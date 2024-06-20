УЕФА оштрафовал Сербию на 14 500 евро за поведение фанатов во время матча с Англией
УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии за поведение болельщиков на Евро-2024.
Напомним, после матча группового этапа против сборной Англии (0:1) в отношении Сербии было заведено дисциплинарное дело.
Сербских болельщиков обвинили в бросании посторонних предметов на поле, а также в «распространении провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».
Дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 14 500 евро – 4 500 евро за бросание на поле посторонних предметов и на 10 000 евро за провокационные сообщения.
Сообщалось, что инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам также проведет расследование в связи с предполагаемым «дискриминационным поведением».
Так, на всякий случай
Не удивлюсь если ещё и РФС выпишут счёт за нашего болельщика в флагом из Белгорода.