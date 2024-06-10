Бабич о Сербии на Евро: «Российские фанаты будут болеть за нас. Чувствую их поддержку, играя в РПЛ»
Срджан Бабич поделился ожиданиями от участия в Евро-2024 со сборной Сербии.
«Мы должны представлять нашу страну. Делать это как можно лучше, играть шаг за шагом. Надеемся, что сможем выйти из группы.
Фавориты чемпионата для меня – Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну. Как я уже говорил, Англия и Франция – главные фавориты всего Евро.
Да, я знаю, что российские фанаты будут болеть за нас. Я чувствую это, когда играю в РПЛ – русские нас поддерживают», – заявил защитник московского «Спартака».
Сборная Сербии выступит на Евро-2024 в группе С со Словенией, Данией и Англией. Первый матч против сборной Англии сербы проведут 16 июня.
Поддержу братушек и без всякого фан айди
❤️
Поддержу братушек и без всякого фан айди
Хорватия в моём сердце с 1996 года.
з.ы. Вот же чёртов гваделупец - 2 гола за сборную в более чем сотне матчей. И когда .....