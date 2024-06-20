Джокович поддержал Сербию перед матчем со Словенией: «Вся нация с вами, царит большая эйфория. Сделайте Сербию счастливой»

Новак Джокович пожелал удачи сборной Сербии в матче со Словенией.

Игра второго тура группы С на Евро-2024 состоится сегодня в 16 часов по московскому времени.

«Я гордый болельщик сборной Сербии по футболу. Ребята, желаю вам много-много удачи, а также мужества.

Будьте сплоченными и сделайте Сербию счастливой совместными усилиями. Вся нация с вами, царит большая эйфория, как и перед каждым чемпионатом Европы и мира по футболу.

Я лично, все мои близкие, все люди из Сербии, хотим поддержать вас и пожелать попутного ветра. Надеюсь, вы пройдете как можно дальше.

Всего наилучшего, ребята! Вперед, Сербия!» – сказал теннисист Новак Джокович.

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