«Астон Вилла» может подать иск против АПЛ. Владелец клуба считает финансовые правила «антиконкурентными», санкции – «непрозрачными»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия бизнес происшествия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

АПЛ может столкнуться с еще одним юридическим разбирательством.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» подал «беспрецедентный» иск против Премьер-лиги из-за правил работы со спонсорами.

The Times передает, что совладелец «Астон Виллы» Нассеф Савирис консультируется по поводу того, стоит ли начать юридический процесс из-за финансовых правил лиги, которые он считает «антиконкурентными».

Самый богатый человек Египта отмечает, что санкции за нарушения выглядят «непрозрачными и, похоже, произвольными».

«Некоторые из правил фактически привели к закреплению статус-кво, а не к увеличению мобильности и изменчивости в спорте. Правила бессмысленны и не идут на пользу футболу.

Управление спортивной командой стало больше похоже на работу казначея или бухгалтера, а не на совершение действий, необходимых вашей команде. Это больше похоже на создание бумажной, а не реальной прибыли. Все это превращается в финансовую игру, а не спортивную», – подчеркнул Савирис.

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24 комментария
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Всё правильно делают. У Виллы есть возможности и желание стать топ-клубом, единственное препятствие - ФФП, защищающий права мешков типа МЮ. И страдает ведь не только Вилла, ещё и Эвертон, и Ноттингем.
Пора избавляться от этого вредного ограничения ради общего блага
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Вообще все эти контроли вливаний - чистой воды беззаконие, любой бизнес только за новые инвестиции, но топ клубы в футболе решили почему-то, что это зло…
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Ответ #SharkTeam
Завалить лигу исками, норм
Может вы с шейхами свалите в свою лигу верблюдов? Тебе же все равно, за кого болеть, Сити или Аль Духайль
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Ответ #SharkTeam
мюшный Гилл десятки лет сидел в ФА, наверно и придумал это. Только мюмю все равно не помогло
Главное, что цистерне хорошо помогли 115 нарушений
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Насчёт статус-кво в точку... Как минимум Астон Вилла и Ньюкасл пытаются стать топ-клубами, но не могут из-за ограничений и регуляции.
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Ответ Wiley Fox
Самый богатый в Египте у шейхов бы кебабы жарил в лучшем случае Англия усажена на нефтяную иглу, как и Франция на газовую И революцию в футболе там должны начинать гранды, а не этот лифт И так происходит везде по другим странам Китайский Интер тоже на глиняных ногах взял это позорное чемпионство, потому что жулье несколько лет Ювентус давили
Какую Англию и нефтяную иглу, что за брэд ты пишешь
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Ответ #SharkTeam
мюшный Гилл десятки лет сидел в ФА, наверно и придумал это. Только мюмю все равно не помогло
Самому не позорно оправдывать голубую цистерну?!)
На вас уже ФА работает а вы всё про МЮ гундосите)
Надеюсь у них остались еще 🥚 и они вышвырнут ситявку в четвёртый дивизион за их махинации
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115 нарушений Сити без последствий прямо об этом намекают
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Ну запретите кредиты в больших обьемах, но собственные инвестиции то тут причем?
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Ответ Клименко
Та мне пофигу на АПЛ, но я знаю, что письмецо рассерженных английских болельщиков из глубинки Дербишира в палату лордов мигом заставит вас остепениться - или повторить судьбу Ромы
Ты наверно думаешь что английские болельщики только с твоей точкой зрения есть)
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Ответ #SharkTeam
Ты наверно думаешь что английские болельщики только с твоей точкой зрения есть)
Я наверно думаю, что болельщиков с моей точкой зрения больше. Какой там вой против суперлиги поднялся, а
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Ответ Wiley Fox
Думаешь, шейх покупает чемпионства лысому шарлатану с доходов с продажи верблюжьей шерсти? Кстати, ты себя считаешь украинцем?
Чувак, крупнейшие поставщики нефти в ЮК - Норвегия и США. Придумывай другую теорию заговора) И так понятно, что Англия центр для мирового капитала
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