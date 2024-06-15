Глава «Локомотива» о Дзюбе: «Игроку не нравится, когда он не получает достаточно игрового времени. Тренер видит футболистов на тренировках и определяет, готовы ли они выполнить задачу»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Михаил Галактионов Футбол

Юрий Нагорных прокомментировал расставание «Локомотива» с Артемом Дзюбой.

«Я не присутствовал при их разговорах, поэтому могу судить только по каким-то косвенным источникам.

Могу сделать вывод, что игроку не нравится, когда он не получает достаточно игрового времени.

Тренер видит футболистов на тренировках, видит больше, чем журналисты и руководители клуба. Поэтому именно тренер определяет, готов игрок выполнять задачи, которые перед ним ставятся, или нет.

Артему нужна постоянная мотивация. Может быть, то, что «Локомотив» не предложил ему новый контракт, послужит для него очередной мотивацией. Уверен, мы Артема еще увидим. Он далеко не сказал своего последнего футбольного слова», – отметил председатель совета директоров «Локомотива».

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