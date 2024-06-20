Де ла Фуэнте о тактике Испании: «Мы должны контролировать игру в пас. Но футбол меняется – выпады становятся стремительнее, и мы стараемся атаковать как можно быстрее»

Теги Сборная Испании по футболу Евро-2024 тактика Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте высказался об игре сборной Испании.

Главный тренер испанцев выразил мнение перед матчем 2-го тура Евро-2024 против Италии.

«При любых обстоятельствах мы стремимся быть сильнее. У нас разные игроки, который способны адаптироваться в различных условиях. 

Есть философия: мы должны контролировать наш футбол, нашу игру в пас. Но футбол меняется. Выпады становятся стремительнее, и мы стараемся атаковать как можно быстрее. Мы хотим создать тот стиль, который позволит нам побеждать», – сказал де ла Фуэнте.

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2 комментария
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Что его менять. Все уже давно придумано))
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Ответ Дмитрий Филиппов
Что его менять. Все уже давно придумано))
Мяч все ещё круглый
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