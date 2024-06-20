Рэтклифф о финансовых правилах АПЛ: «В «МЮ» бухгалтеров больше, чем ответственных за спорт. Это будет тормозить топ-клубы – не хочется, чтобы они не могли конкурировать с «Реалом», «Барсой» и «Баварией»

Джим Рэтклифф раскритиковал финансовые правила АПЛ.

На собрании клубов 6 июня было принято решение на необязательной основе опробовать альтернативные системы контроля финансов в следующем сезоне.

Одной из них будет правило «привязки сверху вниз» (TBA), по которому расходы клубов будут кратны доходам клуба, который получил меньше всего призовых и денег от ТВ-прав. Вторая система («правила стоимости состава», SCR) регулирует расходы на состав в соотношении 85 процентов от футбольных доходов клуба и чистой прибыли/убытков от продажи игроков. При этом существующие правила прибыльности и устойчивости (PSR) останутся в силе.

«В « » бухгалтеров больше, чем ответственных за спорт. Если не быть внимательными, АПЛ закончит тем, что будет судиться чаще, чем думать о том, как будет лучше для лиги.

Я могу понять, почему [« »] оспаривает финансовые правила. Можно понять, почему они хотят открытого рынка и свободной торговли.

Если появится государственный регулирующий орган, то, в конце концов, регулирование не закончится хорошо. Что даст «привязка сверху вниз»? Она будет тормозить топ-клубы АПЛ. Последнее, чего хотелось бы в АПЛ, это чтобы топ-клубы лиги не могли конкурировать с «Реалом», «Барселоной», «Баварией и «ПСЖ», – сказал совладелец «МЮ».

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