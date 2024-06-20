Рэтклифф о финансовых правилах АПЛ: «В «МЮ» бухгалтеров больше, чем ответственных за спорт. Это будет тормозить топ-клубы – не хочется, чтобы они не могли конкурировать с «Реалом», «Барсой» и «Баварией»
Джим Рэтклифф раскритиковал финансовые правила АПЛ.
На собрании клубов 6 июня было принято решение на необязательной основе опробовать альтернативные системы контроля финансов в следующем сезоне.
Одной из них будет правило «привязки сверху вниз» (TBA), по которому расходы клубов будут кратны доходам клуба, который получил меньше всего призовых и денег от ТВ-прав. Вторая система («правила стоимости состава», SCR) регулирует расходы на состав в соотношении 85 процентов от футбольных доходов клуба и чистой прибыли/убытков от продажи игроков. При этом существующие правила прибыльности и устойчивости (PSR) останутся в силе.
«В «Манчестер Юнайтед» бухгалтеров больше, чем ответственных за спорт. Если не быть внимательными, АПЛ закончит тем, что будет судиться чаще, чем думать о том, как будет лучше для лиги.
Я могу понять, почему [«Манчестер Сити»] оспаривает финансовые правила. Можно понять, почему они хотят открытого рынка и свободной торговли.
Если появится государственный регулирующий орган, то, в конце концов, регулирование не закончится хорошо. Что даст «привязка сверху вниз»? Она будет тормозить топ-клубы АПЛ. Последнее, чего хотелось бы в АПЛ, это чтобы топ-клубы лиги не могли конкурировать с «Реалом», «Барселоной», «Баварией и «ПСЖ», – сказал совладелец «МЮ».
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АПЛ крутая, потому что здесь каждый аутсайдер может обыграть лидера. И т.д. и т.п.
И так же эти болельщики:
Надо отменить все финансовые правила, что бы богатые клубы АПЛ стали еще сильнее и богаче и далеко оторвались от аутсайдеров
Им почему-то в голову не приходит, что вся эта боевитость низов только благодаря этим правилам. Если их не будет, то все скатится к Ла Лиге, где Валенсия и Севилья считают копейки, а Барселона платит Месси по 100 лямов.