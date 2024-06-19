Экс-форвард «МЮ» Коул: «Безумие, что тен Хагу рассказали о переговорах с Тухелем. Это как сказать жене, что вы переписывались с другой девушкой. Похоже на супружескую измену»

Энди Коул с иронией воспринял переговоры «МЮ» с Томасом Тухелем.

Ранее манчестерский клуб объявил о продолжении сотрудничества с Эриком тен . Нидерландец позже рассказал, что «МЮ» вел переговоры с Тухелем, но в итоге выбрал его, так как манкунианцы «пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер».

«То, что Эрик тен Хаг утверждает, что ему рассказали в клубе о переговорах с , безумие. Это просто странно, и еще более странно, учитывая, насколько публичной стала эта информация.

Признаваться в том, что вы разговаривали с другим тренером, это как сказать жене, что вы переписывались с другой девушкой. Это все равно что совершить супружескую измену», – заявил бывший нападающий « » в интервью Betfred.

Также Коул заявил, что на тен Хага вновь окажется давление, если его команда плохо начнет сезон.

«Возможно, для этого потребуется нечто большее, чем несколько плохих результатов, но пристальное внимание будет на нем с первого дня предсезонки. Если они начнут сезон так же, как начали прошлый, то, конечно, давление быстро возрастет. Будет очень интересно посмотреть, как все сложится», – добавил Коул.