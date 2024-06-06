Галактионов поблагодарил Дзюбу за время в «Локо»: «Артем – большой мастер, много сделавший в бытовом и игровом плане. Он показал прекраснейшие матчи»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов поблагодарил Артема Дзюбу за время в «Локомотиве».

– На протяжении последних месяцев было много вопросов от журналистов и не только, в которых вас пытались столкнуть с Артемом Дзюбой, который покинул клуб недавно из-за окончания срока действия контракта.

– Уже не в первый раз выскажу, исключительно и на всех уровнях общения слова благодарности ему за время, проведенное в команде, в «Локомотиве».

В наисложнейшей ситуации, в которой клуб оказался полтора года назад, когда многие не верили в нас, команда проявила неимоверное стремление. Сам Артем показал прекраснейшие матчи.

Артем – большой мастер, личность, много помогавший и много сделавший, как в бытовом, так и игровом плане, – сказал тренер «Локомотива».

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1 комментарий
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Вы большой мастер, личность, один из лучших в истории российского футбола!!
Однако позвольте вам выйти вон.
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