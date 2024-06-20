Джокович поддержал Сербию перед матчем со Словенией: «Вся нация с вами, царит большая эйфория. Сделайте Сербию счастливой»

Теги Новак Джокович Сборная Сербии по футболу Сборная Словении по футболу болельщики Евро-2024 Федерация футбола Сербии Футбол

Новак Джокович пожелал удачи сборной Сербии в матче со Словенией.

Игра второго тура группы С на Евро-2024 состоится сегодня в 16 часов по московскому времени.

«Я гордый болельщик сборной Сербии по футболу. Ребята, желаю вам много-много удачи, а также мужества.

Будьте сплоченными и сделайте Сербию счастливой совместными усилиями. Вся нация с вами, царит большая эйфория, как и перед каждым чемпионатом Европы и мира по футболу.

Я лично, все мои близкие, все люди из Сербии, хотим поддержать вас и пожелать попутного ветра. Надеюсь, вы пройдете как можно дальше.

Всего наилучшего, ребята! Вперед, Сербия!» – сказал теннисист Новак Джокович.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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10 комментариев
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вперед, Словения
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Удачи сербским братьям !
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Комментарий удален модератором
Сербия №34 Словения №55
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Ну, как говорится, «Сербия будет счастливой»
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Джокович один из величайших атлетов в истории мирового спорта, возможно даже самый. И проявившая огромное гражданское мужество в эпоху ковидонацистской диктатуры личность.
Его моральная поддержка много значит для любого спортсмена.
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