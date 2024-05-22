«Челси» и «Байеру» интересен Калафьори, но защитник хочет остаться в Италии и может перейти в «Ювентус» вместе с Моттой. «Болонья» потребует 25+ млн евро и бонусы
«Ювентус» работает над приобретением Риккардо Калафьори.
По сведениям Sportitalia, главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта хочет взять защитника с собой в туринский клуб.
За футболиста придется заплатить как минимум 25 млн евро и предусмотреть бонусы. «Бьянконери» постараются включить в сделку своего игрока, чтобы снизить объем выплат.
Также утверждается, что «Ювентусу» придется улучшить первое предложение самому Калафьори (1,8 млн евро плюс премии).
В подписании 22-летнего игрока также заинтересованы «Челси» и «Байер», однако он хотел бы остаться в Италии.
В текущем сезоне Калафьори провел 30 матчей в Серии А и сделал 7 голевых передач. В игре с «Ювентусом» 20 мая он сделал дубль. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.