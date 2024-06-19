Мартинелли о Винисиусе и Родриго: «Сборная Бразилии уверена в победе на Кубке Америки – за нас играют два ярких молодых игрока. Они могут решить исход матча в любой момент»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Кубок Америки Винисиус Жуниор Родриго Габриэл Мартинелли Футбол

Габриэл Мартинелли высказался об игре с Винисиусом Жуниором и Родриго.

– Каково это, когда в раздевалке есть Вини и Родриго? Являются ли они другими лидерами сборной Бразилии?

– Они высококлассные игроки. Мы очень в них верим. Мы знаем, что в любой момент они могут решить исход матча. Они сами осознают важность, которую они имеют для команды, и ответственность, которая на них лежит.

Наши игроки гордятся тем, что играют бок о бок с ними. Мы очень уверены в победе на Кубке Америки, потому что за нашу команду играют два ярких молодых игрока, – сказал вингер сборной Бразилии и «Арсенала». 

7 комментариев
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как болельщику Мадрида - очень круто это слышать: аж 5-6 лет назад презентовали юнцов совсем, а теперь по две ЛЧ, и не как у Азара, а трудовые, молодцы
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+9
На ЧМ 22 года они тоже фаворитами были и вели себя , как будто уже выиграли этот турнир , итог известен всем
+7
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Ответ Артем Артем
На ЧМ 22 года они тоже фаворитами были и вели себя , как будто уже выиграли этот турнир , итог известен всем
Они как раз не вели себя так, были неуверенные особенно в концовках матчей. За что и поплатились.
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+2
Комментарий удален пользователем
Все таки Аргентосы сейчас на пике. Не верю что Бразилы смогут.
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Ответ Vertex Fanky
Комментарий удален пользователем
Надеюсь Эндрик окажется классным наконечником бразильской атаки, со времён р9 нет нападающего поистине мирового класса у селесао
+2
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Ответ Vertex Fanky
Комментарий удален пользователем
Игра в клубе и игра в сборной - абсолютно разные вещи и по Вини это видно.

В сборной игра не выстроена вокруг него, как в Мадриде. Поэтому и Родриго в большинстве матчей сборной выглядит лучше, чем Вини. А в клубе - наоборот.
+2
-2
0
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