Флаг с надписью «Косово – это Албания» убрали с трибуны албанских фанатов на матче с Хорватией (ТАСС)
Флаг с высказыванием о Косове убрали с трибуны албанских болельщиков на Евро.
ТАСС утверждает, что болельщиков заставили убрать флаг с надписью «Косово – это Албания» с трибуны во время матча Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Албания.
Контекст Нормализация отношений между Косово и Сербией
Составлено 5 декабря 2022 г.
Подписано 18 марта 2023 года (устно!!!)
После чего Вучич сказал, что не будет подписывать.
так что Ваши либеральные заметки ни к селу, ни к городу.
косово - СЕРБИЯ!
Кто выиграет - того и Косово.
Пока русские кричат "Косово - Сербия!!!", сербы уже де-факто признали Косово ради членства в ЕС
И кстати, в Швейцарии они тоже подписали "нужные бумаги" на Конференции
Братский народ, дружественная страна ;))
Но фактически территория НАТО с самой большой военной базой США в Европе.
Албанцы наивные.
Косово по идее независимое всё такое из себя, а эти уже их себе приписали
это всё равно что сейчас Турция объявит Крым своим