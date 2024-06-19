Мартинелли о Винисиусе и Родриго: «Сборная Бразилии уверена в победе на Кубке Америки – за нас играют два ярких молодых игрока. Они могут решить исход матча в любой момент»
Габриэл Мартинелли высказался об игре с Винисиусом Жуниором и Родриго.
– Каково это, когда в раздевалке есть Вини и Родриго? Являются ли они другими лидерами сборной Бразилии?
– Они высококлассные игроки. Мы очень в них верим. Мы знаем, что в любой момент они могут решить исход матча. Они сами осознают важность, которую они имеют для команды, и ответственность, которая на них лежит.
Наши игроки гордятся тем, что играют бок о бок с ними. Мы очень уверены в победе на Кубке Америки, потому что за нашу команду играют два ярких молодых игрока, – сказал вингер сборной Бразилии и «Арсенала».
В сборной игра не выстроена вокруг него, как в Мадриде. Поэтому и Родриго в большинстве матчей сборной выглядит лучше, чем Вини. А в клубе - наоборот.