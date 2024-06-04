ЦСКА предлагает Заболотному контракт на год с зарплатой 500 тысяч евро. Форвардом интересуются «Химки» и еще 2 клуба (Иван Карпов)

ЦСКА продолжает переговоры с Антоном Заболотным.

Ранее стало известно, что стороны обсуждают продление контракта – Владимир Федотов был заинтересован в сохранении форварда.

По информации инсайдера Ивана Карпова, переговоры продолжаются, несмотря на отставку тренера. Клуб намерен заключить новое соглашение с игроком в связи с возможной продажей .

Армейцы предлагают Заболотному договор на один год с зарплатой 500 тысяч евро за сезон. Также предусмотрены бонусы за голы и проведенные матчи. Антон еще не принял решение.

Интерес к 32-летнему футболисту также проявляют « » и еще два клуба. Однако красно-черных отпугивают финансовые требования форварда – он хочет получить от них двухлетний контракт с зарплатой 3 млн рублей в месяц, а также подъемными и агентскими выплатами в размере 30 млн рублей.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.