Германия выиграла 2 стартовых матча на домашнем Евро с общим счетом 7:1

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Германия выиграла два стартовых матча на Евро-2024 с общим счетом 7:1.

Немецкая сборная обыграла команду Венгрии (2:0) в матче 2-го тура Евро-2024. В первом туре Германия разгромила сборную Шотландии со счетом 5:1. 

Таким образом, команда под руководством Юлиана Нагельсманна выиграла оба стартовых матча на домашнем Евро с общим счетом 7:1. 

23 июня немцы сыграют против сборной Швейцарии в 3-м туре чемпионата Европы. 

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все здорово, но только, пожалуйста, не выпускайте Сане…
+46
-3
+43
Ответ Йети
Все здорово, но только, пожалуйста, не выпускайте Сане…
Это тихий ужас. Какой год уже он засирает в сборной всё, что только можно и нельзя, но при этом его всё равно берут в состав и выпускают, отцепляя того же Адейеми, например. Ещё и постоянно выходит с таким хлебалом а-ля актриса в роли Галадриель из помойного сериала "Кольца власти". Я не знаю, что надо сделать, чтобы его на бенч посадили навсегда.
+18
0
+18
Ответ Футбол 90-х
В 2002 на ЧМЯК немцы разнесли Саудовскую Аравию 8:0. И что? Потом слили бразилам в финале. Испанцы на прошлом ЧМ 2022 порвали Коста-Рику 7:0. И потом полный обсер. Так что рано говорить про силу немцев. Им попались, наверно, две самые слабые команды на ЧЕ.
Да да ) скажи это тем, кто проигрывал этим сборным ))
+13
0
+13
Гюндоган и Мусиала сыграли шикарно
+10
-3
+7
Ответ denbodrov
Это тихий ужас. Какой год уже он засирает в сборной всё, что только можно и нельзя, но при этом его всё равно берут в состав и выпускают, отцепляя того же Адейеми, например. Ещё и постоянно выходит с таким хлебалом а-ля актриса в роли Галадриель из помойного сериала "Кольца власти". Я не знаю, что надо сделать, чтобы его на бенч посадили навсегда.
Мане на него нет))
+7
0
+7
Неплохо начали. Если всякой ерундой не заниматься, всякую чушь не обсуждать как на ЧМ. И всё равно получается
+5
-1
+4
Ответ Heinrich Bll
Ну пока против мяса играют. Не вижу ничего выдаюшегося. Англия и Франция пока единственные,кто начали по чемпионски. Еще добавил бы сюда Хорватию,думаю до полуфинала дойдут.
начал вроде интересно. но как начал перечислять тех кто круто начал и все испортил
+4
0
+4
Круто играют немцы, хорошее взаимодействие на поле, Нагель красавчик. Лучшая полузащита на евро с отрывом как по мне. Гюндо, Мусиала супер топ, пока лучшие игроки сборной на турнире. Чем-то на Сити похоже, те тоже пару сезонов без нормального центр напа играть пытались и отлично выходило.
+7
-4
+3
Будущие чемпионы
+2
0
+2
Ответ Heinrich Bll
Ну пока против мяса играют. Не вижу ничего выдаюшегося. Англия и Франция пока единственные,кто начали по чемпионски. Еще добавил бы сюда Хорватию,думаю до полуфинала дойдут.
Англия?))) Франция?)) Ты смеешься?))
+2
0
+2
Ответ neoline099
Круто играют немцы, хорошее взаимодействие на поле, Нагель красавчик. Лучшая полузащита на евро с отрывом как по мне. Гюндо, Мусиала супер топ, пока лучшие игроки сборной на турнире. Чем-то на Сити похоже, те тоже пару сезонов без нормального центр напа играть пытались и отлично выходило.
Они наконец играть начали, а не мучаться ))
Этого давно не было) а Сане … как фану баварии, мне больно смотреть на его мучения
+2
0
+2
Ответ Футбол 90-х
В 2002 на ЧМЯК немцы разнесли Саудовскую Аравию 8:0. И что? Потом слили бразилам в финале. Испанцы на прошлом ЧМ 2022 порвали Коста-Рику 7:0. И потом полный обсер. Так что рано говорить про силу немцев. Им попались, наверно, две самые слабые команды на ЧЕ.
Что-то совершенно бессмысленное. К чему тебе эта отмаза?
+2
0
+2
Ответ Футбол 90-х
какая? ты о чем вообще? я за немцев, но их силу я пока не вижу.
И я не вижу. Но она есть.
+1
0
+1
Ответ Heinrich Bll
Ну пока против мяса играют. Не вижу ничего выдаюшегося. Англия и Франция пока единственные,кто начали по чемпионски. Еще добавил бы сюда Хорватию,думаю до полуфинала дойдут.
Хорватия?))))
0
0
0
Ответ Семён Жуйло
А какой смыл сравнивать? Ни тех игроков, ни тех тренеров больше нет. Прелесть как раз в том, что история каждый раз пишется заново. Я тоже думаю, что главные трудности у немцев еще впереди. Это логично. Но первые матчи показали, что трудности есть у всех.
История пишется заново, но побеждают всегда одни и те же. Для примера. Когда на ЧЕ или ЧМ побеждали румыны, болгары, поляки, наши, шотландцы и прочие так себе команды типа Мексики, Нигерии, Камеруна и т.д.? Линекер сказал: побеждают всегда немцы. Ну почти всегда. Ладно. Я жду рубилово немцев с Англией, Испанией. Хотелось бы их драчку с французами. Или чтобы фрицы разнесли португалов.
0
0
0
Ответ Футбол 90-х
Посмотрим в играх на вылет. Помнится в 2004 тоже сила была, а слили всем. Даже Латвию не смогли обыграть. Или в 1998 бездарно слили хорватам в 1/4 0:3.
А какой смыл сравнивать? Ни тех игроков, ни тех тренеров больше нет. Прелесть как раз в том, что история каждый раз пишется заново. Я тоже думаю, что главные трудности у немцев еще впереди. Это логично. Но первые матчи показали, что трудности есть у всех.
0
0
0
Ответ Семён Жуйло
И я не вижу. Но она есть.
Посмотрим в играх на вылет. Помнится в 2004 тоже сила была, а слили всем. Даже Латвию не смогли обыграть. Или в 1998 бездарно слили хорватам в 1/4 0:3.
0
0
0
Качать гениев
0
0
0
Завалили топов
0
0
0
Это чит код иметь в сборной топ клубного менеджера
0
0
0
Жду противостояние Италия Германия
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий