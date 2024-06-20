Бояринцев о том, что болельщики «Ротора» прозвали его «бородой надежды»: «Параллель с Хоттабычем – он выдергивал волос и магическим образом мог решить какой-то вопрос на поле»
Денис Бояринцев отреагировал на прозвище «борода надежды» от болельщиков.
16 июня «Ротор» под руководством 46-летнего специалиста обыграл «Новосибирск» в ответном переходном матче со счетом 3:1 и вернулся в Мелбет Первую лигу. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
– После победы болельщики стали называть вас «бородой надежды». Как думаете, что удалось изменить за первый этап вашей работы и с чем связана надежда болельщиков?
– Думаю, надежды были связаны с тем, что ранее мне удавалось принимать и выводить команды на уровень выше. Не в курсе, что болельщики меня так прозвали, но спасибо.
Борода – это же для болельщиков параллель с Хоттабычем. Он выдергивал волос и магическим образом мог решить какой-то вопрос на поле. Я таким не занимаюсь, но борода вносит колорит в наше дело, – сказал главный тренер «Ротора».
Денис Бояринцев возглавил волгоградский клуб в мае 2024 года. Предыдущим местом работы 46-летнего специалиста был саратовский «Сокол».
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А в итоге получилось что вопреки всему вышли в первую лигу. Хочется надеяться что руководствоклуба (и те, кто стоит за ним) понимают что старт будет сложным, и не будут убирать Бояру после нескольких поражений на старте.