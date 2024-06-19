УЕФА отстранил косовского журналиста от работы на Евро. Он показал сербским фанатам двуглавого албанского орла

Теги Сборная Англии по футболу УЕФА Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Федерация футбола Сербии Политика Футбол

Косовский журналист отстранен от работы на Евро после стычки с фанатами Сербии.

Как стало известно сегодня, УЕФА лишил Арлинда Садику журналисткой аккредитации.

Инцидент с его участием произошел во время воскресного матча Сербии и Англии (0:1) в 1-м туре чемпионата Европы в группе С.

Некоторые сербские фанаты скандировали «Косово – это Сербия» на стадионе в Гельзенкирхене, где проходил матч.

Находившийся там журналист показал им жестом двуглавого орла (символ Косово и Албании – Sports), заявив, что «Косово – сердце Албании». После этого в него стали бросать предметы.

Позднее Сербский футбольный союз потребовал от УЕФА оштрафовать и лишить журналиста аккредитации на турнир.

Сербский футбольный союз потребовал лишить аккредитации и оштрафовать журналиста, показавшего фанатам двуглавого албанского орла

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27 комментариев
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Оказывается на всех распространятся, дождёмся мнения местных экспертов
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Адекватное и справедливое решение УЕФА отстранить косовского провокатора.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Хотелось бы, чтобы когда-нибудь свели Сербию с Албанией
Можно в одну отборочную группу засунуть Россию, Украину, Албанию, Косово, Сербию, Азербайджан и Армению. И Швейцарию добавить, чтоб разбавить этот адский коктейль.
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Ответ Уся Ваткин
Дома в Косово? Так Косово же это Сербия!
Косово - это Косово. А твои «шуточки» - это такая же наглая и мерзкая провокация, что и у журналиста из новости.
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+4
Ответ Ze VuiZ
Где свобода слова, что ж ты будешь делать
Там были жесты , а не слова . Которые могли повлести за собой массовые беспорядки , или если говорить примитивно провокация
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Ответ Ze VuiZ
Где свобода слова, что ж ты будешь делать
Провокация и свобода слова находятся в разных плоскостях. В старшей школе придет осознание.
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Любые провокаторы заслуживают соразмерного наказания. Пусть у себя дома орлов теперь показывает.
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Ну и правильно) хотя это цветочки по сравнению с тем что хорватские и албанские болельщики на стадионе вместе пели там песню «Сербам смерть». Это вообще кабздец 😀
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Хорошо не брючную змею показал
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Ответ Ze VuiZ
Где свобода слова, что ж ты будешь делать
Журналиста не банят: спортс не доволен.
Журналиста банят: спортс не доволен.
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Ответ Подкат Мальдини
Оказывается на всех распространятся, дождёмся мнения местных экспертов
Местные эксперты полагают, что это был российский орёл
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Хотелось бы, чтобы когда-нибудь свели Сербию с Албанией
Свели на нет
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Хотелось бы, чтобы когда-нибудь свели Сербию с Албанией
Было в отборе к Евро-16, закончилось скандально
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Хм, но ведь у сербов на гербе тоже орел
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Ответ los merengues
Он даже не в курсе данного кейса, я уверен. Просто в одном месте свербит, хочется указывать на огрехи и несправедливость в Европе. Типичный клиент «столовой» ВГТРК.
Огрехи есть в любой стране , но где то их больше и тогда в ход вступает тобой указанная вгтрак
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Шансов было мало, но приятно удивлен. Надеюсь и дальше так будет во всех случаях (вряд ли, конечно)
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Хотелось бы, чтобы когда-нибудь свели Сербию с Албанией
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Ответ Антон Огурцов
Косово это не сербия, косово это отдельная страна
Нет.
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Ответ chicharitto
Надо было футболку с Азовом, конечно
тогда бы осудили сербов)
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