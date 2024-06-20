«Атлетико» хочет подписать Калафьори из «Болоньи». У защитника есть устная договоренность с «Юве» (As)

Теги Байер Ювентус бундеслига Германия Атлетико Реал Сосьедад Сборная Италии по футболу серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Болонья Робен Ле Норман Риккардо Калафьори Пьеро Инкапиэ Футбол

«Атлетико» хочет подписать защитника «Болоньи» Риккардо Калафьори.

Спортивное руководство мадридского клуба работает над приобретением двух защитников. Приоритетом является подписание игрока «Сосьедада» Робена Ле Нормана.

На позицию левого центрального защитника «Атлетико» рассматривает игрока «Байера» Пьеро Инкапиэ, хотя немецкий клуб запрашивает сумму, близкую к 50 миллионам.

По данным As, руководство мадридского клуба связалось с «Болоньей» с целью трансфера 22-летнего защитника Риккардо Калафьори, который выступает на Евро-2024 в составе сборной Италии.

Действующее соглашение Калафьори с «Болоньей» рассчитано до 2027 года, а его рыночная стоимость составляет около 30 миллионов евро.

Сообщается также, что игрок интересен «Ювентусу», и защитник уже дал устное согласие на переход в туринский клуб.

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13 комментариев
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Калафьори должен стоить те же 50 млн. Непонятно, чем он хуже парня из Байера или Йоро из Лилля. Итальянцам пора бы научиться выгодно продавать своих игроков за границу
+9
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+9
Ответ <Inter>
Калафьори должен стоить те же 50 млн. Непонятно, чем он хуже парня из Байера или Йоро из Лилля. Итальянцам пора бы научиться выгодно продавать своих игроков за границу
Лукаку, Шкрин, Икарди... всех продали достаточно выгодно, на мой взгляд. ))
+1
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+1
Ответ Тюменец
Лукаку, Шкрин, Икарди... всех продали достаточно выгодно, на мой взгляд. ))
Шкриньяр свободным)
+1
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+1
Болонья от продажи только 50% получает по контракту. никто за 30 млн его не отдаст
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Классный вариант, но он часто в атаку бегает а чоло такого не одобрит, да и итальянцы не любители выезжать куда-то
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А ну это ass пишет...Понятно по названию, уровень аналитики.
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Договеренность есть с Юве есть, денег у Юве нет
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Самый глупый шаг молодого, талантливого игрока - идти в Атлетико Мадрид.
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Ответ <Inter>
Калафьори должен стоить те же 50 млн. Непонятно, чем он хуже парня из Байера или Йоро из Лилля. Итальянцам пора бы научиться выгодно продавать своих игроков за границу
за границу может и 50, внутри 25+бонусы вроде...
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Ответ Kubinec_
Болонья от продажи только 50% получает по контракту. никто за 30 млн его не отдаст
инфа офф про 50%? Да и с Юве вроде договорились на 25+бонусы, но неуспели подписать.
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Ответ Алексей Гусев
инфа офф про 50%? Да и с Юве вроде договорились на 25+бонусы, но неуспели подписать.
ну да.. они с такими условиями Калафьори взяли. поэтому Ювентусу купить его будет практически нереально
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