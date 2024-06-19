Ямаль о недооценке Испании: «Мы выиграли 3:0 у Хорватии, финалиста ЧМ, но люди не говорят об этом так много, как о других сборных, которые победили 1:0»

Теги Сборная Англии по футболу Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль высказался о недооценке сборной Испании.

Команда Луиса де ла Фуэнте в первом матче на Евро-2024 разгромила сборную Хорватии со счетом 3:0.

«В начале Евро говорили, что мы даже не являемся претендентами на победу, а теперь... Нужно признавать заслуги Луиса де ла Фуэнте – он выиграл Лигу Наций и ведет команду в правильном направлении.

Я думаю, что все, что делается в Испании, признается меньше, чем в других сборных. Мы выиграли 3:0 у Хорватии, финалиста чемпионата мира 2018 года, которая дошла до финала четырех Лиги наций, но люди не говорят об этом так много, как о других сборных, которые, возможно, победили 1:0.

Думаю, это особенность Испании, может, это нормально, что тебя впечатляет не то, что есть у тебя, а то, что есть у других», – сказал вингер «Барселоны».

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21 комментарий
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На Евро 2008 голландцы разгромили сразу двух финалистов предыдущего ЧМ.
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Ответ Stanislav Cherchesov
За 6 лет состав Хорватии сильно изменился!
А для Ямала до сих пор финалисты эта сборная)
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За 6 лет состав Хорватии сильно изменился!
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Ответ ten Hag
А для Ямала до сих пор финалисты эта сборная)
Напомню, что на прошлом ЧМ они заняли 3-е место
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Испания сильна, этого не видит только слепой
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Даже хорошо что Испанию недооценивают, тем слаще будет победа!:))💪💪💪🇪🇦🇪🇦🇪🇦
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Ответ ruslan_bimbasov@icloud.com
В твоих влажных мечтах, им не хватает биста в атаке, и защита выше среднего но не топ, Начо баначник Реала в основе сборной впервые в жизни
Какой нелепый набор букв😳😁
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Последние интервью футболистов это шедевры. Один убегает от собак в Баковке, другой обыгрывает финалистов ЧМ. С
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Когда пишут что-то про Ямаля, мне сразу в голову приходят слова - А гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг. А вчера все вокруг говорили:-Сэм - друг Сэм - наш гвинейский друг. Друг-гвинеец так и прет, все больше отставание, Но я надеюсь, что придет второе мне дыхание.
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Испания-Италия и Италия-Хорватия будут по накалу и зрелищности достойными финала.
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Ответ ruslan_bimbasov@icloud.com
В твоих влажных мечтах, им не хватает биста в атаке, и защита выше среднего но не топ, Начо баначник Реала в основе сборной впервые в жизни
Мои глаза 😵😵
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Ответ Владимир Самсонов
Лидеры постарели и явно сдали.
В любом случае недооценивать их не стоит. Против Испании они много создали. Просто не получилось забить
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Ответ ten Hag
Это так Но команда22 заметно слабее команды18
Ну тут можно поспорить. Мне кажется, соперники в 22 году были посильнее у хорватов, чем в 18, что тоже спорно, конечно
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Ответ Хенк Пим
В любом случае недооценивать их не стоит. Против Испании они много создали. Просто не получилось забить
Как показал матч с Албанией, их скорее переоценивали
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