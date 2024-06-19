УЕФА оштрафовал Албанию на 37 375 евро за поведение фанатов на матче с Италией

Теги Сборная Италии по футболу УЕФА происшествия болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 деньги Футбол

УЕФА оштрафовал Албанию за поведение фанатов.

Напомним, после матча с Италией в 1-м туре группового этапа Евро-2024 УЕФА завел дисциплинарной дело. Албании предъявили четыре обвинения – за «провокационное сообщение» фанатов, бросание предметов, использования фейерверков и «вторжение на игровое поле». Один человек вышел на поле ближе к концу матча. Отмечалось, что обвинение относится к «передаче провокационного сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия».

За поведение болельщиков Комиссия УЕФА по этике и дисциплине приняла решение оштрафовать Федерацию футбола Албании на 37 375 евро.

Сообщается, что Федерация футбола Албании призвала болельщиков быть более ответственными и избегать инцидентов, которые могут «повлечь за собой финансовые санкции и нанести ущерб имиджу Албании и албанского футбола», а также напомнила о недопустимости сообщений неспортивного характера.

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18 комментариев
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Ответ mancity111
Сумма то приличная
угонят пару фиатов в мюнхене, делов-то. тем более далеко ходить не надо
+46
-2
+44
Ответ Оригинальный Ник
Албанию по-хорошему надо выкинуть из УЕФА, пусть в кубке Азии со своими исламскими братьями резвятся
Как забавно,что в соседней новости все так против нацистского комментатора,но в то же время тут плюсуют абсолютно такое же унизительное сообщение)))
+13
-5
+8
Сумма то приличная
+8
-1
+7
Албанию по-хорошему надо выкинуть из УЕФА, пусть в кубке Азии со своими исламскими братьями резвятся
+20
-16
+4
Ответ mancity111
Сумма то приличная
Я думал, хоть 37 300 ограничатся. А так, конечно, жесть.)
+4
0
+4
А Грузию оштрафуют интересно, или это другое?
+9
-6
+3
Ответ mancity111
Сумма то приличная
Профсоюз албанских сутенёров своих не даст в обиду.
+3
0
+3
Ответ Оригинальный Ник
Албанию по-хорошему надо выкинуть из УЕФА, пусть в кубке Азии со своими исламскими братьями резвятся
Полностью согласен. А заодно и самих албанцев из Европы. От них только проституция, наркотики и грабежи.
+8
-5
+3
Ответ Алексей Гусев
а как там со штрафами украине?
У них другое, там штрафами уже не отделаться)
+3
0
+3
а как там со штрафами украине?
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Сегодня на ставках, на матч с хорватами, все отбили и приумножили))
+1
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0
Годовой бюджет Албании слили 😂
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0
Ответ Оригинальный Ник
Албанию по-хорошему надо выкинуть из УЕФА, пусть в кубке Азии со своими исламскими братьями резвятся
Справедливости ради, в Албании процентно мусульман меньше, чем православных в России.
+1
-1
0
Ответ Оригинальный Ник
Албанию по-хорошему надо выкинуть из УЕФА, пусть в кубке Азии со своими исламскими братьями резвятся
пахнет нацизмом
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0
Ответ slavik12345
А Грузию оштрафуют интересно, или это другое?
За что? За правду?
+6
-6
0
Ответ Roman Araslanov
За что? За правду?
Какая разница, оскорбления в любом случае неуместны.
+2
-2
0
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