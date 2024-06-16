Тен Хаг о переговорах «МЮ» с Тухелем: «В итоге пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер. Мне сообщили, что с радостью продолжат сотрудничество»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды премьер-лига Англия Томас Тухель Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг рассказал, как «МЮ» сообщил ему о продолжении сотрудничества.

– Сезон получился неспокойным. В «Юнайтед» «никогда не бывает скучно».

Мне удалось взять небольшой отпуск, и вдруг на своем пороге я увидел представителей клуба. Они сообщили, что с радостью продолжат работать со мной.

В любой организации анализировать и делать из этого выводы – мудрое решение. Именно так и поступил «Манчестер Юнайтед». Новое руководство приняло такое решение.

– Говорят, что за это время клуб обращался к Томасу Тухелю и другому тренеру. Вам об этом сказали?

– Да, сказали. Не думаю, что это секрет. Все об этом знают. В Нидерландах нечто подобное вообще невозможно, запрещено. Нельзя общаться с другим клубом, если там есть тренер. В Англии все иначе.

Но в итоге они пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер, – сообщил главный тренер «МЮ» в эфире Nederlandse Omroep Stichting.

 

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22 комментария
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Скромняга
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Поэтому искали другого?
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Значит, условия Тухеля не потянули, по стратегии развития или видению вложений. Пришлось вернуться к варианту с Тен Хагом от безысходности, а тот уже щеки надул..
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Я отвечаю, он держит весь клуб в заложниках
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Как говорил Гаскойн про кого-то (вроде про Глена Ходдла): Если бы он был мороженым, то облизал бы сам себя
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Ответ madaev
Поэтому искали другого?
Проверяли, правда ли тен Хаг лучший)
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Он ещё и издевается.
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Легенда тренерского цеха! Верим, Эрик
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Ну скорей всего он это сказал с юморком не иначе как
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Руководство Мю какое-то нерешительное , хотели уволить Тен Хаага, но не уволили, в общем чемпионат проигран снова, задолго до начала
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Скромность украшает человека.
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Скромный однако.
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Лысый шарлатан
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Суров парень :))
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Тен Хагу меньше всего надо трепаться на эту тему, на этот раз у него уже не будет такого карт бланша, в первых пяти турах нового чемпионата, качественных изменений в результате и игры если не будет, будет тушканчиков где нибудь в Нидерландах тренировать😄😄
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Может быть, дело в переводе, но насчет «в Голландии такое запрещено», ЭТХ очень сильно неправ
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Тен Хаг просто просто мастер бесить болельщиков МЮ.
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