«Рома» контактировала с агентом Кьезы. Клубу также интересны Омородион, Белланова и Тиагу Сантуш

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«Рома» намерена приобрести вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.

Накануне руководство римлян провело встречу с Фали Рамадани, агентом 26-летнего игрока сборной Италии.

Также «Рома» выбирает между правыми защитниками Раулем БеллановойТорино») и Тиагу Сантушем («Лилль»).

Кроме того, «джаллоросси» по-прежнему интересуются форвардом «Атлетико» Саму Омородионом, ставшим в минувшем сезоне лучшим бомбардиром «Алавеса». Трансфер 20-летнего испанца оценивается в 40 млн евро.

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2 комментария
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Слишком жирный шорт-лист. У «Ромы» столько денег нет. Даже с учетом продаж не наберется на всех перечисленных.
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