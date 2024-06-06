Клубы АПЛ опробуют две новых системы финансового контроля – на необязательной основе. Старые правила остаются в силе

АПЛ опробует новые правила финансового фэйр-плей.

Сегодня на ежегодном общем собрании Премьер-лиги клубы согласились на необязательной основе опробовать альтернативные системы контроля финансов в следующем сезоне. При этом существующие правила прибыльности и устойчивости (PSR) останутся в силе.

Одной из них будет правило «привязки сверху вниз» (TBA). Расходы клубов будут кратны доходам клуба, который получил меньше всего призовых и денег от ТВ-прав.

Вторая система («правила стоимости состава», SCR) регулирует расходы на состав в соотношении 85 процентов от футбольных доходов клуба и чистой прибыли/убытков от продажи игроков.

Утверждается, что целью правил является улучшение и сохранение финансовой устойчивости клубов и конкурентного баланса Премьер-лиги, содействие стремлениям клубов, обеспечение согласования с другими соответствующими соревнованиями и поддержка конкурентоспособности клубов в соревнованиях , предоставляя уверенность и ясность для клубов, болельщиков и заинтересованных сторон.

Потолок затрат близок в АПЛ. С ним прошлогодние расходы Боули недопустимы