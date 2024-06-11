Карпукас считает, что Россия вышла бы из группы на Евро-2024: «Сто процентов, это не обсуждается. Буду переживать за Албанию и Митая, нравится игра Испании»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Марио Митай Артем Карпукас Футбол

Артем Карпукас предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024.

– Впереди чемпионат Европы. Будешь смотреть?

– Буду смотреть и переживать за Албанию, за нашего Марио Митая.

– А из топ-сборных?

– Я всегда переживаю за сборную Испании. Мне очень нравится их манера игры. У меня давно пошла любовь к испанскому футболу, буду за них переживать!

– За что нынешняя сборная России могла бы там бороться?

– Не могу сказать.

– За выход из группы?

– Это не обсуждается, сто процентов. Я думаю, даже выше.

– Сейчас сильнейший состав сборной России за последние два года?

– Мы недавно с друзьями перебирали игроков сборной, у нас очень приличный и хороший состав. Не могу назвать, лучший ли за последние два года, но сам факт – сейчас он приличный. А если ещё всех собрать, то это вообще…

– Надеешься, что нас вернут на международную арену?

– Надежда есть всегда. Я продолжаю в это верить. Думаю, в ближайшие годы нас вернут, – сказал полузащитник «Локомотива».

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10 комментариев
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Не 100% что вышли бы. А 40% что вышли бы из группы
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да выходили уже и в 2016, и в 2021...
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Как удобно, когда мы не играем а Евро, можно такие фантазии озвучивать на бумаге, и ведь не проверишь)))
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Пока никто не проверит, можно все что угодно говорить. Скоро договорятся до того, что будут на чемпионство претендовать
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Сборные Албании и Косова. обожаю их!!!
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Вышли бы они, может, и вышли. Вопрос только - куда?
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ну это смотря в какую группу попали бы если бы к испанцам, итальянцам то никуда они бы не вышли
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Уже выходила на трёх евро подряд
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