Мартинелли о Кубке Америки: «Бразилия приехала побеждать, мы лучшая сборная мира – все понимают свою ответственность. Молодые игроки подняли уровень команды»

Габриэл Мартинелли оценил шансы сборной Бразилии на Кубке Америки.

– переживает революцию. Пришли новые игроки – , , Савио. Другие, как , Неймар, Ришарлисон, не были вызваны. Как вы думаете, может ли нынешняя сборная выиграть Кубок Америки?

– У нас большие возможности для победы на Кубке Америки. Все понимают, каков вес этой футболки. Мы лучшая сборная мира, люди знают об уровне наших игроков. Они очень, очень качественные.

Как вы сказали, сейчас в сборной также появилось много молодых игроков, которые подняли уровень нашей команды. Мы играем в сборной, у которой самая большая история в мире. Мы осознаем свою ответственность. Мы приехали на Кубок Америки, чтобы играть и побеждать, – сказал вингер сборной Бразилии и «Арсенала».