Экс-форвард «МЮ» Коул: «Безумие, что тен Хагу рассказали о переговорах с Тухелем. Это как сказать жене, что вы переписывались с другой девушкой. Похоже на супружескую измену»

Теги Манчестер Юнайтед Энди Коул премьер-лига Англия Томас Тухель Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Энди Коул с иронией воспринял переговоры «МЮ» с Томасом Тухелем.

Ранее манчестерский клуб объявил о продолжении сотрудничества с Эриком тен Хагом. Нидерландец позже рассказал, что «МЮ» вел переговоры с Тухелем, но в итоге выбрал его, так как манкунианцы «пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер».

«То, что Эрик тен Хаг утверждает, что ему рассказали в клубе о переговорах с Томасом Тухелем, безумие. Это просто странно, и еще более странно, учитывая, насколько публичной стала эта информация.

Признаваться в том, что вы разговаривали с другим тренером, это как сказать жене, что вы переписывались с другой девушкой. Это все равно что совершить супружескую измену», – заявил бывший нападающий «МЮ» в интервью Betfred.

Также Коул заявил, что на тен Хага вновь окажется давление, если его команда плохо начнет сезон.

«Возможно, для этого потребуется нечто большее, чем несколько плохих результатов, но пристальное внимание будет на нем с первого дня предсезонки. Если они начнут сезон так же, как начали прошлый, то, конечно, давление быстро возрастет. Будет очень интересно посмотреть, как все сложится», – добавил Коул.

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14 комментариев
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Ответ adriano_070
Сейчас хотя бы сезон закончен и отпуск. А представьте какого было Тухелю, когда всю вторую половину сезона Бавария вела многочисленные переговоры с возможными тренерами?
А не Тухель ли сам переехал в Мюнхен и вел переговоры с боссами Баварии еще при Нагельсамане?
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Типа, если изменяешь - это нормально, а вот если рассказал об измене, то это плохо?
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Сейчас хотя бы сезон закончен и отпуск. А представьте какого было Тухелю, когда всю вторую половину сезона Бавария вела многочисленные переговоры с возможными тренерами?
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Ответ adriano_070
Сейчас хотя бы сезон закончен и отпуск. А представьте какого было Тухелю, когда всю вторую половину сезона Бавария вела многочисленные переговоры с возможными тренерами?
Тухель и Бавария договорились перед этим что расходятся, поэтому ничего странного. Тен Хаг же ничего не знал что у него в итоге с работой. С другой стороны, возможно, такой честный разговор лучше, чем куча слухов и домыслов
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У них открытый брак.
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Правильно сделали, что сказали. Всё по-честному.
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Коул должен знать, что такова тренерская доля. За его спиной ведутся переговоры о потенциальных игроках, о тренере, который его заменит через месяц или даже через год. Так работает любой клуб, иначе никак. Непрофессионально!
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До зимы при худшем раскладе
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Вероятнее рассказали, потому что и так слухи курсировали..
возможно руководство считает, что это некая «прожарка».

Хотя в этих всех новостях в конце можно добавить «или нет».
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Ответ adriano_070
Сейчас хотя бы сезон закончен и отпуск. А представьте какого было Тухелю, когда всю вторую половину сезона Бавария вела многочисленные переговоры с возможными тренерами?
КакоВО в данном случае
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Ответ Алексей Фирстов
ТенХаг не уровень топ 6 АПЛ!
Потому что топ три, в адекватных условиях
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