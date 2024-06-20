Рэтклифф о финансовых правилах АПЛ: «В «МЮ» бухгалтеров больше, чем ответственных за спорт. Это будет тормозить топ-клубы – не хочется, чтобы они не могли конкурировать с «Реалом», «Барсой» и «Баварией»

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига финансовый фэйр-плей деньги Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф раскритиковал финансовые правила АПЛ.

На собрании клубов 6 июня было принято решение на необязательной основе опробовать альтернативные системы контроля финансов в следующем сезоне.

Одной из них будет правило «привязки сверху вниз» (TBA), по которому расходы клубов будут кратны доходам клуба, который получил меньше всего призовых и денег от ТВ-прав. Вторая система («правила стоимости состава», SCR) регулирует расходы на состав в соотношении 85 процентов от футбольных доходов клуба и чистой прибыли/убытков от продажи игроков. При этом существующие правила прибыльности и устойчивости (PSR) останутся в силе.

«В «Манчестер Юнайтед» бухгалтеров больше, чем ответственных за спорт. Если не быть внимательными, АПЛ закончит тем, что будет судиться чаще, чем думать о том, как будет лучше для лиги.

Я могу понять, почему [«Манчестер Сити»] оспаривает финансовые правила. Можно понять, почему они хотят открытого рынка и свободной торговли.

Если появится государственный регулирующий орган, то, в конце концов, регулирование не закончится хорошо. Что даст «привязка сверху вниз»? Она будет тормозить топ-клубы АПЛ. Последнее, чего хотелось бы в АПЛ, это чтобы топ-клубы лиги не могли конкурировать с «Реалом», «Барселоной», «Баварией и «ПСЖ», – сказал совладелец «МЮ».

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19 комментариев
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Ответ damondiamond
Прикол, что одним из нарушений Сити есть теневое вливание денег в клуб, то есть если убрать это ограничение, то владелец-государство Сити может купить всех и вся
Это не проблема, когда топ-клуб покупает топ-игроков. Так и должно быть. А "всех и вся" купить невозможно, потому что клубу обычно нужно не больше 20 игроков, часто они проходят пик за несколько лет и вообще есть много разных деталей: от сыгранности до личных предпочтений, климат в Англии тоже не самый лучший. В самом начале проекта Сити скупал всех, но играл хуже, чем сейчас, когда траты гораздо более точечные, пример ПСЖ тоже на это указывает. Кроме того, финансовые правила АПЛ попросту мешают создать новые топ-клубы (Астон Вилла, Ньюкасл) и возродить старые, которые были под неудачным управлением (МЮ). Какой здесь плюс для шоу, фанатов и лиги - непонятно. АПЛ чрезмерно ограничивает сама себя ради эфемерной устойчивости клубов (это важно, но не настолько), Рэтклифф как раз об этом.
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+14
Ответ Нефанатик
Клубы АПЛ «самые богатые» но им нужно еще больше денег что бы конкурировать с Реалом, Барсой и Баварией. Они не хотят жить за счет средств что зарабатывают сами))
Особенно у бедных англичан никак не получается конкурировать на трансферном рынке с богатой Барселоной)
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+5
Клубы АПЛ «самые богатые» но им нужно еще больше денег что бы конкурировать с Реалом, Барсой и Баварией. Они не хотят жить за счет средств что зарабатывают сами))
+10
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+4
Ответ QWertY
Кто мешал Франко покупать всех и вся в Риал? Кто мешал Нуньесу вливать баснословные деньги в Бчк, чтобы их сделать топ клубом в 80-90х?
Когда был Франко игроки не ходили по клубам туда-сюда. Смысла от вливаний миллионов не было совсем. Поэтому Нотингемы, Бенфики, Аяксы, Селтики и прочие выигрывали ЛЧ. У них не забирали лидеров после одного успешного сезона.
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Ответ #SharkTeam
Потому что доходит до таких случаев когда клуб проходит в лч а апл требует продавать игроков чтобы вписаться во чтото там по бухгалтерии
эм, ну логично-то вроде, представляешь турнир - соответствуй его правилам. представляешь самый доходный турнир в футбольном мире- ну блин постарайся хоть не обосраться
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Ответ NartApsua
Особенно у бедных англичан никак не получается конкурировать на трансферном рынке с богатой Барселоной)
Статус не купишь за деньги.
+3
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+3
Прикол, что одним из нарушений Сити есть теневое вливание денег в клуб, то есть если убрать это ограничение, то владелец-государство Сити может купить всех и вся
+7
-5
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Ого какое заявление)
+3
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+1
Болельщики:
АПЛ крутая, потому что здесь каждый аутсайдер может обыграть лидера. И т.д. и т.п.
И так же эти болельщики:
Надо отменить все финансовые правила, что бы богатые клубы АПЛ стали еще сильнее и богаче и далеко оторвались от аутсайдеров

Им почему-то в голову не приходит, что вся эта боевитость низов только благодаря этим правилам. Если их не будет, то все скатится к Ла Лиге, где Валенсия и Севилья считают копейки, а Барселона платит Месси по 100 лямов.
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забавно, Реал, Барса, ПСЖ, Бавария переживают за конкуренцию с АПЛ, а оказывается переживания есть и в другу сторону
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Ответ <Inter>
Рэтклифф много говорит. Хотя при нем у МЮ по прежнему нет спортивного директора
ну зато по крайней мере говорит, надо понимать, что у него пока всего лишь доля в клубе и он себя пока показывает в тысячи раз выигрышнее американцев чертовых
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Что мешало конкурировать до этого, когда баблом итак засыпали всех? Бухгалтеры, я так понимаю)
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Рэтклифф много говорит. Хотя при нем у МЮ по прежнему нет спортивного директора
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В России так вообще на любого одного водителя, охранника, продавца, дворника и прочих по 15 бухгалтеров, начальников и директоров и норм)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Что мешало конкурировать до этого, когда баблом итак засыпали всех? Бухгалтеры, я так понимаю)
Они делали все для этого,просто все это было неправильно. Кучу денег вложили
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Ответ rusik krasav4ik
забавно, Реал, Барса, ПСЖ, Бавария переживают за конкуренцию с АПЛ, а оказывается переживания есть и в другу сторону
Потому что доходит до таких случаев когда клуб проходит в лч а апл требует продавать игроков чтобы вписаться во чтото там по бухгалтерии
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