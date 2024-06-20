УЕФА оштрафовал Сербию на 14 500 евро за поведение фанатов во время матча с Англией

УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии за поведение болельщиков на Евро-2024.

Напомним, после матча группового этапа против сборной (0:1) в отношении было заведено дисциплинарное дело.

Сербских болельщиков обвинили в бросании посторонних предметов на поле, а также в «распространении провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».

Дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 14 500 евро – 4 500 евро за бросание на поле посторонних предметов и на 10 000 евро за провокационные сообщения.

Сообщалось, что инспектор по этике и дисциплинарным вопросам также проведет расследование в связи с предполагаемым «дискриминационным поведением».