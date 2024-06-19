Германия выиграла 2 стартовых матча на домашнем Евро с общим счетом 7:1

Германия выиграла два стартовых матча на Евро-2024 с общим счетом 7:1.

Немецкая сборная обыграла команду (2:0) в матче 2-го тура Евро-2024. В первом туре Германия разгромила сборную со счетом 5:1.

Таким образом, команда под руководством выиграла оба стартовых матча на домашнем Евро с общим счетом 7:1.

23 июня немцы сыграют против сборной Швейцарии в 3-м туре чемпионата Европы.