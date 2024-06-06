Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Райс и Гимараэс – в топ-3, Тчуамени – 5-й, Чалханоглу – 8-й

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Родри признан лучшим опорным полузащитником мира по версии FourFourTwo.

Британский журнал обновил топ-10 лучших опорников мира на данный момент. Полузащитник «Манчестер Сити» возглавил рейтинг.

Весь список выглядит так:

1. Родри, «Манчестер Сити».

2. Деклан Райс, «Арсенал».

3. Бруно Гимараэс, «Ньюкасл».

4. Эдуардо Камавинга, «Реал».

5. Орельен Тчуамени, «Реал».

6. Жоау Пальинья, «Фулхэм».

7. Витинья, «ПСЖ».

8. Хакан Чалханоглу, «Интер».

9. Мартин Субименди, «Реал Сосьедад».

10. Ив Биссума, «Тоттенхэм».

Гюндоган – лучший центральный полузащитник мира по версии FouFourTwo. Бернарду – 2-й, Педри – 3-й, Модрич – 8-й, Кроос – 10-й

Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Мусиала, Фоден, Де Брюйне и Виртц – в топ-5, Эдегор – 6-й, Бруну – 7-й, Гризманн – 10-й

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18 комментариев
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Хакан: кебаб мне в лаваш
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Чулпаноглу: "Я лучший на всех позициях".
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Заслуженно в этом сезоне был одним из лучших в Сити если не лучшим
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Глебов посильнее некоторых из этого списка))
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Хакан такой же опорник, как я космонавт
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Смешно это - какие-лучшие у них, только выигрываем всегда мы
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Чалзанонглу ахахахахаххаха истерика
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Родри был очень хорош, но были и другие .
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Ответ МухаммадСаид
Fourfourtwo не на видеть Реал, по этому игроков Реал для них ниже рейтинга
Опять Месси всё купил
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Ответ Kahn01
А где Месси?
Месси чемпион мира!
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Ответ Крушение баварского драндулета
Где меси?
Месси чемпион мира! обладатель 8 ми золотых мячей!
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