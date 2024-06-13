Мейра о сборной России: «Качественная и конкурентная команда – отобрались бы на Евро, если бы были допущены. Карпин делает свою работу профессионально»

Теги Зенит Фернанду Мейра Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Евро-2024 ТАСС Футбол

Фернанду Мейра высоко оценил уровень сборной России.

«Конечно, сборная России смогла бы квалифицироваться на чемпионат Европы, если бы была допущена. Это качественная и конкурентная команда. Если бы у них была возможность принимать участие в соревнованиях, то я уверен, что она бы отобралась.

Я знаю, что главный тренер Валерий Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России. Это фантастическая работа. Он был прекрасным игроком, он также делает свою работу профессионально. Это очень важно, что игроки могут учиться у таких классных бывших футболистов, как Валерий Карпин», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной Португалии.

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4 комментария
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Понятно что либшиза будет кукарекать, пердя в свой обосанный диван, но с Мейрой сложно не согласиться. Сборная играет в футбол, понимает что требует тренер, все бегут и назад и вперёд, состав ровный, особенно круто на воротах, полузащите и атаке. Вонючих поляков точно бы прошли, кого там бояться вообще, совершенно обычная сборная на уровне Словаков или Румынов.
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Да что уж там … взяли бы Евро, потом ЧМ. И Копу Америки бы вывезли, но проклятый ФИФА так хитро установил правила , что Россия там не играет…
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