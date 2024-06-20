«Атлетико» хочет подписать Калафьори из «Болоньи». У защитника есть устная договоренность с «Юве» (As)
«Атлетико» хочет подписать защитника «Болоньи» Риккардо Калафьори.
Спортивное руководство мадридского клуба работает над приобретением двух защитников. Приоритетом является подписание игрока «Сосьедада» Робена Ле Нормана.
На позицию левого центрального защитника «Атлетико» рассматривает игрока «Байера» Пьеро Инкапиэ, хотя немецкий клуб запрашивает сумму, близкую к 50 миллионам.
По данным As, руководство мадридского клуба связалось с «Болоньей» с целью трансфера 22-летнего защитника Риккардо Калафьори, который выступает на Евро-2024 в составе сборной Италии.
Действующее соглашение Калафьори с «Болоньей» рассчитано до 2027 года, а его рыночная стоимость составляет около 30 миллионов евро.
Сообщается также, что игрок интересен «Ювентусу», и защитник уже дал устное согласие на переход в туринский клуб.