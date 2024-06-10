Бабич о Сербии на Евро: «Российские фанаты будут болеть за нас. Чувствую их поддержку, играя в РПЛ»

Срджан Бабич поделился ожиданиями от участия в Евро-2024 со сборной Сербии.

«Мы должны представлять нашу страну. Делать это как можно лучше, играть шаг за шагом. Надеемся, что сможем выйти из группы.

Фавориты чемпионата для меня – Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну. Как я уже говорил, и – главные фавориты всего .

Да, я знаю, что российские фанаты будут болеть за нас. Я чувствую это, когда играю в – русские нас поддерживают», – заявил защитник московского « ».

Сборная Сербии выступит на Евро-2024 в группе С со Словенией, Данией и Англией. Первый матч против сборной Англии сербы проведут 16 июня.