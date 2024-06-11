Карпукас считает, что Россия вышла бы из группы на Евро-2024: «Сто процентов, это не обсуждается. Буду переживать за Албанию и Митая, нравится игра Испании»
Артем Карпукас предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024.
– Впереди чемпионат Европы. Будешь смотреть?
– Буду смотреть и переживать за Албанию, за нашего Марио Митая.
– А из топ-сборных?
– Я всегда переживаю за сборную Испании. Мне очень нравится их манера игры. У меня давно пошла любовь к испанскому футболу, буду за них переживать!
– За что нынешняя сборная России могла бы там бороться?
– Не могу сказать.
– За выход из группы?
– Это не обсуждается, сто процентов. Я думаю, даже выше.
– Сейчас сильнейший состав сборной России за последние два года?
– Мы недавно с друзьями перебирали игроков сборной, у нас очень приличный и хороший состав. Не могу назвать, лучший ли за последние два года, но сам факт – сейчас он приличный. А если ещё всех собрать, то это вообще…
– Надеешься, что нас вернут на международную арену?
– Надежда есть всегда. Я продолжаю в это верить. Думаю, в ближайшие годы нас вернут, – сказал полузащитник «Локомотива».