«Ротор» вышел в Первую лигу, победив «Новосибирск» в стыках. Ранее «Уфа» и «Чайка» получили повышение
«Ротор» поднялся в Мелбет Первую лигу.
Команда Дениса Бояринцева победила «Новосибирск» (1:1, 3:1) в стыковых матчах LEON Второй лиги А.
Напомним, волгоградский клуб вылетел из Первой лиги по итогам сезона-2021/22.
Видимо, в первой лиге тоже будет он. Если его хватит больше, чем на 10-15 матчей. В прошлом году так же зашел в Сокол под выход в первую, резво стартовал в первой, а потом скатилась команда в зону вылета, и его убрали. Не может он пока надолго зацепиться за первую лигу, все больше по второй работает.
Ну и ФНЛ, наверно, можно поздравить, явный претендент на лучшую посещаемость в лиге.
Ps сегодня на матче с Новосибирском 27 тысяч вроде было.