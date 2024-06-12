«Рома» контактировала с агентом Кьезы. Клубу также интересны Омородион, Белланова и Тиагу Сантуш

«Рома» намерена приобрести вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.

Накануне руководство римлян провело встречу с , агентом 26-летнего игрока сборной Италии.

Также « » выбирает между правыми защитниками (« ») и Тиагу Сантушем (« »).

Кроме того, «джаллоросси» по-прежнему интересуются форвардом «Атлетико» Саму Омородионом, ставшим в минувшем сезоне лучшим бомбардиром «Алавеса». Трансфер 20-летнего испанца оценивается в 40 млн евро.