Срджан Бабич: «Хочу извиниться перед фанатами «Спартака» за 5-е место – чтобы стать чемпионами, нужно обыгрывать всех, а не только ЦСКА и «Зенит». Летом мы начнем заново»

Срджан Бабич извинился перед болельщиками «Спартака» за результаты в прошедшем сезоне.

В Мир РПЛ-2023/24 красно-белые заняли 5-е место в турнирной таблице.

«Конечно, если мы хотим быть чемпионами, то мы должны побеждать всех. Не только « » и , а « », « » и « », которым мы проиграли. Только так можно стать чемпионами. Нам нужно стать стабильнее и играть лучше с командами из середины и нижней части таблицы.

Я бы хотел извиниться перед фанатами за пятое место. Это не то, ради чего я пришел в «Спартак». И меня это беспокоит.

Но летом мы начнем заново – верю, что у нас получится», – сказал защитник «Спартака» в интервью Sports.

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