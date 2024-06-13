Мейра о сборной России: «Качественная и конкурентная команда – отобрались бы на Евро, если бы были допущены. Карпин делает свою работу профессионально»

Фернанду Мейра высоко оценил уровень сборной России.

«Конечно, сборная России смогла бы квалифицироваться на чемпионат Европы, если бы была допущена. Это качественная и конкурентная команда. Если бы у них была возможность принимать участие в соревнованиях, то я уверен, что она бы отобралась.

Я знаю, что главный тренер совмещает работу в « » и сборной России. Это фантастическая работа. Он был прекрасным игроком, он также делает свою работу профессионально. Это очень важно, что игроки могут учиться у таких классных бывших футболистов, как Валерий Карпин», – сказал бывший игрок « » и сборной Португалии.