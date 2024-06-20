Бояринцев о том, что болельщики «Ротора» прозвали его «бородой надежды»: «Параллель с Хоттабычем – он выдергивал волос и магическим образом мог решить какой-то вопрос на поле»

Денис Бояринцев отреагировал на прозвище «борода надежды» от болельщиков.

16 июня « » под руководством 46-летнего специалиста обыграл «Новосибирск» в ответном переходном матче со счетом 3:1 и вернулся в Мелбет Первую лигу. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

– После победы болельщики стали называть вас «бородой надежды». Как думаете, что удалось изменить за первый этап вашей работы и с чем связана надежда болельщиков?

– Думаю, надежды были связаны с тем, что ранее мне удавалось принимать и выводить команды на уровень выше. Не в курсе, что болельщики меня так прозвали, но спасибо.

Борода – это же для болельщиков параллель с Хоттабычем. Он выдергивал волос и магическим образом мог решить какой-то вопрос на поле. Я таким не занимаюсь, но борода вносит колорит в наше дело, – сказал главный тренер «Ротора».

возглавил волгоградский клуб в мае 2024 года. Предыдущим местом работы 46-летнего специалиста был саратовский «Сокол».

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