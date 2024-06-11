Карпукас считает, что Россия вышла бы из группы на Евро-2024: «Сто процентов, это не обсуждается. Буду переживать за Албанию и Митая, нравится игра Испании»

Артем Карпукас предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024.

– Впереди чемпионат Европы. Будешь смотреть?

– Буду смотреть и переживать за Албанию, за нашего .

– А из топ-сборных?

– Я всегда переживаю за сборную . Мне очень нравится их манера игры. У меня давно пошла любовь к испанскому футболу, буду за них переживать!

– За что нынешняя сборная России могла бы там бороться?

– Не могу сказать.

– За выход из группы?

– Это не обсуждается, сто процентов. Я думаю, даже выше.

– Сейчас сильнейший состав сборной России за последние два года?

– Мы недавно с друзьями перебирали игроков сборной, у нас очень приличный и хороший состав. Не могу назвать, лучший ли за последние два года, но сам факт – сейчас он приличный. А если ещё всех собрать, то это вообще…

– Надеешься, что нас вернут на международную арену?

– Надежда есть всегда. Я продолжаю в это верить. Думаю, в ближайшие годы нас вернут, – сказал полузащитник « ».