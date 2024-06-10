Бабич о Сербии на Евро: «Российские фанаты будут болеть за нас. Чувствую их поддержку, играя в РПЛ»

Теги Спартак Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная Франции по футболу Сборная Сербии по футболу болельщики Евро-2024 Срджан Бабич Футбол

Срджан Бабич поделился ожиданиями от участия в Евро-2024 со сборной Сербии.

«Мы должны представлять нашу страну. Делать это как можно лучше, играть шаг за шагом. Надеемся, что сможем выйти из группы.

Фавориты чемпионата для меня – Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну. Как я уже говорил, Англия и Франция – главные фавориты всего Евро.

Да, я знаю, что российские фанаты будут болеть за нас. Я чувствую это, когда играю в РПЛ – русские нас поддерживают», – заявил защитник московского «Спартака».

Сборная Сербии выступит на Евро-2024 в группе С со Словенией, Данией и Англией. Первый матч против сборной Англии сербы проведут 16 июня.

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25 комментариев
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Сербия вперёд! ✊
+30
-8
+22
Ответ Ls As
четыре раза написал .)
4 билета
+16
-2
+14
Есть билет на второй матч.
Поддержу братушек и без всякого фан айди
+16
-4
+12
Удачи, Срджан!
+10
-2
+8
сто пудов за Сербию
+8
0
+8
Больше там не за кого болеть.
+13
-7
+6
Serbia 🇷🇸
❤️
+7
-4
+3
Есть билет на второй матч.
Поддержу братушек и без всякого фан айди
+6
-3
+3
Ответ Wiley Fox
Никогда не болел за сербов после развала Югославии. Не нравится мне этот народ. Лживый и высокомерный Бобан, Шукер, Просинечки и Хорватия
Бокшич, Ярни, Сольдо....

Хорватия в моём сердце с 1996 года.
з.ы. Вот же чёртов гваделупец - 2 гола за сборную в более чем сотне матчей. И когда .....
+5
-2
+3
Ответ Александр Васильев
и почему я должен болеть за сербов??? просто посмотрю ЧЕ и всё
Так никто не заставляет же.
+3
0
+3
Ответ Direct free kick
Из под Бахмута пишешь?
Его часто обижают, вот всегда и пишет ересь, ноет
+6
-4
+2
Ответ White Noise
Есть билет на второй матч. Поддержу братушек и без всякого фан айди
четыре раза написал .)
+2
0
+2
Ответ Topordo
Больше там не за кого болеть.
Грузия)
0
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0
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