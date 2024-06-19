Флаг с надписью «Косово – это Албания» убрали с трибуны албанских фанатов на матче с Хорватией (ТАСС)

Теги Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Политика ТАСС Футбол

Флаг с высказыванием о Косове убрали с трибуны албанских болельщиков на Евро.

ТАСС утверждает, что болельщиков заставили убрать флаг с надписью «Косово – это Албания» с трибуны во время матча Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Албания.

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36 комментариев
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надпись с ошибкой. Все знают Косово это Сербия ©
+118
-46
+72
Ответ Max Maximus
Вучич в 2023 подписал Охридские соглашения, которые призваны нормализовать отношения между Сербией и Косово Пока русские кричат "Косово - Сербия!!!", сербы уже де-факто признали Косово ради членства в ЕС И кстати, в Швейцарии они тоже подписали "нужные бумаги" на Конференции Братский народ, дружественная страна ;))
Сгоняй в Сербию и спроси Сербов как они признали Косово. Надеюсь ты умеешь быстро бегать
+90
-29
+61
Ответ Max Maximus
Вучич в 2023 подписал Охридские соглашения, которые призваны нормализовать отношения между Сербией и Косово Пока русские кричат "Косово - Сербия!!!", сербы уже де-факто признали Косово ради членства в ЕС И кстати, в Швейцарии они тоже подписали "нужные бумаги" на Конференции Братский народ, дружественная страна ;))
прежде чем нести дезинформацию и чушь про Охридские соглашения надо хоть изучить;

Контекст Нормализация отношений между Косово и Сербией
Составлено 5 декабря 2022 г.
Подписано 18 марта 2023 года (устно!!!)
После чего Вучич сказал, что не будет подписывать.
так что Ваши либеральные заметки ни к селу, ни к городу.

косово - СЕРБИЯ!
+67
-22
+45
Слушайте, отличная идея для УЕФА - организовать Кубок Балкан, там с т.н. Косово как раз восемь стран получается.

Кто выиграет - того и Косово.
+38
-2
+36
Ответ Английский_пациент
А если Косово выиграет?
тогда Сербия становится частью Косово)
+26
-1
+25
Ответ Streetbor
надпись с ошибкой. Все знают Косово это Сербия ©
Вучич в 2023 подписал Охридские соглашения, которые призваны нормализовать отношения между Сербией и Косово

Пока русские кричат "Косово - Сербия!!!", сербы уже де-факто признали Косово ради членства в ЕС

И кстати, в Швейцарии они тоже подписали "нужные бумаги" на Конференции

Братский народ, дружественная страна ;))
+81
-63
+18
Ответ Max Maximus
Вучич в 2023 подписал Охридские соглашения, которые призваны нормализовать отношения между Сербией и Косово Пока русские кричат "Косово - Сербия!!!", сербы уже де-факто признали Косово ради членства в ЕС И кстати, в Швейцарии они тоже подписали "нужные бумаги" на Конференции Братский народ, дружественная страна ;))
Ты лжёшь ;)
+19
-4
+15
Ответ диванные войска России
Слушайте, отличная идея для УЕФА - организовать Кубок Балкан, там с т.н. Косово как раз восемь стран получается. Кто выиграет - того и Косово.
А если Косово выиграет?
+13
0
+13
Политическое Евро 2024
+6
-1
+5
Ответ atomio
В Косово жили косовские албанцы в большинстве своем, Косово - это Республика Косово!!! В Крыму жили русские, Крым - это Россия!!! Референдумы все показали! Народ сам выбрал где ему жить! Косово - Косово, Крым - Россия! 🇽🇰 🇷🇺
Хитро. Нашим любителям Сербии из за второго не возразить даже
+6
-2
+4
агрессорами их не признают?
+5
-2
+3
Ответ Сергей Голощапов
Сгоняй в Сербию и спроси Сербов как они признали Косово. Надеюсь ты умеешь быстро бегать
Наверно Вучич быстро бегает.
+6
-3
+3
Косово и Метохия официально принадлежит Сербии!
Но фактически территория НАТО с самой большой военной базой США в Европе.
Албанцы наивные.
+9
-7
+2
Ответ atomio
В Косово жили косовские албанцы в большинстве своем, Косово - это Республика Косово!!! В Крыму жили русские, Крым - это Россия!!! Референдумы все показали! Народ сам выбрал где ему жить! Косово - Косово, Крым - Россия! 🇽🇰 🇷🇺
Если бы народ выбирал где ему жить, в России бы многие выбрали совсем другую страну. Причем в России.
+4
-2
+2
Причем эти албанцы скорее всего не проживают ни в Косово, ни в Албании, а предпочитают жить в сытой Европе.
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Интересно почему Албания не спешит включить область Косово в свои границы . С чего бы это?
А зачем Косово это.Властью делиться.Им одним видно хорошо.все помогают.
+2
-1
+1
Косово - это Сербия.
+6
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+1
Ответ Английский_пациент
А если Косово выиграет?
Cохранят независимость, вестимо
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фига шиптари ровные 😅👍
Косово по идее независимое всё такое из себя, а эти уже их себе приписали

это всё равно что сейчас Турция объявит Крым своим
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Источник утверждает, а что на самом деле?
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Ответ Ванька-Манька
Да, по факту. Косово - это Албания
По какому факту, что чужие земли заняли?
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Ответ подсолнух
Косово-Сербия. Донбасс-Украина
Ты попутал немного, Украина не Россия, а Донбасс Россия))
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Ответ Ксюша Каблукова
Ты попутал немного, Украина не Россия, а Донбасс Россия))
Комментарий удален модератором
Ответ подсолнух
Комментарий удален модератором
Нет, это РУССКАЯ земля))
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