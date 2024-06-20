УЕФА оштрафовал Сербию на 14 500 евро за поведение фанатов во время матча с Англией

Теги Сборная Англии по футболу УЕФА Сборная Сербии по футболу болельщики Евро-2024 Федерация футбола Сербии деньги Футбол

УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии за поведение болельщиков на Евро-2024.

Напомним, после матча группового этапа против сборной Англии (0:1) в отношении Сербии было заведено дисциплинарное дело.

Сербских болельщиков обвинили в бросании посторонних предметов на поле, а также в «распространении провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».

Дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 14 500 евро – 4 500 евро за бросание на поле посторонних предметов и на 10 000 евро за провокационные сообщения.

Сообщалось, что инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам также проведет расследование в связи с предполагаемым «дискриминационным поведением».

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13 комментариев
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Не удивлюсь, если УЕФА оштрафует Россию)

Так, на всякий случай
+43
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+34
А англичане белые и пушистые?!
+25
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+18
Ответ Uriah Heep
А англичане белые и пушистые?!
а англичане выписывают штрафы....
+21
-5
+16
Ответ Vovker
Не удивлюсь, если УЕФА оштрафует Россию) Так, на всякий случай
Ещё и с формулировкой, что все средства необходимо перевести на счёт УАФ.😂
+10
-2
+8
Хорошо, что хоть здесь почти круглая сумма. А то албанцам взяли и 75 евро накинули. Жесть просто.)
+3
0
+3
Надо с "Зенита" три очка снять.
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-2
+1
Ответ Odissey ru
а англичане выписывают штрафы....
Похоже, что так.
+2
-1
+1
Сразу видно как в Европе честно всё и никакой дискриминации.
Не удивлюсь если ещё и РФС выпишут счёт за нашего болельщика в флагом из Белгорода.
+3
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