Де ла Фуэнте о тактике Испании: «Мы должны контролировать игру в пас. Но футбол меняется – выпады становятся стремительнее, и мы стараемся атаковать как можно быстрее»

Луис де ла Фуэнте высказался об игре сборной Испании.

Главный тренер испанцев выразил мнение перед матчем 2-го тура против Италии.

«При любых обстоятельствах мы стремимся быть сильнее. У нас разные игроки, который способны адаптироваться в различных условиях.

Есть философия: мы должны контролировать наш футбол, нашу игру в пас. Но футбол меняется. Выпады становятся стремительнее, и мы стараемся атаковать как можно быстрее. Мы хотим создать тот стиль, который позволит нам побеждать», – сказал де ла .