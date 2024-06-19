Флаг с надписью «Косово – это Албания» убрали с трибуны албанских фанатов на матче с Хорватией (ТАСС)

Флаг с высказыванием о Косове убрали с трибуны албанских болельщиков на Евро.

утверждает, что болельщиков заставили убрать флаг с надписью «Косово – это Албания» с трибуны во время матча между сборными и .

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Албания.