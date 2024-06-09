«Ювентус» может попытаться вернуть Морату на фоне травмы Милика. Альваро придется пойти на понижение зарплаты

Теги Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига травмы возможные трансферы Альваро Мората Аркадиуш Милик Футбол

«Ювентус» попытается вернуть Альваро Морату на фоне травмы Аркадиуша Милика.

Польский нападающий получил травму колена во время товарищеского матча против Украины (3:1) и пропустит чемпионат Европы. Из-за проблемы с мениском в ближайшие несколько дней ему придется перенести операцию, которая, как ожидается, потребует восстановления сроком примерно в шесть недель.

По информации Tuttosport, на этом фоне «Ювентус» надеется вернуть Морату, который уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.

Контракт испанского нападающего с «Атлетико» рассчитан до июня 2026 года. В случае перехода в туринский клуб ему придется снизить свою текущую зарплату, однако возвращение в Серию А устроит его и его семью, поскольку он женат на итальянке.

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13 комментариев
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Эм. Милик, судя по новости, будет отсутствовать всего 6 недель, у Юве там сверхважные матчи летом что-ли будут, что замену ищут?)
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Самое яркие воспоминания о Морате связаны с Ювентусом:проход с Баварией и вынос родного Реала в полуфинале
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Великий снова в деле
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Мората что то в последнее время в Атлетико совсем потух....
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Какое уже там возвращение будет, третье-четвертое?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Эм. Милик, судя по новости, будет отсутствовать всего 6 недель, у Юве там сверхважные матчи летом что-ли будут, что замену ищут?)
Да, действительно странно. Заплати за аренду и зарплату ещё на весь сезон
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Мората и Ювентус - это ❤️
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Смысл искать напа на предсезонку? Милик вылетел на пару месяцев.
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А где Итальянская школа,где воспитанники ?
Неужели за такое время не нашлось плюс минус неплохого напа в Юве что они 10й раз зовут донного Морату
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Зачем это Морате?
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Круговорот Мораты в природе
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Они смеются, что ли или других нападающих не могут найти?
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