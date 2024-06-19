21-летний Мусиала забил в первых 2 матчах в старте на Евро. Только Бене в 1964-м был моложе (19 лет), когда сделал это
Джамал Мусиала 2-й самый молодой игрок, забивший в первых 2 играх на Евро.
Сборная Германии играет с командой Венгрии (2:0, второй тайм) во 2-м туре на Евро-2024.
На 22-й минуте игры хавбек немецкой команды и «Баварии» открыл счет в этом матче. В 1-м туре он также забил гол в ворота Шотландии (5:1).
Таким образом, 21-летний Мусиала стал вторым самым молодым игроком, забившим голы в своих первых двух матчах в старте на чемпионате Европы.
Рекордсмен – Ференц Бене, форвард в возрасте 19 лет забил за сборную Венгрии 2 гола в первых двух матчах на чемпионате Европы в 1964 году.
Кстати, Спорц, предлагаю вам каждый день вывешивать статистику по игрокам и их клубам, типа игроки Баварии забили столько-то, Реала столько-то, ну и так далее, интересно ведь.
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