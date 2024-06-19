УЕФА отстранил косовского журналиста от работы на Евро. Он показал сербским фанатам двуглавого албанского орла

Косовский журналист отстранен от работы на Евро после стычки с фанатами Сербии.

Как стало известно сегодня, УЕФА лишил Арлинда Садику журналисткой аккредитации.

Инцидент с его участием произошел во время воскресного матча и (0:1) в 1-м туре чемпионата Европы в группе С.

Некоторые сербские фанаты скандировали «Косово – это Сербия» на стадионе в Гельзенкирхене, где проходил матч.

Находившийся там журналист показал им жестом двуглавого орла (символ Косово и – Sports), заявив, что «Косово – сердце Албании». После этого в него стали бросать предметы.

Позднее Сербский футбольный союз потребовал от оштрафовать и лишить журналиста аккредитации на турнир.

Сербский футбольный союз потребовал лишить аккредитации и оштрафовать журналиста, показавшего фанатам двуглавого албанского орла