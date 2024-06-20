«Атлетико» хочет подписать Калафьори из «Болоньи». У защитника есть устная договоренность с «Юве» (As)

«Атлетико» хочет подписать защитника «Болоньи» Риккардо Калафьори.

Спортивное руководство мадридского клуба работает над приобретением двух защитников. Приоритетом является подписание игрока «Сосьедада» Робена Ле Нормана.

На позицию левого центрального защитника « » рассматривает игрока «Байера» Пьеро Инкапиэ, хотя немецкий клуб запрашивает сумму, близкую к 50 миллионам.

По данным As, руководство мадридского клуба связалось с «Болоньей» с целью трансфера 22-летнего защитника , который выступает на Евро-2024 в составе сборной Италии.

Действующее соглашение Калафьори с «Болоньей» рассчитано до 2027 года, а его рыночная стоимость составляет около 30 миллионов евро.

Сообщается также, что игрок интересен « », и защитник уже дал устное согласие на переход в туринский клуб.