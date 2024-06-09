«Ювентус» может попытаться вернуть Морату на фоне травмы Милика. Альваро придется пойти на понижение зарплаты

«Ювентус» попытается вернуть Альваро Морату на фоне травмы Аркадиуша Милика.

Польский нападающий получил травму колена во время товарищеского матча против Украины (3:1) и пропустит чемпионат Европы. Из-за проблемы с мениском в ближайшие несколько дней ему придется перенести операцию, которая, как ожидается, потребует восстановления сроком примерно в шесть недель.

По информации Tuttosport, на этом фоне «Ювентус» надеется вернуть Морату, который уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.

Контракт испанского нападающего с «Атлетико» рассчитан до июня 2026 года. В случае перехода в туринский клуб ему придется снизить свою текущую зарплату, однако возвращение в Серию А устроит его и его семью, поскольку он женат на итальянке.