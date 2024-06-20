Луис де ла Фуэнте: «Италия очень похожа на Испанию. Смотреть на Италию – это как смотреть на свое отражение. Пока все для нас успешно, но всегда есть куда расти» 

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте высказался перед матчем 2-го тура Евро-2024 Испания – Италия.

«Я очень доволен игрой каждого футболиста против Хорватии (3:0) и тем, как тренируются другие наши ребята. Они показали себя на очень высоком уровне. Конечно, мы хотим победить завтра [в четверг]. Сейчас все наши мысли только об этой игре. Мы двигаемся к нашей цели от матча к матчу. Завтра у нас важнейшая игра. В каждом матче мы играем только на победу. Мы не умеем играть по-другому.

Италия очень похожа на нас. Они недавно обновили команду, у них есть молодые ребята, мне очень нравится, как они сражаются. У них много мастеров, есть опытные игроки. Смотреть на Италию – это как смотреть на свое отражение.

Пока все для нас складывается успешно, но всегда есть куда расти. Мы должны оставаться скромными и продолжать бороться. Это долгий турнир. Впереди длинный путь, и мы хорошо знаем потенциал сборных Франции, Германии, Италии и Португалии. Мы будем работать не покладая рук, чтобы становиться все лучше и лучше», – сказал главный тренер сборной Испании.

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20 комментариев
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Ответ Боевой кулак
Сколько помню Италия всегда показывала не очень яркий футбол, забив гол, играли в основном по счету грамотно обороняясь . С хорватами Италия показала быстрый, атакующий футбол с владенеем мяча.
с хорватами на этом турнире, Италия ещё не играла
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+11
Ответ Голубая Эскадра
Думаю если Италия отдаст мяч и держать оборону Испания ничего не смогут сделать… Открытый футбол только на руку фурии
Так Спаллетти ставит атакующий футбол, который здесь на спортсе назвали «футбол будущего», а вы предлагаете вернуться к предыдущим настройкам. Хочется, чтобы первый топ-матч на турнире действительно оправдал ожидания.
+8
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+8
Ответ Simbad
Так Спаллетти ставит атакующий футбол, который здесь на спортсе назвали «футбол будущего», а вы предлагаете вернуться к предыдущим настройкам. Хочется, чтобы первый топ-матч на турнире действительно оправдал ожидания.
Он наигрывал в товарняках тройку в защите, как раз для таких матчей скорее всего. Держать оборону тоже искусство, можете посчитать меня мазохистом, но мне очень нравится катеначчо (не путать с г…о футболом Англии)
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Думаю если Италия отдаст мяч и держать оборону Испания ничего не смогут сделать… Открытый футбол только на руку фурии
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будет интересно!
+2
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Ответ Боевой кулак
Сколько помню Италия всегда показывала не очень яркий футбол, забив гол, играли в основном по счету грамотно обороняясь . С хорватами Италия показала быстрый, атакующий футбол с владенеем мяча.
Уже при Манчини говорили ,что они стали играть в нетипичный для Италии атакующий футбол. И как сказал кто то из итальянских игроков , возможно Италия и не сможет играть в образцовый катеначо, т.к. защитников высокого класса в Италии становится меньше.
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Ответ Боевой кулак
Сколько помню Италия всегда показывала не очень яркий футбол, забив гол, играли в основном по счету грамотно обороняясь . С хорватами Италия показала быстрый, атакующий футбол с владенеем мяча.
извеняюсь с Албанией. только проснулся)
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Ответ Голубая Эскадра
Думаю если Италия отдаст мяч и держать оборону Испания ничего не смогут сделать… Открытый футбол только на руку фурии
Спалетти ведь уже заявил о плане доминировать.
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Ответ Torson Tor
извИняюсь - на заметку)
Мы не на контрольной по русскому языку и не на егэ)
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Ответ Боевой кулак
Да я по бвстрому написал, и допустил ошибку. спасибо за заметку.
извИняюсь - на заметку)
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Ответ Amico Megobari
с хорватами на этом турнире, Италия ещё не играла
Да я по бвстрому написал, и допустил ошибку. спасибо за заметку.
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Ответ !!!Bata!!!
С Албанией друг.
как я так ошибся (. обидно. только проснулся, и сразу написал, перепутав. все верно, спасибо что напомнил.
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Ответ Боевой кулак
Сколько помню Италия всегда показывала не очень яркий футбол, забив гол, играли в основном по счету грамотно обороняясь . С хорватами Италия показала быстрый, атакующий футбол с владенеем мяча.
С Албанией друг.
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Италия - Испания матч для футбольных гурманов. Команды быстрые, техничные, мастеровитые и есть даровитая молодёжь.
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очень жду матча, сегодня еще аванс прилетает, так что надеюсь сегодня будет первый топ-матч, который полностью оправдает свои ожидания и будет, как минимум, не хуже Турции с Грузией.
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Сразу вспоминается сломанный нос Луиса Энрике
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Италия думаю победит, как бы надо брать реванш за ЛН.
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