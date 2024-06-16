«Ротор» вышел в Первую лигу, победив «Новосибирск» в стыках. Ранее «Уфа» и «Чайка» получили повышение

«Ротор» поднялся в Мелбет Первую лигу.

Команда Дениса Бояринцева победила « » (1:1, 3:1) в стыковых матчах LEON Второй лиги А.

Напомним, волгоградский клуб вылетел из лиги по итогам сезона-2021/22.

Ранее повышение в классе заработали «Уфа» и «Чайка».