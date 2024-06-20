Даку об РПЛ: «Сильная лига, все это знают. На Евро у России были бы хорошие шансы на попадание в плей-офф»

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 ТАСС Мирлинд Даку Футбол

Мирлинд Даку считает, что сборная России вышла бы в плей-офф на Евро-2024.

26-летний форвард «Рубина» принимает участие в чемпионате Европы в составе сборной Албании

– В целом как вы оцениваете уровень чемпионата России?

– Да, конкуренция в нем очень сильная, все на высоком профессиональном уровне. Считаю, что РПЛ – сильная лига, все об этом знают. Надеюсь, что мы сможем в ней показать хорошее выступление.

– А как вам живется в России?

– Все на высшем уровне. В клубе есть все необходимое, я ни в чем не нуждаюсь.

Сборная России, как известно, по причине отстранения не смогла попасть на Евро. А если бы она тут выступала, боролась бы за выход в плей-офф?

– Конечно, хорошо известно, что у сборной России и раньше всегда были сильные футболисты, и я не сомневаюсь, что и сейчас у них тоже были бы хорошие шансы на попадание в плей-офф, – сказал форвард «Рубина» и сборной Албании. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А хорош ведь был с хорватами. Косячил, да, но нерв от него исходил ого-го! Если бы у хорватов такой чел нашёлся, может и не упустили бы победу
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий