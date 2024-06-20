Срджан Бабич: «Хочу извиниться перед фанатами «Спартака» за 5-е место – чтобы стать чемпионами, нужно обыгрывать всех, а не только ЦСКА и «Зенит». Летом мы начнем заново»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Ахмат Урал Срджан Бабич Сочи Футбол

Срджан Бабич извинился перед болельщиками «Спартака» за результаты в прошедшем сезоне.

В Мир РПЛ-2023/24 красно-белые заняли 5-е место в турнирной таблице.

«Конечно, если мы хотим быть чемпионами, то мы должны побеждать всех. Не только «Зенит» и ЦСКА, а «Урал», «Ахмат» и «Сочи», которым мы проиграли. Только так можно стать чемпионами. Нам нужно стать стабильнее и играть лучше с командами из середины и нижней части таблицы.

Я бы хотел извиниться перед фанатами за пятое место. Это не то, ради чего я пришел в «Спартак». И меня это беспокоит.

Но летом мы начнем заново – верю, что у нас получится», – сказал защитник «Спартака» в интервью Sports.

«Извиняюсь перед фанатами «Спартака» за пятое место». Мы навестили Бабича на Евро

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39 комментариев
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А когда Спартак в этом сезоне обыграл ЦСКА и Зенит?
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-8
+71
Ответ ZarvuR2020
А когда Спартак в этом сезоне обыграл ЦСКА и Зенит?
В параллельной вселенной 🤣
+27
-6
+21
Ответ ZarvuR2020
А когда Спартак в этом сезоне обыграл ЦСКА и Зенит?
А когда Спартак вообще обыгрывал Зенит в сезоне?
+19
-6
+13
В фифе наверно обыгрывал Зенит в этом сезоне, этого действительно недостаточно)
+15
-5
+10
После посещения музея и омовения борщом каждый новый спартаковский тренер теряет адекватность и связь с реальностью.

Глупцы, Вы же сами их губите! :)
+11
-5
+6
Мы тебя прощаем ( болельщик Зенита ) 😅
+7
-1
+6
Борща объелся? Сначала обыграй ЦСКА и Зенит!
Как бы в следующем чемпионате не пришлось извиняться за 7 место.
+6
-1
+5
Ответ Groznyi2024
А когда Спартак вообще обыгрывал Зенит в сезоне?
Был выигрыш в позапрошлом Кубке в группе.
А в чемпионате Семак Спартаку не проигрывал
+5
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+4
Ответ Бульон Швепс
В параллельной вселенной 🤣
Может, два по 0-0 в Питере он считает победами)
+6
-2
+4
Ответ Честный контроль
Борща объелся? Сначала обыграй ЦСКА и Зенит! Как бы в следующем чемпионате не пришлось извиняться за 7 место.
А какое место ЦСКА в этом сезоне занял?
+2
0
+2
Ответ Groznyi2024
А когда Спартак вообще обыгрывал Зенит в сезоне?
Ща начнутся великие воспоминания о победе над полуторным составом Зенита в Кубке год назад.
+4
-3
+1
Но летом мы начнем заново – верю, что у нас получится занять место не ниже пятого.
+3
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Ответ Hitgoe Himgob
Чтобы стать Чемпионами надо обыгрывать не только лидеров, это догма. Что он не так сказал, юмористы?
Когда последний раз Спартак обыгоывал Зенит, юморист?
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Ответ Hitgoe Himgob
Комментарий удален пользователем
Про то, что надо обыгрывать не только лидеров, он прав. Только Спартак Зенит в чемпионате не обыгрывал.
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Впереди Копа дель Соль. Они там как мадридский Реал в ЛЧ)
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В мечтах ты Зенит обыграешь)))
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Ответ ZarvuR2020
А когда Спартак в этом сезоне обыграл ЦСКА и Зенит?
Комментарий удален пользователем
Ответ Багаж Аленичева
Так он их и не обыгрывал
Так он такого и не сказал что в этом году мы из за игр с середняками не стали чемпионами. Он про следующий год сказал что надо обыгрывать не только лидеров. Что б###ь он не так сказал?
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С утра вроде извинялся
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Ответ Hitgoe Himgob
Чтобы стать Чемпионами надо обыгрывать не только лидеров, это догма. Что он не так сказал, юмористы?
Так он их и не обыгрывал
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Ответ Петрович
Давай, мужик! Главное что бы слова с делом не расходились. Удачи, здоровья огромного, достижения главной цели, а потом уже можно на повышение в АПЛ, хороший пример есть)
Кому он нужен в АПЛ🤣
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Ответ ZarvuR2020
А когда Спартак в этом сезоне обыграл ЦСКА и Зенит?
Он про игру на плейстейшен
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Ответ ImNotChrisPaul
Cleveland, this is for you!!! 8 years ago, bro!
Ты пытался ,но не смог!
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Ответ Виктор Иванович
Ща начнутся великие воспоминания о победе над полуторным составом Зенита в Кубке год назад.
А причём тут кубок, в котором Зенит играет дублем? Я про сезон спросил)
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тоже верю в Спартак!

в десятке - будет!

бгг
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Заранее извиняется, а не за прошлый сезон
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Чтобы стать Чемпионами надо обыгрывать не только лидеров, это догма. Что он не так сказал, юмористы?
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Проснись, чел
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Всё таки поел пельменей
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Бабич всего полгода в команде, а уже который раз извиняется, при том что один из лучших в команде.
За то наши местные сразу прилетев из Оренбурга пошли играть в доту и весело проводить время. Соболев еще ляпнул: а я что сейчас в 12 ночи должен пойти тренироваться?
+1
-1
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