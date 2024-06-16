«Ротор» вышел в Первую лигу, победив «Новосибирск» в стыках. Ранее «Уфа» и «Чайка» получили повышение

Теги Денис Бояринцев Первая лига Ротор Новосибирск Вторая лига А Футбол

«Ротор» поднялся в Мелбет Первую лигу.

Команда Дениса Бояринцева победила «Новосибирск» (1:1, 3:1) в стыковых матчах LEON Второй лиги А. 

Напомним, волгоградский клуб вылетел из Первой лиги по итогам сезона-2021/22.

Ранее повышение в классе заработали «Уфа» и «Чайка».

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21 комментарий
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Поздравляем!
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Только Ротор, только победа
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Отлично, надо тоже не лениться ходить почаще) помнится, как не так давно в ФНЛ на Торпедо 36 тысяч пришло, мощно было
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УРА👍
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Ответ hypnotoad94
Отлично, надо тоже не лениться ходить почаще) помнится, как не так давно в ФНЛ на Торпедо 36 тысяч пришло, мощно было
А на этот матч 27 тысяч пришло)
+9
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+9
Красавцы, надеюсь достойно себя покажет Ротор!)
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Ответ Ovsyankin
Кто сказал что Ротор в попе?)
Ротор лучший клуб в Европе -это продолжение кричалки
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Ответ Евгений Кузнецов
Бояринцев Ротор тренирует?!??!
Да, недавно принял.
Видимо, в первой лиге тоже будет он. Если его хватит больше, чем на 10-15 матчей. В прошлом году так же зашел в Сокол под выход в первую, резво стартовал в первой, а потом скатилась команда в зону вылета, и его убрали. Не может он пока надолго зацепиться за первую лигу, все больше по второй работает.
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Я там был!) 27400 болельщиков на стадионе. Поддерживали все!
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Бояринциев пришел на готовенькое и фортануло и вывел в ФНЛ. Хотя какими бы не были прошлые тренеры, то их заслуга тоже есть. Особенно весной. Вероятно, если бы не глупый календарь у Ротора, то и Бояринциев не нужен был бы. Следующий сезон - сезон смерти для всех. Уж очень хорошие команды в ФНЛ будут. А болельщики Ротора самые топовые. Думаю, что половина заслуги точно благодаря им. Такой поддержки не у всех в РПЛ есть!
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Ротор! Наконец-то! Поздравляю!
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По составу участников ФНЛ в следующем сезоне выглядит неплохо
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Кто сказал что Ротор в попе?)
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Крутая новость. Поздравляю Волгоград, выстрадали.

Ну и ФНЛ, наверно, можно поздравить, явный претендент на лучшую посещаемость в лиге.

Ps сегодня на матче с Новосибирском 27 тысяч вроде было.
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Комментарий удален модератором
Бояринцев Ротор тренирует?!??!
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Ответ Deleted
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Кто ж тебя обидел так , дурачок ?
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Ответ Bosh73
Кто ж тебя обидел так , дурачок ?
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Ответ Deleted
Комментарий удален модератором
Так свою как обычно …)
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Ответ Bosh73
Так свою как обычно …)
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Ответ Deleted
Комментарий удален модератором
Фу… говноед опять попался 🤣🤣🤣🤣
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Ответ Bosh73
Фу… говноед опять попался 🤣🤣🤣🤣
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Ответ Deleted
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Или на х.. уже дибилоид малолетний
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Ответ Deleted
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И смени ник свой на жополиз
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