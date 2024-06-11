Карпукас о Дзюбе: «Лидер, высказывает свое мнение в лицо. Артем всегда хочет побеждать и становиться лучшим, не только в матчах, но и на тренировках»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Артем Карпукас Футбол

Артем Карпукас высказался о качествах Артема Дзюбы на поле и в жизни.

Напомним, 35-летний форвард стал свободным агентом 29 мая. Он покинул «Локомотив» после истечения срока контракта. 

– Каким ты запомнил Дзюбу?

– Лидером, который высказывает свое мнение в лицо. Человеком, который всегда хочет выигрывать. Не только в матчах, но и на тренировках. Артем всегда хочет побеждать и становиться лучшим.

– Что тебе дали тренировки с ним?

– Он заставлял меня всегда быть в тонусе. Если я был не готов к тренировке, он предъявлял мне претензии. Он много историй из своей карьеры рассказывал, – сказал полузащитник «Локомотива».

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5 комментариев
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Он на тренировках только байки и травит
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Я вот не пойму - что заставляет людей писать хвалебные отзывы про старого никому не нужного якобы форварда, который ещё имеет такую скандальную славу? Забыли про Орзун, порноролик, тренеришку и ещё много чего?
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Ответ nf5557117@gmail.com
Марадона от этого комментария в гробу перевернулся сейчас
Марадона всегда был лучшим на поле. А игрочишка только на дне лидер - в Спартаке и Зените был только "одним из" по игре, зато гонору на всю команду...
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«В 36 лет, пешеход Дзюба «хочет» побеждать всегда» — это какая-то безжалостная насмешка над болельщиками футбола. Дзюбе только на десять минут надо выходить на поле, чтобы «побеждать всегда», на большее время он уже не способен физически , это старость и лень двигаться.
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