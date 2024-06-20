Даку об РПЛ: «Сильная лига, все это знают. На Евро у России были бы хорошие шансы на попадание в плей-офф»

Мирлинд Даку считает, что сборная России вышла бы в плей-офф на Евро-2024.

26-летний форвард «Рубина» принимает участие в чемпионате Европы в составе сборной .

– В целом как вы оцениваете уровень чемпионата России?

– Да, конкуренция в нем очень сильная, все на высоком профессиональном уровне. Считаю, что – сильная лига, все об этом знают. Надеюсь, что мы сможем в ней показать хорошее выступление.

– А как вам живется в России?

– Все на высшем уровне. В клубе есть все необходимое, я ни в чем не нуждаюсь.

– , как известно, по причине отстранения не смогла попасть на . А если бы она тут выступала, боролась бы за выход в плей-офф?

– Конечно, хорошо известно, что у сборной России и раньше всегда были сильные футболисты, и я не сомневаюсь, что и сейчас у них тоже были бы хорошие шансы на попадание в плей-офф, – сказал форвард « » и сборной Албании.