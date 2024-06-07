Дело о признании экстремистским объединения фанатов тульского «Арсенала» приостановлено из-за службы его лидера по контракту

Теги премьер-лига Россия происшествия болельщики Первая лига Арсенал Тула Футбол

Суд приостановил дело об экстремизме против фанатов тульского «Арсенала».

Ранее прокуратура Тульской области потребовала признать экстремистским и запретить в России объединение футбольных фанатов «Киборги».

По мнению прокурора, фанатское объединение «основано на нацистской и экстремистской идеологии, заключающейся в возбуждении ненависти и вражды по отношению к группе лиц, выделяемых по национальному признаку», а его члены «используют и демонстрируют нацистскую атрибутику».

Фанатское объединение действует без статуса юрлица и имеет неформальный статус. По словам прокуратуры, группа «характеризуется сплоченностью, устойчивостью, организованностью и внутригрупповой дисциплиной, постоянством форм и методов действия».

Тульский областной суд приостановил производство по делу на основании п. 3 ч. 1 ст. 190 КоАП РФ. Согласно ему, суд обязан приостановить производство в случае, когда сторона дела участвует в боевых действиях в армии РФ.

«Р-Спорт» сообщает, что организатор сообщества «Киборгов», проходящий в качестве ответчика, отправился служить по контракту в зону проведения СВО.

34 комментария
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Легализованный нацист, получается.
Прям как легализованные педофилы на "сво"
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Как так, шутку про денюшки от Безрукова всей страной под микроскопом рассмотрели, а тут не смогли.
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Ответ onegin2007
Тема старая, когда я служил в 2000-2002, то у некоторых тогда был выбор, либо тюрьма, либо в армию.
Давно известно, что ДМБ - документальный фильм
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Тема старая, когда я служил в 2000-2002, то у некоторых тогда был выбор, либо тюрьма, либо в армию.
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Лучшая реклама службы по контракту.
Легализация любого преступника.
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Просто попросите их показать татуировки, и сразу все поймете
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directed by robert b weide
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Угу... У нас и государство одно перестали считать террористическим, только виделите потому что они изъявили желание с нами дружить. Хотя казалось бы да... Например
Если ты перестал дерево называть деревом, оно после этого перестало им быть
+16
-12
+4
Ответ Nikolay Stavrogin
Легализованный нацист, получается. Прям как легализованные педофилы на "сво"
Так ребятам с коловратами героя России дают, чего удивляться
+4
-1
+3
Ответ Digger86
Т.е. нацист (по мнению прокуратуры) отправился биться с другими нацистами? Какая-то неувязочка получается
У них неонацисты или вовсе националисты, а у нас хорошие нацисты, не путай
+2
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+2
вернётся "чистым" и дело закроют.
+3
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Т.е. нацист (по мнению прокуратуры) отправился биться с другими нацистами? Какая-то неувязочка получается
+5
-4
+1
Что там у них экстремистского нашли, имперский флаг?
+2
-1
+1
Ответ Николай Бойко
Давно известно, что ДМБ - документальный фильм
Очень правдивое кино)
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Ответ forest_cheb
А что не так с Эспаньолой?
Да ничего. Там просто как раз пристанище ультраправых из разных футбольных движей. Там такие как раз нужны.
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Ответ Евгений Благолев
Перелогинься, а то "это какой-то позор"
От этого они перестанут быть нацистами?
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В этой новости нужно оценить всю глубину абсурда. То, что педофилы и убийцы освобождаются от уголовной ответственности, этим уже никого не удивишь. А вот то, что чувак, проходящий по делу о нацизме, пошел воевать против неонацистов, об этом потомки будут читать и покатываться со смеху о того, какое потешное царство существовало некогда на территории Московии.
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Ответ Cruel Snake
Угу... У нас и государство одно перестали считать террористическим, только виделите потому что они изъявили желание с нами дружить. Хотя казалось бы да... Например Если ты перестал дерево называть деревом, оно после этого перестало им быть
Что за государство такое?
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Я читал про индульгенцию, но думал, что это про средневековье
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Ответ forest_cheb
А что уже доказано, что ребята преступники?
Киборг, перелогинься.
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Ответ forest_cheb
А что не так с Эспаньолой?
как там говорят в околоправом движе? кто в теме тот знает
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Всё как всегда. В процессе расследования вышли сами на себя...
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