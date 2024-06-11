«Астон Вилла» может подать иск против АПЛ. Владелец клуба считает финансовые правила «антиконкурентными», санкции – «непрозрачными»

АПЛ может столкнуться с еще одним юридическим разбирательством.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» подал «беспрецедентный» иск против Премьер-лиги из-за правил работы со спонсорами.

The Times передает, что совладелец «Астон Виллы» Нассеф Савирис консультируется по поводу того, стоит ли начать юридический процесс из-за финансовых правил лиги, которые он считает «антиконкурентными».

Самый богатый человек Египта отмечает, что санкции за нарушения выглядят «непрозрачными и, похоже, произвольными».

«Некоторые из правил фактически привели к закреплению статус-кво, а не к увеличению мобильности и изменчивости в спорте. Правила бессмысленны и не идут на пользу футболу.

Управление спортивной командой стало больше похоже на работу казначея или бухгалтера, а не на совершение действий, необходимых вашей команде. Это больше похоже на создание бумажной, а не реальной прибыли. Все это превращается в финансовую игру, а не спортивную», – подчеркнул Савирис.