ЦСКА предлагает Заболотному контракт на год с зарплатой 500 тысяч евро. Форвардом интересуются «Химки» и еще 2 клуба (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Заболотный Федор Чалов Футбол

ЦСКА продолжает переговоры с Антоном Заболотным.

Ранее стало известно, что стороны обсуждают продление контракта – Владимир Федотов был заинтересован в сохранении форварда.

По информации инсайдера Ивана Карпова, переговоры продолжаются, несмотря на отставку тренера. Клуб намерен заключить новое соглашение с игроком в связи с возможной продажей Федора Чалова.

Армейцы предлагают Заболотному договор на один год с зарплатой 500 тысяч евро за сезон. Также предусмотрены бонусы за голы и проведенные матчи. Антон еще не принял решение.

Интерес к 32-летнему футболисту также проявляют «Химки» и еще два клуба. Однако красно-черных отпугивают финансовые требования форварда – он хочет получить от них двухлетний контракт с зарплатой 3 млн рублей в месяц, а также подъемными и агентскими выплатами в размере 30 млн рублей.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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34 комментария
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Как нап абсолютно бесполезен, но как атакующий бульдозер очень много работы делает, расталкивает, обостряет, пасы раздает. В общем, надо оставлять и совершенно безотносительно Чалова. На место Феди нужен нападающий полюбому
+24
-1
+23
Ответ [ADO]
Как нап абсолютно бесполезен, но как атакующий бульдозер очень много работы делает, расталкивает, обостряет, пасы раздает. В общем, надо оставлять и совершенно безотносительно Чалова. На место Феди нужен нападающий полюбому
Ну фиг знает, 9 голов, все с игры (вроде)...Вполне прилично. Если за 500к удастся договориться - хороший вариант.
+19
-1
+18
Ответ sancho81
Ну фиг знает, 9 голов, все с игры (вроде)...Вполне прилично. Если за 500к удастся договориться - хороший вариант.
Если бы он хотя бы 10% моментов использовал, то было бы не 9 голов, а 90!
+12
0
+12
Надо оставить. У нас кем играть будем? Совсем уже(
+13
-1
+12
А вот и усиление под Николича !
+10
0
+10
НДФЛ 22%
+6
0
+6
Гуарирапу из Сочи надо срочно подписать, а не Зе контракт предлагать
+5
-2
+3
Ответ olander
Я не понял. Он от Химок хочет меньше, чем Бабаев предлагает?
зато на два года гарантированная зар плата
+3
0
+3
Оооо нет! Пожалуйста только не он))
+3
-1
+2
То есть нормального нападающего опять покупать не будем?
+2
0
+2
Надо прощаться по хорошему
+2
0
+2
Интересуются Химки, Реал и Манчестер Сити.
+2
0
+2
Химки не потянет запросы Тохи. Может еще два таинственных клуба потянут.
+1
0
+1
Ответ [ADO]
Как нап абсолютно бесполезен, но как атакующий бульдозер очень много работы делает, расталкивает, обостряет, пасы раздает. В общем, надо оставлять и совершенно безотносительно Чалова. На место Феди нужен нападающий полюбому
Ну а смысл ?
Получается игра без напа)
обработка мяча не всегда даже получается у него
Мусаев игрок такого же плана,но более техничный
Считаю,надо расставаться с великим Зе
+1
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Ответ Bartez1986
Нормальный нап для нынешней РПЛ, не?
Бывают конечно косяки, но очень рабочая лошадка !!!
+1
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Нормальный нап для нынешней РПЛ, не?
+1
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Ответ Иосиф Сталин
Купите его у нас
У тебя и у Берии?
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Комментарий удален модератором
Ответ pavelrytov@icloud.com
С одной стороны нужно оставлять-много работает, сезон не плохой. С другой стороны 500 тысяч это цена Абоса. И на что лучше их потратить-на зарплату 32-летнему игроку или попробовать урвать ещё один куш
И что каждый игрок за 500к будет оказываться брильянтом? Когда у ЦСКА еще удачные трансферы были за последнее время
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Давайте нам вместо дельфина.
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Ответ [ADO]
Если бы он хотя бы 10% моментов использовал, то было бы не 9 голов, а 90!
900 )
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Битва за Зе)
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Карпов не наврет
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Ответ Ultimate7
Карпов не наврет
Да ваще ни разу!! :)
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"Форвардом интересуются «Химки» и еще 2 клуба (Иван Карпов)"
Ну, раз Иван Карпов, то эти "еще два клуба", вероятно, Зенит и еще раз Зенит :)
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Никто в России большую зарплату не даст, нужно оставаться
0
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Ответ Bartez1986
Нормальный нап для нынешней РПЛ, не?
Купите его у нас
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Агент совсем не в тренде. Начинать переговоры надо с примерно такого вброса: Зенит думает о возвращении Заболотного и предлагает игроку 2 млн евро в год.
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Что за подьемные такие?
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Интересно, сколько Зе забьёт без Федотова
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