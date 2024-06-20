Бояринцев о том, что болельщики «Ротора» прозвали его «бородой надежды»: «Параллель с Хоттабычем – он выдергивал волос и магическим образом мог решить какой-то вопрос на поле»

Теги Денис Бояринцев премьер-лига Россия болельщики Первая лига Ротор Футбол

Денис Бояринцев отреагировал на прозвище «борода надежды» от болельщиков.

16 июня «Ротор» под руководством 46-летнего специалиста обыграл «Новосибирск» в ответном переходном матче со счетом 3:1 и вернулся в Мелбет Первую лигу. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

– После победы болельщики стали называть вас «бородой надежды». Как думаете, что удалось изменить за первый этап вашей работы и с чем связана надежда болельщиков?

– Думаю, надежды были связаны с тем, что ранее мне удавалось принимать и выводить команды на уровень выше. Не в курсе, что болельщики меня так прозвали, но спасибо.

Борода – это же для болельщиков параллель с Хоттабычем. Он выдергивал волос и магическим образом мог решить какой-то вопрос на поле. Я таким не занимаюсь, но борода вносит колорит в наше дело, – сказал главный тренер «Ротора». 

Денис Бояринцев возглавил волгоградский клуб в мае 2024 года. Предыдущим местом работы 46-летнего специалиста был саратовский «Сокол».

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5 комментариев
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Ну тут аналогия с усами надежды Черчесова, какой ещё Хоттабыч...
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Думаю, что это о ссылка к усам надежды Черчесова, а не к Хоттабычу.
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Как бы странно не звучало, но лучше бы Ротору стоило задержаться в 2ой лиге, чтобы наработать команду и проверить этого Хоттабыча. Ведь в следующем сезоне и лига смерти какая то получается и ротору точно не по силу будет.
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Он сейчас скорее на Руни похож
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Ответ sr-pigrs
Как бы странно не звучало, но лучше бы Ротору стоило задержаться в 2ой лиге, чтобы наработать команду и проверить этого Хоттабыча. Ведь в следующем сезоне и лига смерти какая то получается и ротору точно не по силу будет.
Его и подписывали так-то под ледужющий сезон во вторйо лиге. На тот момент убыл некоторый шанс на то что Ротор вместо стыков упадёт в серебро.

А в итоге получилось что вопреки всему вышли в первую лигу. Хочется надеяться что руководствоклуба (и те, кто стоит за ним) понимают что старт будет сложным, и не будут убирать Бояру после нескольких поражений на старте.
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