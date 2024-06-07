Дело о признании экстремистским объединения фанатов тульского «Арсенала» приостановлено из-за службы его лидера по контракту

Суд приостановил дело об экстремизме против фанатов тульского «Арсенала».

Ранее прокуратура Тульской области потребовала признать экстремистским и запретить в России объединение футбольных фанатов «Киборги».

По мнению прокурора, фанатское объединение «основано на нацистской и экстремистской идеологии, заключающейся в возбуждении ненависти и вражды по отношению к группе лиц, выделяемых по национальному признаку», а его члены «используют и демонстрируют нацистскую атрибутику».

Фанатское объединение действует без статуса юрлица и имеет неформальный статус. По словам прокуратуры, группа «характеризуется сплоченностью, устойчивостью, организованностью и внутригрупповой дисциплиной, постоянством форм и методов действия».

Тульский областной суд приостановил производство по делу на основании п. 3 ч. 1 ст. 190 КоАП РФ. Согласно ему, суд обязан приостановить производство в случае, когда сторона дела участвует в боевых действиях в армии РФ.



«Р-Спорт» сообщает, что организатор сообщества «Киборгов», проходящий в качестве ответчика, отправился служить по контракту в зону проведения СВО.