Срджан Бабич: «Хочу извиниться перед фанатами «Спартака» за 5-е место – чтобы стать чемпионами, нужно обыгрывать всех, а не только ЦСКА и «Зенит». Летом мы начнем заново»
Срджан Бабич извинился перед болельщиками «Спартака» за результаты в прошедшем сезоне.
В Мир РПЛ-2023/24 красно-белые заняли 5-е место в турнирной таблице.
«Конечно, если мы хотим быть чемпионами, то мы должны побеждать всех. Не только «Зенит» и ЦСКА, а «Урал», «Ахмат» и «Сочи», которым мы проиграли. Только так можно стать чемпионами. Нам нужно стать стабильнее и играть лучше с командами из середины и нижней части таблицы.
Я бы хотел извиниться перед фанатами за пятое место. Это не то, ради чего я пришел в «Спартак». И меня это беспокоит.
Но летом мы начнем заново – верю, что у нас получится», – сказал защитник «Спартака» в интервью Sports.
«Извиняюсь перед фанатами «Спартака» за пятое место». Мы навестили Бабича на Евро
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Глупцы, Вы же сами их губите! :)
Как бы в следующем чемпионате не пришлось извиняться за 7 место.
А в чемпионате Семак Спартаку не проигрывал
в десятке - будет!
бгг
За то наши местные сразу прилетев из Оренбурга пошли играть в доту и весело проводить время. Соболев еще ляпнул: а я что сейчас в 12 ночи должен пойти тренироваться?