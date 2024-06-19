УЕФА оштрафовал Албанию на 37 375 евро за поведение фанатов на матче с Италией

УЕФА оштрафовал Албанию за поведение фанатов.

Напомним, после матча с Италией в 1-м туре группового этапа Евро-2024 УЕФА завел дисциплинарной дело. Албании предъявили четыре обвинения – за «провокационное сообщение» фанатов, бросание предметов, использования фейерверков и «вторжение на игровое поле». Один человек вышел на поле ближе к концу матча. Отмечалось, что обвинение относится к «передаче провокационного сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия».

За поведение болельщиков Комиссия УЕФА по этике и дисциплине приняла решение оштрафовать Федерацию футбола Албании на 37 375 евро.

Сообщается, что Федерация футбола Албании призвала болельщиков быть более ответственными и избегать инцидентов, которые могут «повлечь за собой финансовые санкции и нанести ущерб имиджу и албанского футбола», а также напомнила о недопустимости сообщений неспортивного характера.