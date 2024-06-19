Ямаль о недооценке Испании: «Мы выиграли 3:0 у Хорватии, финалиста ЧМ, но люди не говорят об этом так много, как о других сборных, которые победили 1:0»
Ламин Ямаль высказался о недооценке сборной Испании.
Команда Луиса де ла Фуэнте в первом матче на Евро-2024 разгромила сборную Хорватии со счетом 3:0.
«В начале Евро говорили, что мы даже не являемся претендентами на победу, а теперь... Нужно признавать заслуги Луиса де ла Фуэнте – он выиграл Лигу Наций и ведет команду в правильном направлении.
Я думаю, что все, что делается в Испании, признается меньше, чем в других сборных. Мы выиграли 3:0 у Хорватии, финалиста чемпионата мира 2018 года, которая дошла до финала четырех Лиги наций, но люди не говорят об этом так много, как о других сборных, которые, возможно, победили 1:0.
Думаю, это особенность Испании, может, это нормально, что тебя впечатляет не то, что есть у тебя, а то, что есть у других», – сказал вингер «Барселоны».