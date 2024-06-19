УЕФА отстранил косовского журналиста от работы на Евро. Он показал сербским фанатам двуглавого албанского орла
Косовский журналист отстранен от работы на Евро после стычки с фанатами Сербии.
Как стало известно сегодня, УЕФА лишил Арлинда Садику журналисткой аккредитации.
Инцидент с его участием произошел во время воскресного матча Сербии и Англии (0:1) в 1-м туре чемпионата Европы в группе С.
Некоторые сербские фанаты скандировали «Косово – это Сербия» на стадионе в Гельзенкирхене, где проходил матч.
Находившийся там журналист показал им жестом двуглавого орла (символ Косово и Албании – Sports), заявив, что «Косово – сердце Албании». После этого в него стали бросать предметы.
Позднее Сербский футбольный союз потребовал от УЕФА оштрафовать и лишить журналиста аккредитации на турнир.
Сербский футбольный союз потребовал лишить аккредитации и оштрафовать журналиста, показавшего фанатам двуглавого албанского орла
Журналиста банят: спортс не доволен.