Карпукас о Дзюбе: «Лидер, высказывает свое мнение в лицо. Артем всегда хочет побеждать и становиться лучшим, не только в матчах, но и на тренировках»

Артем Карпукас высказался о качествах Артема Дзюбы на поле и в жизни.

Напомним, 35-летний форвард стал свободным агентом 29 мая. Он покинул «Локомотив» после истечения срока контракта.

– Каким ты запомнил ?

– Лидером, который высказывает свое мнение в лицо. Человеком, который всегда хочет выигрывать. Не только в матчах, но и на тренировках. Артем всегда хочет побеждать и становиться лучшим.

– Что тебе дали тренировки с ним?

– Он заставлял меня всегда быть в тонусе. Если я был не готов к тренировке, он предъявлял мне претензии. Он много историй из своей карьеры рассказывал, – сказал полузащитник « ».