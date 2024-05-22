«Челси» и «Байеру» интересен Калафьори, но защитник хочет остаться в Италии и может перейти в «Ювентус» вместе с Моттой. «Болонья» потребует 25+ млн евро и бонусы

Теги Байер Челси Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Тиаго Мотта серия А Италия возможные трансферы Болонья Риккардо Калафьори деньги Футбол

«Ювентус» работает над приобретением Риккардо Калафьори.

По сведениям Sportitalia, главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта хочет взять защитника с собой в туринский клуб.

За футболиста придется заплатить как минимум 25 млн евро и предусмотреть бонусы. «Бьянконери» постараются включить в сделку своего игрока, чтобы снизить объем выплат.

Также утверждается, что «Ювентусу» придется улучшить первое предложение самому Калафьори (1,8 млн евро плюс премии).

В подписании 22-летнего игрока также заинтересованы «Челси» и «Байер», однако он хотел бы остаться в Италии.

В текущем сезоне Калафьори провел 30 матчей в Серии А и сделал 7 голевых передач. В игре с «Ювентусом» 20 мая он сделал дубль. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Итальянцы за пределами Италии редко играют хорошо. Так что пускай Мотта идёт в Юве и забирает его с собой.)) В Юве он нужнее.
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Ответ Three Days Grace
очень сильно возмужал этот парень. Классным дефом стал. Помню, как он выходил при Моуре и даже голевую отдал, но Рома вынуждена была его продать из за ффп
Прости меня за то, что я такой язва, но там не было никакого голевого паса. Он отдал пас ближнему Абрахама и тот уже сам всё сделал. По сути это был такой же голевой пас как на этих выходных отдал Палмер Стерлингу.
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Если ещё и на Евро себя хорошо покажет....
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очень сильно возмужал этот парень. Классным дефом стал. Помню, как он выходил при Моуре и даже голевую отдал, но Рома вынуждена была его продать из за ффп
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Надо уходить в другой чемпионат, чтобы девушка не выбегала в микс-зону и не целовала игрока, из-за ревности к журналисте бравшей у него интервью))
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25 млн за него выглядит подарком. В современных реалиях Болонью может рассчитывать на 40+ млн
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Нужно сейчас подписывать, перед Евро. После - ценник может удвоиться.
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Вместо Бремера(которого желательно продать, пока цена высокая на него) нужно брать. Гатти, Данило, Ругани, Калафьори - норм защита для начала. Хейсена в аренду в Болонью.
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В матче с Юве разбирался с вратарем на уровне Месси
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