ковачичем в полузащите, в качестве поддержки.

«Арсеналу» пришлось приставить Жоржиньо, чтобы помочь Деклану Райсу, потому что он не мог справляться в одиночку, и их легко вскрывали. Каждая топ-команда имеет двух или трех игроков в центре.

Эта идея, что Гарет должен играть с одним опорником, а Райс не является опорным полузащитником, потому что он иногда отходит от своей позиции, для меня не кажется нелепой. Я считаю, что логично играть с двумя», – сказал бывший защитник «МЮ» в интервью ITV Sport.