ЦСКА предлагает Заболотному контракт на год с зарплатой 500 тысяч евро. Форвардом интересуются «Химки» и еще 2 клуба (Иван Карпов)
ЦСКА продолжает переговоры с Антоном Заболотным.
Ранее стало известно, что стороны обсуждают продление контракта – Владимир Федотов был заинтересован в сохранении форварда.
По информации инсайдера Ивана Карпова, переговоры продолжаются, несмотря на отставку тренера. Клуб намерен заключить новое соглашение с игроком в связи с возможной продажей Федора Чалова.
Армейцы предлагают Заболотному договор на один год с зарплатой 500 тысяч евро за сезон. Также предусмотрены бонусы за голы и проведенные матчи. Антон еще не принял решение.
Интерес к 32-летнему футболисту также проявляют «Химки» и еще два клуба. Однако красно-черных отпугивают финансовые требования форварда – он хочет получить от них двухлетний контракт с зарплатой 3 млн рублей в месяц, а также подъемными и агентскими выплатами в размере 30 млн рублей.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Получается игра без напа)
обработка мяча не всегда даже получается у него
Мусаев игрок такого же плана,но более техничный
Считаю,надо расставаться с великим Зе
Ну, раз Иван Карпов, то эти "еще два клуба", вероятно, Зенит и еще раз Зенит :)