«Рома» контактировала с агентом Кьезы. Клубу также интересны Омородион, Белланова и Тиагу Сантуш
«Рома» намерена приобрести вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.
Накануне руководство римлян провело встречу с Фали Рамадани, агентом 26-летнего игрока сборной Италии.
Также «Рома» выбирает между правыми защитниками Раулем Беллановой («Торино») и Тиагу Сантушем («Лилль»).
Кроме того, «джаллоросси» по-прежнему интересуются форвардом «Атлетико» Саму Омородионом, ставшим в минувшем сезоне лучшим бомбардиром «Алавеса». Трансфер 20-летнего испанца оценивается в 40 млн евро.