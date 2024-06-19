Германия выиграла 2 стартовых матча на домашнем Евро с общим счетом 7:1
Германия выиграла два стартовых матча на Евро-2024 с общим счетом 7:1.
Немецкая сборная обыграла команду Венгрии (2:0) в матче 2-го тура Евро-2024. В первом туре Германия разгромила сборную Шотландии со счетом 5:1.
Таким образом, команда под руководством Юлиана Нагельсманна выиграла оба стартовых матча на домашнем Евро с общим счетом 7:1.
23 июня немцы сыграют против сборной Швейцарии в 3-м туре чемпионата Европы.
Этого давно не было) а Сане … как фану баварии, мне больно смотреть на его мучения