Тен Хаг о переговорах «МЮ» с Тухелем: «В итоге пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер. Мне сообщили, что с радостью продолжат сотрудничество»

Эрик тен Хаг рассказал, как «МЮ» сообщил ему о продолжении сотрудничества.

– Сезон получился неспокойным. В «Юнайтед» «никогда не бывает скучно».

Мне удалось взять небольшой отпуск, и вдруг на своем пороге я увидел представителей клуба. Они сообщили, что с радостью продолжат работать со мной.

В любой организации анализировать и делать из этого выводы – мудрое решение. Именно так и поступил « ». Новое руководство приняло такое решение.

– Говорят, что за это время клуб обращался к Томасу Тухелю и другому тренеру. Вам об этом сказали?

– Да, сказали. Не думаю, что это секрет. Все об этом знают. В Нидерландах нечто подобное вообще невозможно, запрещено. Нельзя общаться с другим клубом, если там есть тренер. В Англии все иначе.

Но в итоге они пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер, – сообщил главный тренер «МЮ» в эфире Nederlandse Omroep Stichting.