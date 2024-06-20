Мартинелли о Кубке Америки: «Бразилия приехала побеждать, мы лучшая сборная мира – все понимают свою ответственность. Молодые игроки подняли уровень команды»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Кубок Америки Неймар Каземиро Ришарлисон Габриэл Мартинелли Савио Морейра Лукас Бералдо Эндрик Футбол

Габриэл Мартинелли оценил шансы сборной Бразилии на Кубке Америки.

Сборная Бразилии переживает революцию. Пришли новые игроки – Эндрик, Бералдо, Савио. Другие, как Каземиро, Неймар, Ришарлисон, не были вызваны. Как вы думаете, может ли нынешняя сборная выиграть Кубок Америки?

– У нас большие возможности для победы на Кубке Америки. Все понимают, каков вес этой футболки. Мы лучшая сборная мира, люди знают об уровне наших игроков. Они очень, очень качественные.

Как вы сказали, сейчас в сборной также появилось много молодых игроков, которые подняли уровень нашей команды. Мы играем в сборной, у которой самая большая история в мире. Мы осознаем свою ответственность. Мы приехали на Кубок Америки, чтобы играть и побеждать, – сказал вингер сборной Бразилии и «Арсенала».

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8 комментариев
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лучшая команда мира 2002 я так понимаю?
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Бразилия уже давно не лучшая сборная в мире. Это факт.
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Все сказал Бразилии нужно хотя бы что то выигрывать😮‍💨🤔
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одна из этих двух команд, Уругвай или Колумбия точно сыграют в финале
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/Мы лучшая сборная мира/..
Этот вирус Мартинелли в Арсенале подхватил, там тоже считают, что они лучшие чего-то там, правда не выигрывая трофеев.
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Лучшей командой мира является, действующие Чемпионы Мира и Копа Америка - сборная Аргентины с её капитаном Лео Месси. 🇦🇷
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